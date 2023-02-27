Овечкин посмотрел на небо после гола. Трогательный момент из НХЛ

Меньше чем через сутки после игры с «Рейнджерс» «Вашингтон» отправился на выезд, который начался матчем с «Баффало». «Столичные» рассчитывали продолжить победную поступь, тем более что матч важнейший, с прямым конкурентом за уайлд-кард. Однако самая возрастная команда НХЛ не смогла справиться с самой молодой, к тому же отдохнувшей. И это несмотря на то, что «Сэйбрз» сегодня остались без двух лидеров – Далина и Така.

В первом периоде команды предложили совершенно бесшабашный хоккей, соревнуясь в том, кто допустит больше ошибок и контратак. Было очень весело, хотя тренеры вряд ли были довольны. Концерт начал Дилан Козенс, реализовавший выход два в одного, на что Дилан Строум ответил своим голом. Дальше Тейдж Томпсон забросил свою 40-ю шайбу в сезоне с… передачи Евгения Кузнецова. Россиянин выдал пас за спину в центр и точно на клюшку сопернику.

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К счастью, Ти Джей Оши тут же исправил ситуацию, сравняв счёт через 15 секунд, но во втором периоде «Вашингтон» совершенно рассыпался. Они совершенно не успевали за прыткими «клинками», а ведущая тройка гостей хватала один минус за другим.

После гола Винни Хинострозы Дарси Кемпер в ярости разломал клюшку о ворота. Это была уже пятая пропущенная шайба за сегодняшний день. В этот момент он олицетворял всю злость «Вашингтона», который продолжает балансировать на грани бесплейоффной пропасти. Питер Лавиолетт тут же его заменил, а уже на скамейке голкипер швырнул шлем.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Не успел Чарли Линдгрен войти в игру, как очередная безобразная потеря стоила «столичным» ещё одного гола. Это уже было похоже на полную катастрофу, но тут Овечкин, который был совершенно незаметен всю игру, прервал длительное молчание и продолжил погоню за рекордом Уэйна Гретцки!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это был его 33-й гол в сезоне, 813-й в карьере и первый – после смерти отца. Отпраздновав, он взглянул наверх, словно посвящая гол папе. Капитан словно вдохнул энергию во всю команду. «Столичные» завелись, на льду стали вспыхивать стычки, а вскоре Сонни Милано убежал один на один и превратил кошмарный матч в тот, где ещё вполне можно побороться.

В третьем периоде «Вашингтон» не оставлял попыток совершить камбэк, важность следующего гола была огромной. Но и «Баффало» и не думал разваливаться. Команда молодых пацанов наконец почувствовала запах плей-офф и делает всё, чтобы туда попасть. Козенса уже было не остановить – он оформил первый хет-трик в карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Баффало» обходит «Вашингтон» по очкам (в турнирной таблице они и до этого были выше по дополнительным показателям), при этом имея четыре матча в запасе. А «Вашингтон» после двухдневной паузы отправится в Калифорнию.