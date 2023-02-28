Сибирское дерби и битва топовых защит. Прогнозы на старт плей-офф на Востоке КХЛ

Несмотря на равенство, лишь одна посеянная ниже команда должна проходить дальше, но без борьбы серии никто не отдаст.

Вслед за прогнозами Западной конференции переходим к Восточной, где в сезоне наблюдалась рекордная плотность. Второе место от шестого отделило лишь три очка, а точные пары плей-офф были непонятны до последнего буллита Александра Радулова. Здесь всё кажется чуть более запутанным, чем на Западе.

«Ак Барс» — «Нефтехимик»

История встреч в плей-офф:

Сезон-2012/2013: «Ак Барс» – «Нефтехимик» – 4-0, четвертьфинал Восточной конференции

Сезон-2019/2020: «Ак Барс» – «Нефтехимик» – 4-0, четвертьфинал Восточной конференции

Матчи в регулярном сезоне: 5:2, 3:4 ОТ, 3:1, 4:3

«Ага!» — радостно воскликнули хоккейные конспирологи, увидев в плей-офф пару из Татарстана. В интернете часто встречаются мнения, что младший по статусу республиканский клуб большого сопротивления оказывать не будет — об этом вроде как говорят 0-8 в предыдущих встречах плей-офф. Однако оказали бы большее сопротивление команды, которые в тех сезонах заняли девятое место? Вряд ли.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» Фото: hcnh.ru

Увы, равенство в КХЛ ещё не достигло такого уровня, чтобы отдавать восьмой команде в обеих конференциях шансы хотя бы на два выигранных матча. «Нефтехимик» — очень активная и задорная команда, но обратной стороной её молодости является маленький кубковый опыт. Кроме того, смущают и оборона, и вратарская бригада: больше команды Олега Леонтьева на Востоке пропустил только «Барыс», непонятно, сыграет ли в кубковых матчах Эмиль Гарипов.

С «Ак Барсом» тоже всё понятно: концовку регулярки они прошли идеально, слегка расслабившись только после достижения первого места на Востоке. На все 100% команда Билялетдинова вряд ли будет напрягаться — во втором раунде вне зависимости от исхода других пар ожидается трудный соперник, надо оставить силы и на него. Поэтому у «Нефтехимика» есть хорошие шансы взять одну игру дома, но вряд ли больше.

Прогноз Власова: «Ак Барс» — «Нефтехимик» — 4-1.

«Салават Юлаев» — «Адмирал»

История встреч в плей-офф: ранее не встречались

Матчи в регулярном сезоне: 0:2, 1:2 ОТ, 5:3, 2:0

Болельщикам, которые пойдут на эти матчи, надо будет запасаться литрами кофе и провизией. Все игры уйдут в четвёртый овертайм и закончатся со счётом 1:0, всё-таки играют вторая и третья обороны лиги и команды, допускающие крайне мало ошибок.

Кроме шуток, «Салават» очень мощно провёл календарный 2023-й. Несмотря на отсутствие трансферов, прибавили в игре местные воспитанники, которые добавили красок в вертикальную игру «СЮ» с хорошим прессингом. Это будет строго, не очень зрелищно, но крайне эффективно. Икс-фактором становится Хо-Сэнг: он с равной вероятностью может выдать как матч с пятью очками, так и получить 5+20 в первой же игре серии, подставив команду.

«Салават Юлаев» — «Адмирал» Фото: hcsalavat.ru

«Адмирал» же не будет лёгким соперником ни из-за стиля игры, ни из-за своей географии. Команда Леонида Тамбиева не только строго обороняет преимущество, но вполне может подавить соперника форчеком и активной игрой на старте матча. Против «моряков» не стоит вообще ничего придумывать в своей зоне: «Адмирал» очень эффективно использует любые потери соперника, организуя результативные контратаки.

«Адмирал», скорее всего, заберёт две домашних игры, и для них будет очень важным первый матч. Однако на дистанции скажется класс «Салавата», где есть достаточно парней, которые привыкли к играм «кость в кость» в плей-офф.

