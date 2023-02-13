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«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 1:4, обзор матча, Евгений Кузнецов нанёс травму вратарю, забивая гол, видео

Русский день в столице США. Наши забили три гола, а Кузнецов «сломал» финского вратаря
Лев Лукин
«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 1:4, обзор матча
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Тот случай, когда голы российских хоккеистов доставили мало радости фанатам «Вашингтона».

Меньше суток спустя после неожиданной гостевой победы над лидером НХЛ «Бостоном» «Вашингтон» уже на своей арене принимал «Сан-Хосе». Утренний матч в день Супербоула сулил «Кэпиталз» важные два очка и хорошее настроение, однако «акулы», не претендующие всерьёз на плей-офф, не собирались сдаваться на милость фавориту встречи.

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Лучшим доказательством этого стал быстрый гол: на третьей минуте Евгений Свечников заметил, что вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен забыл про ближний угол, и направил шайбу прямиком туда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Пятый гол в сезоне для Свечи-старшего, который продолжает бороться за то, чтобы играть на уровне НХЛ. Тем временем «Вашингтону» было бы неплохо прибавить и заставить воспринимать эту шайбу как недоразумение, но игра у «Кэпиталз» сегодня не клеилась. «Сан-Хосе» без особых проблем оборонялся и вполне комфортно чувствовал себя на гостевом льду, а в середине матча «Шаркс» удвоили преимущество. Александр Барабанов «доел» момент с пятачка, реализовав удаление белоруса Алексея Протаса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Лишь при счёте 0:2 «Вашингтон» сумел выдать свой лучший отрезок в матче. Несколько мощных атак «Кэпиталз» оказались безрезультатными, но на 37-й минуте ситуацию в свои руки взял Евгений Кузнецов. Центрфорвард «столичных» мощно продавил Скотта Харрингтона, вылез на пятачок и там уже организовал третий русский гол за матч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

К сожалению, в этом эпизоде Кузнецов случайно нанёс травму финскому вратарю «Сан-Хосе» Каапо Кяхкёнену. Того вроде бы привели в чувство, но в следующей остановке игры голкипер всё-таки отправился в раздевалку, уступив место Аарону Деллу. Перед тем как покинуть скамейку, Кяхкёнен перекинулся парой фраз с капитаном «Сан-Хосе» Логаном Кутюром, и вскоре стало понятно, о чём говорили две «акулы».

В следующей же смене Кутюр, не особо стесняясь, отомстил Кузнецову, проведя силовой приём сомнительной чистоты. Россиянин, держась за руку, отправился в раздевалку, а явно довольный собой Кутюр избежал наказания от арбитров. Достаточно странно, учитывая, что это был явно поздний силовой приём, к тому же злонамеренный.

ВИДЕО

Впрочем, организовать око за око у Кутюра не получилось. Кузнецов вернулся на лёд на старте третьего периода, который «Вашингтон» начинал в большинстве. Это была отличная возможность для «столичных» продолжить камбэк, но перерыв, похоже, сбил хозяевам весь настрой. Да и тяжёлая победа над «Бостоном» явно сказывалась на энергичности Овечкина и Ко.

В результате сравнять счёт у «Вашингтона» так и не получилось (ближе всех к этому был Ти Джей Оши), а на 53-й минуте «Кэпиталз» пропустили третий гол. Цели достиг шальной бросок Эрика Карлссона от борта, и не очень понятно, что в этом эпизоде произошло с Линдгреном.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Карлссон добавил заброшенную шайбу к двум голевым передачам в этой встрече и довёл лицевой счёт в нынешнем сезоне до 73 очков. 18+55 в 54 матчах – фантастические цифры шведского защитника, который в бомбардирской гонке чемпионата уступает только Кучерову, Драйзайтлю и Макдэвиду.

Этот гол окончательно добил вялый «Вашингтон». Правда, «Кэпиталз» заменили вратаря шестым полевым к концовке, но это привело только к бесконечным попыткам «Сан-Хосе» забить в пустые, и на 58-й минуте Томаш Гертл добился цели, зафиксировав заслуженное домашнее поражение «Кэпиталз» со счётом 1:4.

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