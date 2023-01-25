Радулов крупно поссорился с «Салаватом». Провоцировал, кривлялся, но отказался от драки

Александр дал огня «зелёному дерби». Но победила в нём Уфа, а решающий гол уфимцев стал троллингом казанской звезды.

Учёные считают, что зелёный цвет символизирует гармонию и равновесие, успокаивая даже на физическом уровне — меньше всего труда человеческий глаз тратит на восприятие предметов именно этого оттенка. Но внутренние органы российского хоккейного болельщика, очевидно, устроены иначе. Если он одновременно видит на льду две команды в зелёной форме, то его зрачки расширяются мгновенно.

Очередной раунд «зелёного дерби» наверняка повлиял и на работу болельщицких сердец. До конца первого периода они отбивали стандартный ритм, но после зашлись в тахикардии. Сразу после вбрасывания в чужой зоне Дмитрий Кагарлицкий перевёл шайбу на Василия Токранова, защитник мощно ухнул от синей линии. Уфа погрузилась в транс — до перерыва оставалось 3,3 секунды.

«Салават» идеально воспользовался паузой и ответил в тот момент, когда лёд ещё блестел от свежей заливки. Стройный розыгрыш большинства завершил отличный бросок Сергея Шмелёва. Пропущенный гол критически сбил игровой пульс «Ак Барса». Казанцы не только демонстрировали неспособность к опасным атакам в чужой зоне — даже организованный выход из своей давался им непросто.

Вдохнуть в партнёров новую жизнь решил Александр Радулов — для благородной цели он выбрал крайне сомнительный способ. В середине встречи вожак казанской стаи закусился с лидером «Салавата» Александром Кадейкиным. Последний слегка подтолкнул Радулова в средней зоне, тот ответил, а в ближайшей паузе без приглашения на дуэль сорвал с уфимца шлем.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Отсидев четыре минуты на скамье для плохих парней, Радулов нарочито агрессивно полез на добивание, чем спровоцировал массовую стычку. Судя по жестам, Григорий Панин выражал готовность остаться с Александром один на один, однако скидывать перчатки 47-й номер не хотел категорически. Вместо этого Радулов изобразил короткую антрепризу — корчил гримасы, глядя Панину прямо в глаза.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Сирена на второй перерыв ознаменовала новый виток эскалации. Когда время уже истекло, Воронков толкнул Пустозёрова в спину. Панин ответил симметричным приёмом. Оба схватили по малому штрафу. Радулову в этот момент оставалось пару шагов до раздевалки, но он избрал более далёкий путь: вновь вышел на лёд и двинул клюшкой в сторону Ильи Ежова. Арбитры расценили эпизод как неправильную атаку и отправили Александра вслед за Воронковым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Многочисленные удаления в итоге окончательно сбили игровой ритм «Ак Барса» — не помогла и 17-минутная передышка. В третьем периоде казанцы вновь выглядели растерянными, если дело касалось хоккея, а не актёрской игры. При этом Радулов сумел переключиться лучше остальных партнёров: нападающий настойчиво катил вперёд и несколько классных выпадов организовал в одиночку.

Но «Салават» контролировал ход матча, насколько можно контролировать ход такого нервного матча. В овертайме Виктор Козлов дважды менял голкипера на четвёртого полевого — и в конце концов рискованная ставка сработала. Уфимцы накрыли соперника в чужой зоне, Кадейкин бросил, а Хмелевски добил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Празднуя успех, американец схватился за клубную эмблему на джерси, а затем постарался закрутить клюшку в каноническом радуловском стиле. Элемент не слишком удался, но Хмелевски едва ли расстроился: пока он светился от счастья в объятиях партнёров, на Радулове не было лица.