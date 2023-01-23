Кто мимо плей-офф на Западе, а кто возьмёт Восток? Сумасшедшие интриги конца регулярки КХЛ

Возможно, мы сейчас наблюдаем за самым интересным и непредсказуемым регулярным чемпионатом КХЛ в истории. Допускаю, что плей-офф расставит всех по местам и уже в первом раунде мы не увидим каких-то особых сюрпризов, но прямо сейчас таблицы конференций поражают взгляд плотностью, конкурентностью и почти полным отсутствием перегибов. Да, есть отрыв у СКА. Да, давно отвалился «Сочи» и понятно, что не будет в плей-офф «Куньлуня». Всё остальное окутано интригами, которые обещают жить буквально до последнего тура. Называем главные из них.

Кто не попадёт в топ-4 на Западе?

У СКА есть большие проблемы в матчах с московскими армейцами, но до плей-офф петербуржцам о них можно не вспоминать. Понятно, что команда Романа Ротенберга займёт место как минимум в топ-2, а вероятнее всего – выиграет регулярку Запада и, соответственно, Кубок Континента. В восточной мясорубке почти никто не помышляет о длинных победных сериях, а без них СКА точно не достать. Да и в своей конференции у невских армейцев преимущество в 14 очков от ближайшего преследователя, а это целая пропасть, даже учитывая тот факт, что у ЦСКА три матча в запасе.



Итак, оставим СКА в покое и посмотрим на то, как ещё четыре клуба бьются за три оставшихся места в топ-4, которые предполагают домашнее начало серий первого раунда.

Место в таблице Запада Клуб Игры Очки 2 ЦСКА 52 74 3 «Локомотив» 55 72 4 «Динамо» М 54 72 5 «Торпедо» 53 70

Наилучшая диспозиция у ЦСКА. Подопечные Сергея Фёдорова и очков набрали больше всех, и матчей сыграли меньше всех. Очень вероятно, что они даже если не удержат вторую строчку, то всё равно начнут первый раунд дома. А вот дальше предсказывать трудно. «Торпедо» сейчас на пятом месте, но по потерянным очкам опережает «Локомотив», а по победам в основное время — «Динамо». Бело-голубые сейчас выглядят шикарно, но нет гарантий, что начнётся какой-нибудь спад. «Локомотив» в последнее время трясёт, но не так давно у ярославцев была и серия побед.

Ситуация тут будет меняться каждый тур, и даже нет смысла смотреть на календарь: из-за того, что 98% команд решают какие-то важные задачи на финише регулярки, проходных соперников в принципе не предвидится ни у кого. Что касается очных матчей, то он у этой троицы остался лишь один: 10 февраля «Локомотив» примет «Динамо» в Ярославле.

Так что воздержусь от прогнозов, но у вас есть возможность попробовать попасть пальцем в небо.

Кто не попадёт в плей-офф на Западе?

Место в кубковой весне официально гарантировал только СКА, но понятно, что как минимум пятёрка команд в плей-офф точно известна. Помимо петербуржских армейцев, это все герои предыдущих абзацев: ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» М, «Торпедо». Я бы добавил сюда ещё и «Витязь», который набрал отличный ход в последнее время и оторвался от девятого места конференции на семь очков при игре в запасе. При двухочковой системе и за 15 матчей до конца регулярки это выглядит весьма солидным преимуществом, так что возьму на себя смелость забронировать за командой Вячеслава Буцаева шестую строчку на Западе.



А вот дальше интересно: три команды претендуют на две вакансии.

Место в таблице Запада Клуб Игры Очки 7 «Спартак» 54 55 8 «Северсталь» 54 54 9 «Динамо» Мн 54 53

Вот где будет бескомпромиссная борьба! У «Спартака» положение чуть лучше, у Минска – чуть хуже, но это вообще ни о чём не говорит. Уже завтра, 24 января, эти команды сыграют между собой в Москве, и если «зубры» выиграют в основное время, то практически перевернут всё с ног на голову. А если даже проиграют, то ещё и близко ничего не будет для них потеряно: играть-то ещё прилично, а команды буквально дышат друг другу в затылок.



