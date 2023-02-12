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«Бостон» — «Вашингтон» — 1:2, видео, голы, столкновения Кузнецова и Овечкина с Маршаном

Провокатору из «Бостона» прилетело от русских! Маршану оставалось только гавкать на судей
Елена Кузнецова
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Кузнецов смачно вынес его с пятачка, Овечкин ткнул в спину, а позже двинул клюшкой в лицо.

«Вашингтон» вышел из отпуска отдохнув и набравшись сил, видя перед собой одну главную задачу – покомфортнее закрепиться в зоне плей-офф. Сегодня им противостоял лидер чемпионата «Бостон», но у «мишек» явно не было такой же мотивации. Хотя перед ними стоят даже более глобальные задачи – попробовать побить рекорд лиги по очкам и победам за одну регулярку.

Матч начался с крайне любопытной цепочки событий. «Столичные» остались в меньшинстве, но ненадолго. Евгений Кузнецов жёстко двинул Брэду Маршану в спину на пятачке и получил две минуты, но вряд ли расстроился. Маршану тоже выписали две минуты, только не совсем понятно, за что. По протоколу – за атаку Кузнецова.

ВИДЕО.

Тут же уже «Бостон» получает удаление на вбрасывании, а через полминуты Линдхольм толкает лежащую на льду клюшку Манты, и волшебным образом «Вашингтон» из меньшинства уходит на большинство «пять на три». И тут же забивает – Никлас Бекстрём «доел» момент на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 23:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бекстрём (Юханссон, Орлов) – 06:28 (5x3)   0:2 Хэтэуэй – 31:40 (5x5)   1:2 Фолиньо (Клифтон, Холл) – 36:34 (5x5)

«Вашингтон» несколько раз мог увеличивать преимущество, проводя быстрые атаки. Отличный момент был у Обе-Кюбеля, которого Овечкин вывел пасом из своей зоны один на один с вратарём. Потом Кузнецов создал шикарный момент для Шири, но в первом периоде голов больше не было, в отличие от столкновений с участием Маршана.

Сегодня бостонского провокатора по прозвищу Крыса били все – Фегервары поймал его на «вертушку» у борта, а сверху немного добавил Овечкин, ткнув ему клюшкой по спине по дороге на смену. В трансляцию этот момент попал в урезанном варианте, но комментаторы подтвердили, что Ови тоже не остался в стороне. Маршан гавкал на арбитра, но удаления не допросился.

ВИДЕО.

Ко второму периоду «Бостон» вошёл в ритм и начал подолгу задерживаться в чужой зоне. Особенно активен был Маршан, который, видимо, по-спортивному разозлился от всех вольностей со стороны «Вашингтона». Но забил снова «Вашингтон» — Гарнет Хэтэуэй перехватил шайбу на выходе из чужой зоны, выкатился по центру и пальнул впритирку со штангой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» здорово оборонялся, хотя иногда и зевал опасные моменты. «Бостон» в конечном итоге был вознаграждён за свою активность – Клиффтон отдал пас из-за ворот, когда Дарси Кемпер его увидел, было уже поздно, Ник Фолиньо загонял шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Напряжение росло, но до серьёзных стычек не доходило. «Бостон» не собирался сдаваться без боя, а русские игроки «Вашингтона» начали массово удаляться. Сначала Овечкину поставил «шлагбаум» Карло, который убегал в контратаку, потом Орлов схватил две минуты. Тренеры на скамейке «Бостона» настраивали Маршана – «ты снайпер, сейчас выйдешь и забьёшь, сравняешь счёт».

ВИДЕО.

Но вместо этого Маршан вновь столкнулся с Овечкиным и отправился в штрафбокс. На сей раз вполне справедливо – за подсечку, но и Ови судьи не обошли вниманием, посчитав его виноватым в том, что в падении он двинул 63-му номеру клюшкой по лицу.

Несмотря на обилие меньшинства в третьем периоде, «Вашингтон» смог отстоять победный счёт за счёт самоотверженной обороны и великолепной игры Дарси Кемпера, который буквально примагничивал шайбу. «Вашингтон» нанёс «Бостону» всего лишь второе поражение в основное время на домашней площадке в этом сезоне. Первый день после отпуска получился продуктивным.

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