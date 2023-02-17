Победный чудо-гол «Спартака» и «метеоритный» матч «Трактора». Итоги дня КХЛ

«Сибирь» экспериментирует с составом, а Радулов набрал шикарную форму и очень результативен.

16 февраля в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось семь матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

В Восточной конференции по-прежнему идёт упорная борьба за попадание в плей-офф среди нескольких команд. «Амур» из их числа. Сегодня команда Вадима Епанчинцева не смогла во второй раз подряд переиграть дома «Автомобилист». Главным героем матча стал форвард гостей Алексей Макеев, оформивший дубль. Нападающий постепенно набирает форму после длительного восстановления от тяжёлой травмы.

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«Адмирал» ничего не смог противопоставить дома «Ак Барсу». Амир Мифтахов отыграл на ноль (31 сейв), а Александр Радулов добрался до очередного достижения. Лидер казанцев в седьмой раз в КХЛ преодолел отметку в 50 набранных очков в отдельно взятом регулярном чемпионате. Звёздный нападающий принял участие в каждом из трёх голов своей команды в сегодняшней встрече. Сильно!

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«Трактор» набирает очки семь матчей подряд и всеми силами старается заползти в плей-офф, хотя конкуренты не дремлют. Наконец-то впервые за девять матчей забил Ткачёв, а у вратаря Мыльникова 36 спасений и второй «сухой» матч в КХЛ. «Сочи», в свою очередь, откровенно доигрывает сезон. Жаль, что из некогда крепкой команды «леопарды» превратились в мальчиков для битья. Думается, что в следующем сезоне мы увидим серьёзные изменения в южном клубе.

Интересно, что «Трактор» вышел на матч в форме, посвящённой юбилею падения метеорита в Челябинске. На груди вместо белого медведя, являющегося логотипом клуба, изображён метеорит, а на рукавах — оранжево-жёлтый рисунок, имитирующий хвост метеорита.

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Очень хорош в нынешнем сезоне «Витязь». Будет очень интересно понаблюдать за коллективом Вячеслава Буцаева в Кубке Гагарина. В отчётной встрече разгромлен немотивированный и пролетевший мимо плей-офф «Куньлунь», который последние годы просто отбывает в лиге номер. Зачем нам нужны такие команды? У «витязей» же отметим форварда Владислава Кару. Он забросил 20-ю шайбу в сезоне и стал седьмым игроком в истории клуба в КХЛ, который смог записать в свой актив 20+ голов в течение одного регулярного чемпионата. Отличная перезагрузка талантливого нападающего. Кстати, уже упомянутый Буцаев стал 14-м главным тренером в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 200 побед в лиге.

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«Сибирь» вышла на гостевой матч со СКА без трёх ведущих игроков: Бека, Пьянова и Шарова. При этом они не травмированы, просто Андрей Мартемьянов дал своим лидерам отдохнуть. Видимо, вдохновился примером Игоря Ларионова и «Торпедо». В свою очередь в состав армейцев вернулся нападающий Никита Гусев, который не играл с 30 января 2023 года. Крайний нападающий сразу после возвращения отдал голевой пас.

Гости обстучали все штанги, но так и не сумели пробить Николаева (27 спасений). Автором единственного гола во встрече стал один из лучших защитников нынешнего сезона Александр Никишин, не перестающий удивлять с своей результативностью. Бывший спартаковец точным броском реализовал большинство «пять на три».

Кстати, хоккеисты СКА при прибытии на арену надели специальные свитеры в поддержку всех, кто борется с онкологическими заболеваниями. В том числе клуб выразил поддержку нападающему «Салавата Юлаева» Родиону Амирову, который продолжает борьбу с раком головного мозга.

Новость по теме Хоккеисты СКА приедут на матч с «Сибирью» в свитерах, посвящённых Родиону Амирову

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«Спартак» наконец-то выиграл в московском дерби у «Динамо». При этом сделал это в очень важный момент, когда отступать попросту некуда, ведь главный конкурент в борьбе за плей-офф – минское «Динамо» – не собирается уступать вожделенную путёвку. Красно-белые долго вели благодаря голу Любимова, убежавшему в меньшинстве, но пропустили в конце третьего периода от Джиошвили. Овертайм? Нет, обошлось без него. Едва ли не сразу чудо-гол забил Талалуев, попавший клюшкой по летящей (рикошетом от голкипера) шайбе. Судьи взятие ворот засчитали.

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Пары плей-офф на текущий момент

Западная конференция

СКА – «Динамо» Мн

«Локомотив» – «Северсталь»

«Торпедо» – «Витязь»

ЦСКА – «Динамо» Москва



Восточная конференция

«Ак Барс» – «Нефтехимик»

«Автомобилист» – «Адмирал»

«Салават Юлаев» – «Авангард»

«Сибирь» – «Металлург»

Расписание на 17 февраля: