Главный тренер «Бостона» прокомментировал травму Маршана после столкновения с Любушкиным
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Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери прокомментировал травму нападающего «Брюинз» Брэда Маршана. Канадец получил повреждение после толчка на борт в исполнении российского защитника «Баффало» Ильи Любушкина и не смог продолжить матч с «Сэйбрз» (7:1).
«Мы думаем, что всё будет хорошо. Но мы ещё не уверены в этом», — цитирует главного тренера журналист Конор Райан в своём аккаунте в соцсети.
Отметим, что Любушкин за свой толчок на борт не получил наказания в виде штрафных минут. Любушкин в текущем сезоне провёл 45 матчей, в которых набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности «-1». Маршан в текущем сезоне провёл 53 матча, в которых набрал 53 (19+34) очка. «Бостон» занимает первое место в общей таблице НХЛ.
Новость по темеБрэд Маршан не смог продолжить матч после хита Любушкина
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