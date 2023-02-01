«Трактор» продолжает сражение за выход в плей-офф, а «Магнитка» не может найти выход из затяжного кризиса.

Гол за секунду до конца овертайма и безумие в Москве. Итоги игрового дня КХЛ

31 января в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось четыре матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Скоренов с передачи Богдана Тринеева. На 10-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте Никита Тертышный с передач Владимира Ткачёва и Роба Хэмилтона. На 14-й минуте периода хозяев вывел вперёд Максим Шабанов с передач Алексея Бывальцева и Сергея Телегина. В третьем периоде команды голов не забили.

«Трактор» одержал важную победу после разгромного поражения от «Ак Барса» и продолжил активную борьбу за попадание в плей-офф КХЛ от Восточной конференции. Что касается московского «Динамо», то команда Алексея Кудашова потерпела третье поражение в последних четырёх матчах. Но позитивный момент для бело-голубых заключается в том, что в феврале самый дальний выезд столичной команды придётся на Ярославль, тогда как все остальные матчи будут сыграны в московском регионе.

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Настроение болельщикам «Трактора» подпортили игроки «Нефтехимика», одержавшие волевую победу над «Автомобилистом». Подопечные Олега Леонтьева смогли совершить камбэк со счёта 1:3, добыв победу на последней секунде овертайма благодаря голу защитника Кирилла Воробьёва, которому ассистировал Ансель Галимов.

После этого успеха «волки» закрепились на восьмом месте в конференции, на два очка убежав от «Барыса» и «Амура». Преимущество нижнекамцев над продолжающим оставаться на последнем месте «Трактором» снова составляет три балла.

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Главным героем матча в Череповце стал 21-летний нападающий «Северстали» Руслан Абросимов, принявший участие в каждом из голов своей команды. Абросимов набрал 4 (1+3) очка в матче с Металлургом. Это 13-й случай в истории череповецкой команды в КХЛ, когда её игроки набирают 4+ очка за игру.

Ранее это удавалось Йозефу Страке (дважды), Сергею Соину, Вадиму Шипачёву, Максиму Чудинову, Андреасу Турессону, Павлу Чернову, Вадиму Кудако, Никите Гуслистову, Владиславу Кодоле, Йоонасу Няттинену и Александру Петунину.

Команда Ильи Воробьёва, для которого матч стал 500-м за карьеру в КХЛ в роли главного тренера, потерпела третье поражение подряд, продолжая переживать затянувшийся кризис. Ранее команда проиграла «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и «Витязю» (1:2 Б). Помимо этого, магнитогорский клуб уступил в восьми из десяти последних матчей. На этом отрезке «Металлург» обыграл «Салават Юлаев» (3:2) и «Барыс» (2:1 ОТ).

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Удивительный по драматургии матч прошёл в Москве, где «Спартак» потерял невероятно важные очки, допустив осечку во встрече с главным аутсайдером турнира – ХК «Сочи». На 11-й минуте первого периода произошёл редкий эпизод. Вратарь «Спартака» Алексей Красиков ударил клюшкой по лицу нападающего «Сочи» Артёма Фёдорова. После видеопросмотра судьи приняли решение удалить голкипера хозяев до конца матча. Отметим, что это было второе удаление до конца матча в первом периоде у «Спартака». На седьмой минуте за колющий удар 5+20 получил Джоуи Кин.

Проведя кучу времени в меньшинстве и оставшись без основного вратаря, красно-белые пропустили три шайбы в первом периоде, получив 0:3 после стартовой двадцатиминутки. После перерыва спартаковцы выдали ураганный второй отрезок, перебросав соперника в девять (!) раз – 27:3. Такое давление на чужие ворота позволило хозяевам сравнять счёт, но в третьем периоде Иван Дидковский принёс гостям победу.

Красно-белые после 58 матчей имеют в активе 58 очков и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. После победы «Северстали» над «Металлургом» (4:1) череповецкий клуб поднялся на седьмое место в таблице Запада. На восьмом месте в таблице Западной конференции — минское «Динамо» с 59 очками. У «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ осталось 10 матчей. В следующей игре красно-белые сыграют дома с нижнекамским «Нефтехимиком».

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Расписание на 1 февраля: