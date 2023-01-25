Овечкин забил российскому вратарю и обошёл Гретцки! Ови — главный гостевой кошмар в НХЛ

Александру покорился ещё один рекорд, но его «Вашингтон» опять проиграл и едва удерживается в зоне плей-офф.

Александр Овечкин по не выясненным до конца причинам пропустил прошлый матч «Вашингтона» в Лас-Вегасе. В клубе сообщили о травме нижней части тела, однако это вполне мог быть просто лишний выходной для 37-летнего лидера и капитана «Кэпиталз». Без Овечкина «столичные» крупно влетели «золотым рыцарям», а на следующий матч с чемпионом НХЛ из Колорадо Ови был уже в строю.

«Вашингтон» сейчас борется за плей-офф, победы нужны «Кэпиталз» как воздух, но о какой-то стабильности вести речь не приходится. К тому же «Колорадо», даром что действующий чемпион, в нынешнем сезоне тоже вынужден сражаться за место в кубковой восьмёрке Запада.

И игра двух команд, которым было очень надо, прошла в целом под диктовку «Эвеланш». На девятой минуте Арттури Лехконен открыл счёт с передачи Натана Маккиннона, для которого это очко стало семисотым в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго периода ситуацию для «Вашингтона» усугубил Эндрю Кольяно, удачно подставивший клюшку на пятачке. Лишь после этого «Кэпиталз» смогли пробить вратаря «лавин» Александра Георгиева, но добытый «Колорадо» гандикап в две шайбы в итоге оказался решающим. К тому же в конце второго периода Алекс Ньюхук восстановил для хозяев разницу в счёте.



Отыграться в третьем отрезке у «Вашингтона» не получилось, несмотря на очередной гол Овечкина из любимого «офиса». Георгиев пропустил в ближний угол после «вантаймера» Ови, и кто будет винить в этой ситуации российского вратаря?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это 31-й гол в сезоне и и 811-й в карьере для Овечкина. До Уэйна Гретцки остаётся 83 точных броска, а кое в чём россиянин прямо сегодня превзошёл великого канадца. Речь о голах в гостевых матчах за регулярку + плей-офф.

Александр оформился в статусе главного гостевого кошмара в истории НХЛ, забив 447-ю шайбу на чужих стадионах. У Гретцки на одну меньше.

Голы на выезде в регулярках + плей-офф

Александр Овечкин 447 Уэйн Гретцки 446 Бретт Халл 401 Стив Айзерман 391 Яромир Ягр 385 Горди Хоу 381 Марк Мессье 363

После гола Ови «Вашингтон», конечно, пытался спасти встречу, а самый реальный момент «столичные» упустили в концовке, когда Георгиев совершил, может, и случайный, но эффектный сейв, отразив шайбу шлемом.



ВИДЕО



Так «Колорадо» удержал победу (шестая подряд) и выбросил из топ-3 Центрального дивизиона «Миннесоту».

«Вашингтон» же пока удерживается в зоне плей-офф на Востоке, но положение «Кэпс» очень шаткое, а снизу подпирает «Баффало», имеющий три матча в запасе.