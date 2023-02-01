«Торпедо» — сенсация регулярки. Но в плей-офф эта команда упрётся в свой потолок

Большинство команд КХЛ в этом году уступили СКА, имея полный комплект хоккеистов в заявке. «Торпедо» недавно обыграло гегемона с 11 форвардами в составе, да ещё и в гостях. Пусть команда Игоря Ларионова до этого терпела жёсткие фиаско против СКА в Нижнем Новгороде, хорошо видно, что для Романа Ротенберга матчи с бывшим соратником весьма принципиальны, и вряд ли в Петербурге довольны поражением.

Эта победа позволила «Торпедо» залезть на вторую строчку Запада, которая до сезона, казалось бы, была прочно забронирована кем-то из армейцев. До сезона далеко не все ждали Нижний вообще в зоне плей-офф, оценивая силу состава «Торпедо» на уровне «Сочи» (тогда это смешным не казалось), однако сейчас у команды Ларионова есть прекрасный шанс начать первый раунд с преимуществом своей площадки. Но что будет дальше?

При разговоре о «Торпедо» надо понимать, что это не только пасовочка в чужой зоне, желание всегда играть с шайбой и самая большая беговая дистанция в лиге, но и вообще-то довольно надёжная оборона. Совсем недавно хоккейная тусовка заходилась в экстазе от старта Игоря Гришина в «Спартаке», который демонстрировал то же желание играть в атаке красиво и через контроль. Красно-белую молодёжь хватило буквально на десяток матчей, после этого «Спартак» умудрился выпасть из восьмёрки: оборона клуба играла на трэшевом уровне, и тренер по защите Андрей Марков был уволен.

«Безумно атакующее» «Торпедо» пропускает 2,3 шайбы за игру — на уровне «закрытой и откатной» «Сибири». Случаются отдельные эксцессы с пятью-шестью пропущенными шайбами, но уровень защита клуба держит, хотя большая часть оборонцев клуба до этого сезона толком не нюхала КХЛ. Отвечает за это, по логике, Андрей Козырев (бывший защитник). Тренера, четыре сезона работавшего в питерской системе, постоянно вспоминает Роман Ротенберг, когда в интервью с боссом СКА упоминают про успехи Ларионова.

Игорь Ларионов и Андрей Козырев Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Стоит отметить и тренера вратарей Николая Хабибулина, который тоже имеет опыт работы в СКА и сборной (что иногда значит одно и то же). Иван Кульбаков был третьим вратарём «Сочи», стал участником одного из самых нелепых трансферов прошлого сезона, когда «Динамо» проиграло «Витязю» из-за перформанса белорусского голкипера, подписало его и замариновало в запасе. Сейчас белорус отражает 92,7% бросков и выигрывает конкуренцию у словака Адама Гуски (его цифры, впрочем, не сильно хуже).

Нельзя сказать, что «Торпедо» сразу же заиграло в защите хорошо. В первый месяц команда допускала чудовищное количество проходов «2 в 1» и «1 в 0», и надо отметить, что молодые защитники клуба до сих пор могут «привезти». Однако в марафоне регулярного чемпионата «Торпедо» показало, что может держать уровень на дистанции. А что в плей-офф?

Несмотря на домашние 2:6 от СКА, которые повторились дважды, у команды Ларионова в целом неплохой баланс игры против условной «большой четвёрки» Запада: семь побед и восемь поражений, «Торпедо» поделило победы с «Локо», и «Динамо» и выиграло два матча с ЦСКА из трёх. Несмотря на опасения, что более серьёзные оборонительные системы романтику умножат на ноль, эти экзамены юная банда выдержала.

Однако в плей-офф решает кое-что другое, и в первую очередь — опыт. Только 11 игроков команды имеют опыт игры в матчах на вылет, и у половины из них он ограничивается одной-двумя сериями первого раунда. Лидер команды Алексей Кручинин доходил до финала Востока с «Трактором», но этого маловато. А ведь отсутствие кубкового опыта — это вещь в первую очередь психологическая, и на мандраже можно забыть любые, даже самые правильные установки.

У Нижнего не хватает в боттом-6 ветеранов, которые могли бы в критический момент, когда лидеры прикрыты, сами создать момент. Хотя потолок зарплат уравнял возможности клубов, зарплаты подобных игроков всё равно остаются немаленькими. Условное «Динамо» может заплатить набравшему четыре очка в прошлом сезоне Илье Каблукову 25 млн, а с бюджетом «Торпедо» такие деньги может получать только человек, который делает результат.

При этом нельзя сказать, что «Торпедо» против топ-клубов играет исключительно романтически: в гостевом матче с ЦСКА парни Ларионова заблокировали 27 бросков, терпеть и пахать эта команда тоже может. Но пока такие подвиги встречаются на дистанции одного матча, а за три-четыре игры топ-клубы должны адаптироваться к философии Ларионова, который точно не будет играть в откат.

Матч «Торпедо» — ЦСКА Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Поэтому «Торпедо» крайне важно занять второе или третье место и получить сравнительно проходного соперника. Из четвёрки во второй половине таблицы опасностью для команды Ларионова видится только играющая в схожем стиле «Северсталь» — трудовой «Витязь» или крайне нестабильные «Динамо» со «Спартаком» проходить можно и нужно. Даже второй раунд для Нижнего будет большим успехом: несмотря на большие бюджеты прошлых лет, «Торпедо» проходило туда лишь дважды в эру КХЛ.

Если сравнивать с НХЛ, то прямо сейчас «Торпедо» — это команда, которая завершила свою перестройку, типа современного «Баффало» или «Колорадо» с «Торонто» пятилетней давности. Однако если американские клубы сохраняли костяк и могли вложиться в опытных ветеранов для дополнения молодёжи, то юношей из «Торпедо» сейчас будут расхватывать большие клубы. Обмен Чеховича показывает, что клубный менеджмент извлекает выгоду из таких ситуаций, однако бесконечно заменять выбывших без ущерба результату нельзя. Плюс, в отличие от НХЛ, «Торпедо» не может тратить под потолок.

К сожалению, команда Ларионова, как и та же «Северсталь», попала в ловушку «стеклянного потолка»: можно выжимать максимум из имеющейся молодёжи, но с таким бюджетом выше первого раунда ты не прыгнешь. В этом году у команды появился фантастический шанс на его проход, но оставшиеся десять матчей регулярки надо проводить идеально. Перефразируя классическую цитату: «Дайте «Торпедо» три года спокойной работы — и вы не узнаете клуб». Но их, увы, в Нижнем нет.