Прогноз Власова: «Салават Юлаев» — «Адмирал» — 4-2.

«Авангард» — «Сибирь»

История встреч в плей-офф:

Сезон-2012/2013: «Авангард» – «Сибирь» – 4-3, четвертьфинал Восточной конференции

Матчи в регулярном сезоне: 2:3 Б, 2:1, 3:2 ОТ, 1:3

«Зелёного дерби» нам в плей-офф не подавали давненько, зато спустя ровно десять лет в меню снова появилось сибирское. Градус напряжения там тоже недетский: старожилы помнят, как во время прошлой встречи соперников омские болельщики устроили перформанс в стиле contemporary art, сбросив с моста стиральную машину «Сибирь».

Есть все основания полагать, что старые друзья снова будут мочалить друг друга семь матчей. Недостатки команд, в принципе, друг с другом совпадают: большая зависимость от нескольких лидеров в атаке, не лучшая защита (у одних возрастная и неповоротливая, у других слишком молодая и с мизерным опытом кубковых матчей). На Андрея Мартемьянова навесили ярлык некубкового тренера, а Михаил Кравец вообще не выигрывал ни одного матча в плей-офф.

«Авангард» — «Сибирь» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Сибирь», несмотря на свой спад в концовке, играет как раз в таком стиле, который в плей-офф приносит результат. Чтобы нейтрализовать оппонента, «Авангарду», как ни странно, надо попытаться отдать шайбу и играть вторым номером, иначе «Сибири» здесь будет играть максимально комфортно. Даже сам Кравец признал, что по ходу сезона оппоненты лучше смотрелись «5 на 5».

Однако есть нюансы, где «Авангард» выглядит куда лучше — это спецбригады (не только большинство, но и меньшинство), плюс игра на «точке», а «Сибирь» слишком часто хватает глупые удаления. В ключевые моменты упорных серий именно такие детали и решают их исход.

Прогноз Власова: «Авангард» — «Сибирь» — 4-3.

«Автомобилист» — «Металлург»

История встреч в плей-офф:

Сезон-2015/2016: «Автомобилист» – «Металлург» – 2-4, четвертьфинал Восточной конференции

Сезон-2017/2018: «Автомобилист» – «Металлург» – 2-4, четвертьфинал Восточной конференции

Матчи в регулярном сезоне: 0:3, 4:3 ОТ, 2:1, 4:1

Фан-базы обеих команд подходят к серии в депрессивном состоянии. Резкий спад «Автомобилиста» в календарном 2023-м снова оживил в Екатеринбурге идеи «долой всех», а критика Ильи Воробьёва в Магнитогорске особенно и не прекращалась. В середине декабря, когда два клуба с уверенным отрывом шли в топ-2 Востока, представить себе такое было невозможно.

У команды Воробьёва так себе форма, но «Магнитка» валяет дурака в основном против команд со средними возможностями или турнирным положением. «Автомобилист» же не может качественно провести две игры подряд: вслед за уверенной и строгой игрой может следовать оборонительная немочь — и наоборот, безвольное поражение сменяется качественной самоотдачей. В плей-офф с такими перепадами играть будет крайне сложно.

«Автомобилист» — «Металлург» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Единственное явное преимущество «Автомобилиста» перед плей-офф — вариативная бригада большинства (хотя у соперника не сильно хуже процент реализации). На удержание и вторым номером команда Заварухина тоже играет получше — а так вратарская бригада и линия атаки «Металлурга» выглядит посолиднее. Кроме того, у игроков «Магнитки» банально больше кубкового опыта и успеха в плей-офф.

Есть ощущение, что главным в серии будет всё-таки ментальное состояние. «Металлург» показал, что может собираться в ключевые моменты — а в лидерах «Автомобилиста» такой уверенности пока нет, и прошлые плей-офф убеждали, скорее, в обратном.

Прогноз Власова: «Автомобилист» — «Металлург» — 2-4.