Помимо этого матча, «Спартаку» предстоит сыграть ещё и «очку» с «Северсталью», а вот белорусско-череповецкие разборки в этой регулярке уже закончились. Кстати, два матча команды сыграли на прошлой неделе и обменялись домашними победами. И что это дало? Да ничего, здесь всё будет решаться в последних турах, если только кто-то из конкурентов не свалится в штопор.

Кто выиграет регулярку на Востоке?

Не устаём повторять, что на Востоке творится форменное сумасшествие. Команды очень плотно идут друг за другом, зачастую добиваясь временного преимущества только за счёт дополнительных показателей, ситуация меняется каждый день, и всё это относится ко всем 11 клубам конференции.



Кто претендует на победу в регулярке? Как минимум пять команд, а при изрядной доле смелости в число соискателей можно записать и «Салават Юлаев». Да, у уфимцев кризис, они идут шестыми и отстают от лидера «Сибири» на семь очков. Но есть ли у нас гарантии, что на финише регулярки уфимцы не выдадут мощную серию побед, а Новосибирск, наоборот, не посыплется? Расстояние же от других команд юлаевцы при определённых обстоятельствах могут покрыть за два-три матча. Так что не списывайте загадочный «Салават» со счетов.

Место в таблице Востока Клуб Игры Очки 1 «Сибирь» 54 70 2 «Автомобилист» 53 68 3 «Металлург» 53 66 4 «Авангард» 53 66 5 «Ак Барс» 53 66 6 «Салават Юлаев» 54 63

Ход «Сибири», конечно, поражает. Команда в принципе шла по дистанции регулярки без спадов, но после декабрьской паузы подопечные Андрея Мартемьянова просто невероятны: 12 матчей, девять побед, лишь две игры без набранных очков. Причём на этом отрезке новосибирцы обыграли почти всех конкурентов за лидерство на Востоке: дважды «Автомобилист» и «Металлург», по разу «Авангард» и «Ак Барс». И, конечно, сейчас «Сибирь» не просто занимает первое место, но и смотрится максимально выгодно на фоне испытывающих разного рода проблемы и очень много проигрывающих «Металлурга», «Автомобилиста», Уфы. Соревноваться со «снежинками» сейчас может разве что «Ак Барс», преобразившийся под началом Зинэтулы Билялетдинова.

Но опять же, угадывать победителя регулярки на Востоке очень тяжело. Дело даже не в количестве претендентов, просто на финише гладкого сезона команды наверняка будут больше заниматься подготовкой к плей-офф, чем погоней за ничего особо не дающим первым местом в регулярке.

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Кто займёт последнее место в плей-офф на Востоке?

Давайте предположим, что вышеописанная шестёрка точно в полном составе идёт в плей-офф, а ещё к ней присоединяется «Адмирал». У «моряков» кончаются ресурсы, чтобы стабильно набирать очки, однако клуб из Владивостока в первой половине сезона создал себе определённый задел, который должен удержать «Адмирал» в восьмёрке. Иначе же будет просто невероятно несправедливо, так как Леонид Тамбиев и его весьма скромный коллектив проделали фантастическую работу в этом сезоне.



И тогда выходит, что на одну, последнюю, путёвку в плей-офф есть четыре кандидата. Собственно, «Трактор», «Нефтехимик», «Барыс» и «Амур» и сменяют друг друга на восьмом месте едва ли не каждый день, и чем это всё закончится – решительно непонятно.

Место в таблице Востока Клуб Игры Очки 8 «Нефтехимик» 54 53 9 «Амур» 55 52 10 «Барыс» 52 52 11 «Трактор» 53 52

Ну и как здесь прогнозировать? Бросается в глаза разве что «перебор» сыгранных матчей у «Барыса» по сравнению с конкурентами, но не факт, что соперники превратят потерянные очки в набранные. Кажется, тут вообще в итоге может потребоваться фотофиниш.

Все таблицы представлены по состоянию на 17:00 мск 23 января. Уже к вечеру этого дня картина может измениться, причём где-то кардинально. И в этом вся прелесть нынешней регулярки КХЛ.