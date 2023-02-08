Невероятный гол «Салавата» в овертайме, «Сибирь» и «Ак Барс» в плей-офф. Итоги дня КХЛ

7 февраля в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось десять матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

«Сибири» нужен был лишь один турнирный балл, чтобы первой на Востоке гарантировать себе место в плей-офф, и команда Андрея Мартемьянова выгрызла его с огромным трудом. Несмотря на проблемы «Трактора» в сезоне, для новосибирской команды он был крайне неудобным соперником и выиграл четыре матча из пяти в сезоне. Челябинцы вели 4:2 за две минуты до конца матча, но хозяева проявили огромную волю, пусть и проиграли в серии буллитов.

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«Витязь» приезжал в Екатеринбург в статусе лучшей западной команды последних 10 матчей. «Автомобилист», несмотря на свои последние неудачи, в 2023-м побеждает только у западных команд и сегодня довольно спокойно разобрался с гостями из Балашихи. Уже к шестой минуте после шайб Широкова и Валка хозяева повели 2:0, а потом спокойно контролировали темп игры и не особо давали «Витязю» разгуляться в своей зоне.

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СКА снова вышел на матч без Никиты Гусева, который, кажется, стал новым «Капитаном Ротация». «Металлург» повёл 2:0 во многом благодаря слабой игре Владислава Подъяпольского, пропустившего лёгкие голы — и вратарю СКА очень повезло, что дедлайн переходов уже закрыт. В третьем периоде гости смогли сократить отставание до минимума, но у «Металлурга» в концовке под шайбы ложились даже звёзды, что позволило победить. После матча Роман Ротенберг тем не менее назвал вратарскую линию СКА лучшей в лиге.

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Матч в Уфе привычно для последнего времени получился малособытийным. Григорий Панин огорчил свою бывшую команду, а «Салават» два периода сравнительно спокойно сдерживал атаку чемпионов. ЦСКА включился на полную мощь в третьем периоде, в котором гости нанесли 19 бросков и сравняли счёт. В овертайме Сергей Фёдоров привычно снял вратаря, но уже через после восемь секунд после этого Саша Хмелевски забил в пустые.

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Матч в Ярославле тоже не ожидался результативным — так и вышло. Артур Каюмов забросил типичную для «Локо» шайбу — стал первым на добивании после вброса. У «Амура» три перешедших по ходу сезона игрока красиво расписали в большинстве, финишёром стал Ян Дрозг.

В овертайме хабаровчане увлеклись атакой и упустили выход Максима Шалунова на одинокого вратаря — тем не менее для «Амура» каждое очко на выезде ценно вдвойне.

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Вокруг игры в Нижнекамске кое-кто успел выстроить стройную теорию заговора — якобы «Ак Барс» поможет младшей республиканской команде. После первых десяти минут, где «Нефтехимик» повёл 2:0, так и могло показаться, но вскоре проснулось большинство казанцев, которое воспряло после тренерской смены и родило три шайбы подряд. После поражения «Нефтехимик» отстаёт от «Амура» на три очка при матче в запасе у хабаровчан.

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«Куньлунь» сегодня мог потерять даже математические шансы на плей-офф, поэтому в Череповце самая интернациональная команда лиги постаралась испортить команде Андрея Разина гонку за плей-офф. Очередной блестящий матч выдал Мэтт Джурасик, который отразил 43 броска и сорвал потенциальный камбэк «Северстали». Впрочем, победа «Динамо» всё равно вычеркнула китайский клуб из гонки.

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У «Торпедо» из-за болезни отсутствовали Игорь Ларионов, его помощник Михаил Васильев, а также пара важных игроков. Андрей Козырев, вокруг которого ходит много слухов о его переходе в другой клуб, получил шанс поруководить командой самостоятельно, и дебют оказался неудачным: КПД от 34 бросков и 18 минут в атаке вышел минимальным. Зрителей могла повеселить разве что драка между Сергеем Гончаруком и Иваном Емцом.

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«Сочи» в концовке сезона тянет грустную лямку, и сегодня южная команда порадовала разве что Эрика О’Делла: во втором матче после возвращения в состав канадский бородач оформил дубль. Что ещё интересного было у «Сочи»? Матвей Мичков с судьями не спорил, заблокировал три броска, но его команде это мало помогло.

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Алексей Заварухин выводил «Спартак» на, возможно, ключевой матч сезона: в концовке у красно-белых адский календарь, а цеплять два очка с основным конкурентом надо было обязательно. «Спартак» на старте матча отметился очередным боем от Марка Вербы и голом от Павла Кукштеля.



Больше ничего позитивного для красно-белых в матче не было: во втором периоде канадские легионеры минчан вывели их вперёд. В концовке матча «Спартак» решил не снимать вратаря при большинстве, но всё равно пропустил в пустые: теперь команду от восьмого места отделяет сразу четыре очка.

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