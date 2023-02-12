Провокатору из «Бостона» прилетело от русских! Маршану оставалось только гавкать на судей

Кузнецов смачно вынес его с пятачка, Овечкин ткнул в спину, а позже двинул клюшкой в лицо.

«Вашингтон» вышел из отпуска отдохнув и набравшись сил, видя перед собой одну главную задачу – покомфортнее закрепиться в зоне плей-офф. Сегодня им противостоял лидер чемпионата «Бостон», но у «мишек» явно не было такой же мотивации. Хотя перед ними стоят даже более глобальные задачи – попробовать побить рекорд лиги по очкам и победам за одну регулярку.

Матч начался с крайне любопытной цепочки событий. «Столичные» остались в меньшинстве, но ненадолго. Евгений Кузнецов жёстко двинул Брэду Маршану в спину на пятачке и получил две минуты, но вряд ли расстроился. Маршану тоже выписали две минуты, только не совсем понятно, за что. По протоколу – за атаку Кузнецова.

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Тут же уже «Бостон» получает удаление на вбрасывании, а через полминуты Линдхольм толкает лежащую на льду клюшку Манты, и волшебным образом «Вашингтон» из меньшинства уходит на большинство «пять на три». И тут же забивает – Никлас Бекстрём «доел» момент на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» несколько раз мог увеличивать преимущество, проводя быстрые атаки. Отличный момент был у Обе-Кюбеля, которого Овечкин вывел пасом из своей зоны один на один с вратарём. Потом Кузнецов создал шикарный момент для Шири, но в первом периоде голов больше не было, в отличие от столкновений с участием Маршана.

Сегодня бостонского провокатора по прозвищу Крыса били все – Фегервары поймал его на «вертушку» у борта, а сверху немного добавил Овечкин, ткнув ему клюшкой по спине по дороге на смену. В трансляцию этот момент попал в урезанном варианте, но комментаторы подтвердили, что Ови тоже не остался в стороне. Маршан гавкал на арбитра, но удаления не допросился.

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Ко второму периоду «Бостон» вошёл в ритм и начал подолгу задерживаться в чужой зоне. Особенно активен был Маршан, который, видимо, по-спортивному разозлился от всех вольностей со стороны «Вашингтона». Но забил снова «Вашингтон» — Гарнет Хэтэуэй перехватил шайбу на выходе из чужой зоны, выкатился по центру и пальнул впритирку со штангой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» здорово оборонялся, хотя иногда и зевал опасные моменты. «Бостон» в конечном итоге был вознаграждён за свою активность – Клиффтон отдал пас из-за ворот, когда Дарси Кемпер его увидел, было уже поздно, Ник Фолиньо загонял шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Напряжение росло, но до серьёзных стычек не доходило. «Бостон» не собирался сдаваться без боя, а русские игроки «Вашингтона» начали массово удаляться. Сначала Овечкину поставил «шлагбаум» Карло, который убегал в контратаку, потом Орлов схватил две минуты. Тренеры на скамейке «Бостона» настраивали Маршана – «ты снайпер, сейчас выйдешь и забьёшь, сравняешь счёт».

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Но вместо этого Маршан вновь столкнулся с Овечкиным и отправился в штрафбокс. На сей раз вполне справедливо – за подсечку, но и Ови судьи не обошли вниманием, посчитав его виноватым в том, что в падении он двинул 63-му номеру клюшкой по лицу.

Несмотря на обилие меньшинства в третьем периоде, «Вашингтон» смог отстоять победный счёт за счёт самоотверженной обороны и великолепной игры Дарси Кемпера, который буквально примагничивал шайбу. «Вашингтон» нанёс «Бостону» всего лишь второе поражение в основное время на домашней площадке в этом сезоне. Первый день после отпуска получился продуктивным.