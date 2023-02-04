Радулов силовым приёмом выбил зубы игроку СКА. На его фото было больно смотреть

Силовой приём Александра Радулова в матче со СКА, точнее, его кошмарные последствия – зрелище не для слабонервных. Нападающий «Ак Барса» в первой же смене отправил в раздевалку Валентина Зыкова.
90-й номер СКА мчался по центру площадки наперерез Александру Радулову, который сыграл в шайбу, а затем сгруппировался и приготовился к силовому приёму, выставив спину. Зыков влетел в соперника на полной скорости и рухнул на лёд, а затем его увели под руки в раздевалку.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг кричал судьям про удар в голову, Радулов объяснял арбитру, что не сделал ничего предосудительного. Действительно, капитан «Ак Барса» не собирался никого бить, хотя, возможно, в итоге и выставил плечо.
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Потому что травму Зыков получил тяжёлую. Во-первых, ему выбило практически все передние зубы на верхней челюсти. На это фото Валентина больно смотреть.
Валентин Зыков после столкновения с Александром Радуловым
Фото: «Чемпионат»
Во-вторых, как позже рассказал Ротенберг, у нападающего перелом лицевой кости: «Тяжёлые моменты, в первой смене Валя Зыков, наш петроградский пацан, выбыл. У него серьёзный перелом лицевой кости. Это не очень хорошо, у нас много игроков выпало до конца сезона. Здесь надо смотреть, умышленное нанесение травмы или неумышленное. У нас есть профессиональные судьи, СДК, который должен обязательно разбирать такие моменты. В то же время каждый наш игрок должен понимать, что нельзя расслабляться ни на секунду, надо не опускать голову, держать удар. Хочу пожелать Зыкову здоровья и скорейшего выздоровления. Это сплотило нашу команду, за счёт этого вырвали победу. Посвящаем победу Валентину Зыкову».
Сам матч получился таким же огненным, как и его начало. Только за первый период команды на двоих забросили шесть шайб, преимущество переходило от одного соперника к другому. Трижды в счёте вёл «Ак Барс», дважды – СКА. Отыгравшись в очередной раз в концовке второго периода, через три минуты СКА забросил шайбу в раздевалку, реализовав большинство, и в третьем периоде добил казанцев.
Ключевую роль в победе сыграл Эмиль Галимов, который оформил покер. Примечательно, что нападающий, изначально заявленный в третьем звене, после травмы Зыкова был переведён на его место в первую тройку к Марату Хуснутдинову и Дмитрию Яшкину. И в итоге провёл свой лучший матч в карьере.
«Зыкову выбили зубы в первой смене. Ну, ничего, это хоккей. Наказали голами. Галимов сыграл на месте Зыкова потом. Это жизнь, жизнь нам помогает», — заключил Ротенберг.
«Тренеры решили, что теперь Эмиль будет в первом звене. Он получил шанс и замечательно им воспользовался. За Валю все переживают. Дай бог ему здоровья, и чтобы всё было в порядке», — отметил Дмитрий Яшкин.
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