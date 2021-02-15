Контракт Бобровского с «Флоридой» назван одним из худших в НХЛ

7-летнее соглашение 32-летнего российского вратаря Сергея Бобровского с «Флоридой Пантерз» на общую сумму $ 70 млн ($ 10 млн за сезон) до 2025 года попало в рейтинг худших действующих контрактов лиги по версии The Hockey News.
«Как и другие ребята, Прайс и Бобровский попали в этот список не по своей вине. Однако, в мире потолка зарплат, вы просто не можете дать такие деньги на такой срок вратарю. Разница в их зарплатах составляет всего $ 500 тыс. в год, причём у обоих есть контракты еще на 5 сезонов после этого. Ещё одна причина, по которой эти парни находятся в списке, заключается в том, что почти все без исключения команды никогда не могут точно сказать, что они получат от своего вратаря от одного сезона к другому в плане результата», — так объясняется включение Бобровского в данный рейтинг.
Помимо вышеупомянутых Кэри Прайса («Монреаль Канадиенс», $ 10,5 млн за сезон) и Сергея Бобровского в рейтинг попали следующие хоккеисты:
Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз», зарплата — $ 11 млн),
Джефф Скиннер («Баффало Сэйбрз», $ 9 млн),
Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс», $ 11,5 млн),
Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс», $ 8,25 млн),
Мэтт Дюшейн («Нэшвилл Предаторз», $ 8 млн),
Марк-Эдуард Власик («Сан-Хосе Шаркс», $ 7 млн),
Джейк Труба («Нью-Йорк Рейнджерс», $ 8 млн).
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