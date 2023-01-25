«Худшее решение Василевского». Россиянин «подарил» гол Капризову, но вошёл в историю НХЛ

Партнёры по «Тампе» замяли ляп Андрея, а сам он вторым среди всех вратарей добрался до 250-й победы в регулярках.

«Тампа» одержала первую победу после двух поражений кряду. На домашней площадке «Лайтнинг» покорилась «Миннесота». Впрочем, для успеха «молниям» пришлось приложить не только массу усилий, но и волевые качества.

«Дикари» открыли счёт в тот момент, когда этого ждали от них меньше всего. «Тампа» разыгрывала большинство, но в какой-то момент расслабилась и утратила контроль над шайбой. Михаил Сергачёв теннисным ударом попытался закрыть зону, но не удалось — Йоэль Эрикссон Эк убежал от россиянина и в ближнем бою переиграл Андрея Василевского.

Вскоре игроки «Тампы» всё же смогли на пользу себе применить уроки продолжающегося Australian Open. Кори Перри выловил шайбу в воздухе после зубодробительного броска Росса Колтона — у вратаря «Уайлд» Марка-Андре Флёри не было и шанса среагировать на эффектное подставление.

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Через пару смен большинство получила уже «Миннесота». Отличную возможность вновь выйти вперёд «Уайлд» восприняли с абсолютной готовностью, хотя и без ошибки соперника не обошлось. Отразив один из бросков, Василевский не стал прижимать шайбу ко льду — вместо этого выбросил её в борьбу, за что через пять секунд и поплатился. «Уайлд» расчертили голевую комбинацию, замыкать которую выпало Кириллу Капризову. Так 97-й номер «дикарей» впервые в карьере огорчил Василевского.

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«Это было худшее решение, какое мог принять Василевский. Боже мой. Всё это привело к голу Капризова», — написал в «Твиттере» журналист Майкл Руссо. Впрочем, ещё до перерыва «Тампа» восстановила равенство: Перри снова грамотно подставился под бросок Колтона.

Третий период ознаменовался несколькими суперспасениями в исполнении вратарей. И Василевский, и Флёри с удовольствием и пользой для партнёров продемонстрировали собственную растяжку. Но хороший шпагат не гарантирует успеха в 100% случаев. Как ни старался голкипер «Миннесоты», остановить Стивена Стэмкоса ему не удалось. Хаотичная атака «молний» с тремя рикошетами закончилась тем, что канадский капитан «Тампы» «подстрелил» защитника «Уайлд» — от него шайба и зашла за ленточку.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

В концовке «Миннесота» схватила удаление, тем самым сократив себе время на спасение. Позднее финальный штурм всё же случился, но за 16 секунд до сирены его прервал бросок Никиты Кучерова из средней зоны — россиянин поразил пустые ворота и снял все вопросы о победителе.



По своему обыкновению российский форвард даже не улыбнулся. А вот у его соотечественника Василевского есть повод порадоваться — Андрей одержал 250-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ. Причём наш вратарь вошёл в историю НХЛ, добравшись до этой отметки вторым среди всех когда-либо игравших голкиперов. Быстрее был лишь Кен Драйден, потративший в 1970-е 373 матча, в то время как Василевский уложился в 389 игр.