Русской сенсации выписали $ 11 млн в НХЛ! Но Кузьменко мог рассчитывать на большее

Вокруг Андрея Кузьменко в последнее время ходило достаточно трансферных слухов. Мало кто ожидал, что только приехавший из КХЛ форвард выдаст настолько продуктивный сезон (пока что 43 очка в 47 матчах) и заставит менеджеров ломать голову над тем, что делать дальше. Учитывая проблемы «Ванкувера» в этом году, можно было обменять Кузьменко на дедлайне, пока цена на него пиковая. С учётом выгодного контракта новичка за форварда наверняка бы отдали пик первого раунда, а то и чуть больше.

Однако «Ванкувер» оживил контракты-мостики, которые вроде бы в последнее время остались в прошлом. Кузьменко продлил контракт на два года со средней зарплатой в $ 5,5 млн, в соглашении предусмотрен частичный запрет на обмены (форвард определяет 12 команд, куда он переходить не хочет). Давайте разбираться, кто в первую очередь выиграл от этой сделки.

Сложно оценивать цену игрока, который провёл лишь половину сезона в довольно специфичной системе. Любой клуб на месте «Ванкувера» предпочёл бы чуть потянуть время, посмотреть Кузьменко на более длительной выборке матчей и дать мостик. В этом плане «Кэнакс» выиграли: они вообще мало чем рискуют, особенно на фоне текущих контрактов в НХЛ, которые приходят авансом.



Условная «Оттава» может сразу же вывалить большой контракт тем же Штюцле и Норрису, потому что в клубе понимают: наша перестройка закончена, в ближайшее время мы будем бороться за кубковую весну, выписывать новые крупные контракты и лучше сэкономить сейчас. За что будет биться застрявший в полупозиции «Ванкувер» в ближайшее время, кто останется в команде, пока мало кто понимает — возможно, даже управленческий дуэт Джим Рутерфорд — Патрик Альвин.

Элиас Петтерссон и Андрей Кузьменко Фото: AP Photo/ТАСС

Часто говорят о том, что результативность Кузьменко в этом году — чисто результат его игры вместе с Элиасом Петтерссоном. Но не стоит воспринимать шведского технаря как волшебника, который прокачивает любого игрока: после первого классного сезона у Элиаса было достаточно проблем и критики болельщиков. Их сочетание с русским форвардом помогает не только Кузьменко, но и самому шведу.



Простая статистика: в прошлом сезоне Петтерссон чаще всего выходил в звене с Миллером и Бёзером. Тройка с двумя (на бумаге) лучшими вингерами клуба генерировала целых 0,85 гола за 60 минут. Звено Кузьменко — Петтерссон — Михеев же создаёт 5,16 гола за 60 минут — в прошлом году у «Кэнакс» просто не было такой атакующей тройки. Оценить продуктивность Андрея без Элиаса, к сожалению, возможным не представляется: меняется второй вингер, но 40-й и 96-й номер практически всегда выходят на лёд вместе.

Смутило ли бы это менеджеров клубов на рынке свободных агентов? Вряд ли. История видела достаточно примеров, когда вингеры, целиком зависевшие от звёздных партнёров, обогащались каждое 1 июля — и примеры провалов не прекращали канкан генменеджеров на финансовых граблях. Кузьменко зависит от центра куда меньше, находится в самом соку, и команда в перестройке, которой всё равно надо тратить деньги на зарплаты, могла бы сразу предложить ему длинный контракт с вилкой около $ 6,5–7 млн в год.

С учётом роста потолка такая сделка, казалось бы, может стать более выгодной для самого игрока, но есть одно огромное «но». Только что «Ванкувер» со скандалом и слезами уволил Брюса Будро, и на скамейку встал Рик Токкет. За шесть сезонов в НХЛ бывший партнёр Марио Лемье ни разу не выводил свои команды в плей-офф, кроме ковидного года, когда туда попали 24 клуба. «Аризона» при Токкете уже располагала приличным составом в атаке и готова была сделать шаг вперёд, но за четыре сезона лишь два игрока перевалили за отметку в 50 очков за регулярку, а некоторые таланты просто деградировали.

Токкет — не совсем защитный тренер, как некоторые считают: в «койотах» он должен был перенести на пустынные земли чемпионскую систему «Питтсбурга», основанную на скорости и быстром переходе из обороны в атаку. «Аризона» и носилась, только без особого КПД в чужой зоне. Вполне возможно, резкий спад результативности ждёт и «Ванкувер», который даже в нынешнем состоянии идёт в топ-10 лиги по голам.



Это означает, что Кузьменко заключил свою сделку в моменте, который потенциально может стать для него худшим: даже с учётом резко выросшей результативности сложно забивать в команде, которая сама мало рожает. Однако агент Андрея Дэн Мильштейн сказал, что лагерь игрока рассчитывал как раз на двухгодичный мостик.

Андрей Кузьменко Фото: AP Photo/ТАСС

Логика проста: «Самые большие контракты подписывают с 27 до 29 лет. Через два года потолок зарплат в НХЛ увеличится примерно на 15–20%», — заявил агент «Чемпионату».

Но насколько эта математика верна? Лига понесла большие ковидные потери, от которых восстанавливается медленно, и в октябре появлялись новости, что сама НХЛ ожидает роста потолка к сезону-2025/2026 до $ 92 млн с нынешних $ 82,5 млн. Рост солидный, но не такой, о котором говорит Мильштейн.



Резюмируя: нельзя сказать, что контракт Кузьменко плохой. Наоборот, он совершенно адекватен тому, что форвард показал за эти несколько месяцев, но пока эта адекватность больше пойдёт на пользу клубу.