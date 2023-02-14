Дерзкий Капризов! Забил супергол и ввязался в потасовку с двумя канадцами

Кирилл стал первым игроком «Миннесоты» за последние 15 лет, который два года подряд забил не менее 30 голов.

У Кирилла Капризова явно есть какой-то секрет в играх против своего земляка Сергея Бобровского, потому что он неизменно забивает ему в каждом очном противостоянии в НХЛ. В прошлом сезоне они играли друг против друга дважды, и оба раза нападающий «Миннесоты» отметился голами. Правда, команде это не помогало и «Флорида» всё время выигрывала. По такому же сценарию прошёл и сегодняшний матч.

Капризов снова был лучшим игроком «Миннесоты» — провёл на льду почти 24 минуты, нанёс шесть бросков в створ (больше всех в обеих командах), сравнял счёт, в конечном итоге добыв для команды ценное очко, держал удар и отвечал обидчикам.

Матч получился максимально упорным и жёстким, несмотря на обилие большинства, всё оно прошло по нулям, и за всю игру было заброшено только две шайбы. В начале второго периода Ээту Луостаринен подправил шайбу на пятачке, выведя «Флориду» вперёд, но уже через несколько минут Капризов ответил на это своим голом.

Получив пас от Матса Цуккарелло, россиянин пролетел мимо одного соперника, сместился влево и идеально бросил из-под защитника, заставив Бобровского капитулировать. «Как всегда магия от Кирилла Капризова», — оценили супергол в соцсетях Sportsnet.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Кирилл стал первым игроком «Миннесоты» за последние 15 лет, который два года подряд забросил не менее 30 шайб. До него это удавалось только Мариану Габорику и Брайану Ролстону, чьи серии длились с 2006 по 2008 год.

В третьем периоде Капризов отличился уже в другой ипостаси – потасовочной. До реальной драки не дошло, потому что впереди маячил овертайм, а обе команды вступили в ключевой отрезок сезона и борются за место в плей-офф, так что каждое очко им на вес золота.

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Тем не менее стычка получилась яркой. Началась она с того, что Аарон Экблад придерживал россиянина у борта, схватившись за его клюшку. В ответ Капризов уложил канадца на лёд и несколько раз двинул в спину. Игра продолжилась, и в той же смене защитнику представился случай отомстить. Капризов летел один на один с Экбладом, повернулся к нему спиной и получил чувствительный тычок.

Тут уже вспыхнула потасовка. На помощь партнёру бросился Джордан Гринвей, а к Капризову прицепился Мэттью Ткачук. Даже Бобровский не остался в стороне, но он, кажется, хотел лишь остудить голову канадскому нападающему.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Боб сегодня был хорош – сделал 27 сейвов, вытащил умопомрачительный момент «Миннесоты» в овертайме, переиграл Капризова на буллитах и добыл для своей команды победу, став третьей звездой встречи.

Капризов после матча был критичен к себе и всей команде. «Нам надо больше забивать грязных, рабочих голов. Мне в том числе», — сказал нападающий.