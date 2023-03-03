Главный тренер «Бостона» прокомментировал травму Маршана после столкновения с Любушкиным

Главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери прокомментировал травму нападающего «Брюинз» Брэда Маршана. Канадец получил повреждение после толчка на борт в исполнении российского защитника «Баффало» Ильи Любушкина и не смог продолжить матч с «Сэйбрз» (7:1).

«Мы думаем, что всё будет хорошо. Но мы ещё не уверены в этом», — цитирует главного тренера журналист Конор Райан в своём аккаунте в соцсети.

Отметим, что Любушкин за свой толчок на борт не получил наказания в виде штрафных минут. Любушкин в текущем сезоне провёл 45 матчей, в которых набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности «-1». Маршан в текущем сезоне провёл 53 матча, в которых набрал 53 (19+34) очка. «Бостон» занимает первое место в общей таблице НХЛ.