Попали под «дружественный огонь». Российский вратарь в НХЛ напугал своих же партнёров!

«Рейнджерс» продолжают побеждать и укреплять позиции на третьей строчке Столичного дивизиона, даже если сегодня в матче с «Ванкувером» не показали своей лучшей игры.

Начали они за здравие и быстро заколотили две шайбы, но затем расслабились и начали ошибаться. В концовке первого периода позволили Куинну Хьюзу беспрепятственно прокатиться через всю площадку и выдать пас на Коннора Гарланда, который расстрелял Игоря Шестёркина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде хозяева восстановили преимущество в две шайбы – снова отлично сработало молодёжное звено Хитила, Лафренье и Какко, но концовка отрезка вновь осталась за «Ванкувером». Не обошлось и без очередной потери – Райан Линдгрен не справился с давлением Джей Ти Миллера, отдал ему шайбу, а тот нашёл передачей Василия Подколзина, который рикошетом от Панарина заставил Шестёркина капитулировать во второй раз.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для российского нападающего этот гол стал первым в непростом втором сезоне в НХЛ. Его надолго отправляли в фарм-клуб, где он показывал неплохую статистику – 18 очков в 28 матчах, а недавно — в связи с травмой Ильи Михеева — его вернули в основу. Новый главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет после предыдущей игры с «Нью-Джерси» рассыпался Василию в комплиментах: «Мне нравится этот парень, наша задача – развить его ещё больше. Он просто бык, любит обыгрываться с партнёрами. Да, мне он очень нравится, мы продолжим с ним работать».

В том матче Подколзин результативными действиями не отметился, а в этом продемонстрировал, что совсем не хочет возвращаться обратно в «Эбботсдорф». Его голевая засуха, тянувшаяся ещё с прошлого сезона, прервалась на 24-м матче. Наверняка у Василия упала гора с плеч!

Третий период получился не особо событийным, хотя проходил с преимуществом «Ванкувера», которому кровь из носу надо было отыгрываться. В какой-то момент Шестёркин, видимо, решил расшевелить своих партнёров и запулил шайбу прямиком на свою скамейку!

Партнёры напугались и стали пригибаться, но от «дружественного огня» всех спас… Ярослав Галак. Сидя в запасе с краю скамейки, он тем не менее не терял бдительности и вовремя сыграл ловушкой. Отличный сейв!

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Вскоре команды обменялись заброшенными шайбами. Артемий Панарин, который уже довольно долго (шесть матчей) не может отметить юбилей в 200 шайб в НХЛ, сегодня попал только в штангу, зато стабильно продолжает набирать очки передачами. Сегодня он ассистировал Мике Зибанеджаду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В следующей смене «Ванкувер» уже отыгрался, причём довольно курьёзно. Шестёркин, судя по всему, ожидал, что судья свистнет проброс, но Элиас Петтерссон набрал скорость, обогнал соперников и был первым на шайбе, которая отскочила от лицевого борта на пятачок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Косаткам» это всё равно не помогло. Они бились до конца, но уезжают из «Мэдисон Сквер Гарден» с пустыми руками и дальше будут пытать удачу с «Айлендерс». У «Рейнджерс» же по плану последний матч домашней серии — с «Сиэтлом».