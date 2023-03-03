«Он не должен сегодня уйти со льда». Россиянин в НХЛ мощно вырубил канадского хулигана

С канадского выезда «Бостон» вернулся с ощутимыми потерями и вчера отправил нападающего Тейлора Холла в список долгосрочно травмированных, а Ника Фолиньо – просто в список травмированных. Сегодня в матче с «Баффало» вылетел ещё один левый крайний нападающий – Брэд Маршан. На результат игры это никак не повлияло, сам же Маршан покинул лёд во втором периоде и на третий уже не вышел, в общей сложности сыграв чуть более девяти минут.

Подозрения в нанесении травмы Маршану пали на одного из главных хитовальщиков «Баффало» Илью Любушкина. В середине второго периода он жёстко припечатал канадского хулигана всея НХЛ с кодовым именем Крыса в борт.

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Маршан к тому времени уже успел избавиться от шайбы, да и удар пришёлся чётко в спину, но судьи никакого нарушения не заметили. Болельщики «мишек» были возмущены:

«Если бы это был не Маршан, а кто-то другой, дали бы пять минут. Жёстко».

«Однозначный толчок в борт. И, конечно, никакого удаления».

«Любушкин сегодня не должен уйти со льда. Кто-то должен что-то сделать».

«Как это не удаление? Он уже не владел шайбой, но Любушкин всё равно едет бить прямо в спину. Департаменту по безопасности игроков надо бы рассмотреть этот эпизод. Это же удар сзади, как по учебнику».

Журналист Джимми Мёрфи привёл мнение бывшего судьи НХЛ: «Это удаление, но больше чем на две минуты не тянет. Ничего умышленного в этом нет. Сомневаюсь, что Департамент по безопасности станет что-то предпринимать».

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Любопытно, что Маршан за последние несколько дней уже второй раз попадает под жёсткий хит российского защитника. В выездном матче с «Калгари» его снёс Никита Задоров. Сегодня после столкновения с Любушкиным он провёл ещё пару смен, успел схватить удаление в борьбе с Пейтоном Кребсом, а также был на площадке, когда Дмитрий Орлов открывал счёт в большинстве, но потом ушёл в раздевалку.

«Бостон» отомстил за травму своей звезды, но не кулаками, а счётом на табло. Они учинили «клинкам» унизительный разгром со счётом 7:1. Кстати, два гола забил Якуб Лауко, вызванный из АХЛ из-за эпидемии травм среди нападающих. И Дмитрий Орлов набирает очки как сумасшедший. И Давид Пастрняк продолжает терроризировать соперников. «Бостон» сейчас на таком мощном ходу, что им, кажется, сам чёрт не страшен.

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После матча главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери выразил надежду, что с Маршаном всё обойдётся, но полной ясности по травме пока нет. Известно лишь, что повреждена нижняя часть тела.