Гонка хромых. Почти у всех топ-клубов Востока груз проблем перед плей-офф

«Динамо» с 82 очками идёт пятым на Западе — на Востоке с этим же очковым показателем бело-голубые шли бы вторыми. Конечно, на Западе куда выше расслоение между командами и есть два откровенных поставщика очков, в отличие от безумной плотности соседней конференции. Тем не менее западные топы в этом году чувствуют себя намного увереннее восточных, каждый из которых несчастен по-своему.

«Трактор», возможно, по финансовым возможностям ещё не воспринимается как топ-клуб, но по составу и результату прошлого сезона им однозначно является. Про проблемы челябинцев уже и так написано предостаточно, и сейчас у них чуть ли не самый тяжёлый календарь из тройки претендентов на восьмое место, при этом на одно очко меньше.

Где-то в середине сезона казалось, что «Автомобилист» и «Металлург» создали себе достаточно комфортный отрыв, чтобы завершить регулярный чемпионат в топ-2. Однако после этого оба клуба накрыл мощный кризис. У «Магнитки» и в первой половине сезона всё было не так шоколадно, как в прошлом году, улетучилась бóльшая часть прошлогодней воздушности, а победы стали больше трудовыми, чем креативными. Однако где-то после нового года перестали приходить и вымученные выигрыши.

Лишней скандальности добавило второе за год увольнение Дмитрия Рябыкина. Уже бывший ассистент Ильи Воробьёва хоть и опроверг самые дикие слухи, но высказал открытые претензии к работоспособности команды и её желанию играть в обороне. Нынешний «Металлург» по игре больше напоминает свой вариант сезона-2020/2021, когда вокруг команды клубились рассказы о драках с тренерами, а сам клуб мог чередовать концерты с откровенно тухлыми матчами.

Эдди Паскуале Фото: photo.khl.ru

«Автомобилист» же (и это подтверждают почти все) в паузе на сборные серьёзно нагрузился, после чего проиграл девять матчей подряд. Конечно, в хоккейном коллективном бессознательном живёт идея, что надо тренироваться до рвоты, чтобы через три месяца ноги полетели сами волшебным образом. Но никто просто не понимает, как работает физика в 68-матчевой регулярке, и бóльшая часть команд урезала тренировки в пользу банального восстановления.

Физическое состояние, однако, не главная проблема команды. После возвращения с паузы «Авто» долго не мог провести два хороших матча подряд, работоспособность и энергетика чередовались с безразличием и сонностью. Николай Заварухин отвечал на это в основном постоянными сменами сочетаний — иногда помогало, иногда нет. Кроме того, «Автомобилист» проиграл 14 матчей подряд восточным командам, лишь вчера прервав эту серию в игре с «Амуром»: крайне тревожный знак перед плей-офф. Пока ситуация чем-то напоминает первый сезон Билла Питерса, когда после искромётного хоккея в первые 20 игр ситуация резко ухудшилась, однако в этом году багаж на старте куда больше.

«Авангард» после первых матчей сезона, казалось бы, перезагрузился, а ещё недавно выглядел теневым претендентом на первое место — однако опять покатился под горку. Сбрасывание оков начала сезона, свобода рук и импульс от прихода нового тренера не могли работать дольше, чем матчей 20-25, после этого надо предложить что-то ещё. Пока «ястребы» в основном предлагают безлимитное заигрывание связки Буше — Найт во всех игровых ситуациях, даже в меньшинстве при комфортном счёте.

С другой стороны, Михаила Кравца можно понять. Разрыв между топ-6 и боттом-6 у «Авангарда» сильнее, чем казалось в начале сезона, и скамейка в целом невелика. При этом сменивший Алексея Волкова Рашид Хабибулин сам же и признавался в своих трансферных ошибках, из-за которых клуб не усилился зимой — только исправит это для «Авангарда» не так чтобы очень многое. Однако лидеров к плей-офф можно банально загонять, даже если они сами хотят играть помногу: коробки даже после уменьшения в КХЛ остаются больше энхаэловских, где можно сравнительно комфортно увеличивать айстайм.

Легионеры «Авангарда» Фото: photo.khl.ru

На этом фоне «Салават Юлаев», где, как известно, болельщики критикуют гендиректора после побед, выглядит не так блекло, как казалось в начале сезона. Хоккей Виктора Козлова может казаться унылым, но именно такой стиль даёт успех в кахаэловском плей-офф. Для кубковых матчей есть и подходящие кадры — например, рабочая тройка Тимкин — Картаев — Санников недавно забросила две шайбы тому же «Авангарду».

У «СЮ», правда, смущает то же отсутствие глубины и большое количество молодых неопытных игроков. Это было красиво в прошлом году, но даже тогда более классные хоккеисты «Трактора» после небольших трудностей осадили молодёжь. Возможно, к плей-офф всё-таки будет здоров Хо-Сэнг, с каждым днём отсутствия которого всё больше сомневаешься, что тот матч в Петербурге вообще провёл он, а не кто-то другой.

В засаде между проблемными богачами притаилась и «Сибирь». Команда, которая первой оформила выход в плей-офф, пока проиграла четыре матча подряд, но на этом отрезке дважды выдавала мегакамбэки и без лидеров потрепала СКА в Петербурге. Вполне возможно, «Сибири» будет даже комфортнее подходить к плей-офф не в статусе фаворита: в этом году, например, для сибиряков самыми неудобными соперниками были такие же рабочие «Трактор» и «Барыс», а не большие клубы, против которых команде комфортно играть вторым номером.

Несмотря на то что класс игроков у «Сибири» пониже, у команды Андрея Мартемьянова есть одно важное свойство — они не отдают ни один матч просто так и готовы измочалить любого соперника. Такая стержневая команда станет реальной угрозой для любого из разболтанных грандов, упомянутых в начале текста, хотя тот же «Салават» может переработать и сибиряков.

Игра «Сибири» на чужом пятаке Фото: photo.khl.ru

Пока сияющей вершиной над всеми возвышается «Ак Барс», который вышел на тот график, который и ожидался в начале сезона. Правда, никто не мог представить, что притирка всех звёзд займёт столько времени и будет сопровождаться двумя тренерскими заменами, но после долгого «дрын-дрын-дрын» казанский мотоцикл включился и умчал далеко ото всех. С другой стороны, у Казани в последних матчах был не самый сложный календарь по классу соперников, а воспоминания о последней плей-оффной серии Билялетдинова оставляют куда больше вопросов.

С другой стороны, неидеальность Востока, как ни странно, показывает нам и процесс роста лиги. Мы же хотели, как в НХЛ — а там сложно найти абсолютно идеальную команду в эпоху жёсткого потолка, у большинства претендентов на Кубок есть самые разные дыры в составе или проблемы со спецбригадами. Возможно, восточный плей-офф этого года и окажется демоверсией Кубка Гагарина нашей мечты.