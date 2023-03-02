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Владимир Тарасенко набрал три очка и забил победный гол в матче с «Филадельфией», видео, обзор матча НХЛ «Филадельфия» -

Три очка и победный гол! Тарасенко готов конкурировать с суперзвездой НХЛ
Егор Бульчук
Владимир Тарасенко
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Русский Танк напомнил о себе. Владимир не хочет терять место после перехода в «Рейнджерс» Патрика Кейна.

«Любой дурак сможет сложить это сочетание», — накануне главный тренер «Рейнджерс» дерзко подтвердил, что обменянный Патрик Кейн встанет в ударное звено к Артемию Панарину и Винсенту Трочеку.

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Предыдущий новичок нью-йоркцев — Владимир Тарасенко — сразу после трансфера из «Сент-Луиса» тоже наигрывался в этой компании, но в результате нескольких тусклых матчей сменил партнёров. При возникновении общекомандных проблем Галлан возвращал Тарасенко в ударное сочетание, но закрепиться в нём форварду всё же не удалось.

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Возможно именно заявление Галлана благотворно повлияло на Владимира и перед встречей с Кейном он сделал всё, чтобы показать себя с лучшей стороны. «Он не хочет, чтобы кто-то о нём забыл, когда к команде присоединится Патрик», — пишет автор The Athletic Артур Стэйпл, наблюдая за сегодняшними рывками Тарасенко.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2023, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Тарасенко, Панарин) – 02:51 (5x4)   1:1 Типпетт – 15:05 (5x4)   2:1 Лотон (Хейз) – 31:16 (5x5)   2:2 Крайдер (Тарасенко, Трочек) – 50:33 (5x5)   2:3 Тарасенко (Хитил, Шнайдер) – 62:32 (3x3)

Россиянин принял участие в трёх голевых атаках «Рейнджерс» в матче с «Филадельфией» и, кажется, добавил Галлану головной боли. Сначала Тарасенко сделал ассист в большинстве — после передачи от Панарина резко перевёл шайбу на Микко Зибанежада. С приходом Кейна позиции Тарасенко в первой спецбригаде тоже пошатываются, но едва ли он мог использовать один из последних шансов идеальнее — для реализации «синерубашечникам» хватило 16 секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Затем на «рейнджеров» нашло небольшое затмение: в середине первого периода они пропустили один гол, в середине второго — ещё один, а в середине третьего на авансцену вернулся Тарасенко. На 51-й минуте форвард провёл очень активную смену: выполнил красивую диагональ на партнёра, а когда тот не смог справиться с шайбой, то сам подхватил её и смачно щёлкнул. Крис Крайдер ювелирно подставил клюшку и восстановил равенство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А вот последнее слово в матче Тарасенко оставил лично за собой. 31-летний нападающий мощно прорвался через центр площадки, попутно накрутил двух соперников и продемонстрировал свой фирменный бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Три очка от большого парня», — подводит итоги игры один из фан-аккаунтов «Рейнджерс» в соцсетях.

«Тарасенко говорит: «Вы меня помните?» — иронизирует болельщик Dom Renna.

Такие действия делают игру Тарасенко незабываемой, но вся борьба с Кейном за время и влияние на льду — ещё впереди. Позавидовать в этой ситуации можно только Панарину и Трочеку — за место рядом с ними бьются два обладателя Кубка Стэнли.

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