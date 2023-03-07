Какая драма русской звезды КХЛ! Лидер СКА забил два гола в свои ворота за пять минут

Александр Никишин после этого сезона смело может считаться новой российской звездой КХЛ. Молодой защитник, ради которого СКА расстался сразу с девятью (!) активами в пользу «Спартака» в прошлое межсезонье, провёл невероятную регулярку, побив несколько рекордов результативности лиги.

В начале серии первого раунда плей-офф с минским «Динамо» Никишин был не слишком заметен, однако в столице Беларуси у Александра дела, как казалось, пошли на лад. В третьей игре, которую СКА выиграл 4:0, Никишин забил гол. А в четвёртой встрече именно его гениальная передача вывела Никиту Гусева на рандеву с динамовским голкипером, после чего петербуржцы открыли счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Гол имел невероятную важность: шла 44-я минута встречи, а на медиакубе до сих пор горели нули. Эта передача Никишина и этот гол Гусева могли оказать решающее влияние на судьбу не только матча, но и всей серии, в которой СКА уже вёл 2-1, однако в оставшееся время до финальной сирены с Александром разыгралась настоящая драма.

На 50-й минуте матча минчане, подгоняемые 15-тысячной ареной, сравняли счёт. Белорусы сделали это в меньшинстве, автором шайбы стал Игорь Мартынов, однако в ворота петербуржцев снаряд попал именно от Никишина. За пару секунд до этого защитник СКА грубо ошибся в передаче, спровоцировав контратаку, а затем, пытаясь нейтрализовать угрозу, упал на своём пятачке и невольно поспособствовал белорусскому счастью.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Этот гол изменил всю игру. «Динамо», которое и так весь матч играло здорово, ещё прибавило, заработало большинство, и на 53-й минуте Дмитрий Соколов вывел хозяев вперёд. Закрепить же успех «зубрам» удалось ещё через 138 секунд, когда Роман Горбунов убежал в контратаку и при помощи рикошета поразил ворота Дмитрия Николаева. Рикошет случился, как вы понимаете, от бедного Никишина, которому после такого оставалось только разломать свою клюшку о штангу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Этот гол в итоге оказался победным. Никишин за один период прошёл стремительный путь от героя до антигероя матча, а ведь ещё можно вспомнить отменённую шайбу СКА во втором периоде: после броска Александра Дмитрий Яшкин, как определили арбитры, сыграл высоко поднятой клюшкой.

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Драма Никишина сегодня превратилась в поражение СКА. В серии лучшей команды регулярки и клуба, который кое-как заполз в плей-офф, теперь счёт 2-2, и всё начинается заново. Кто бы мог подумать? И какой же фантастический первый раунд Кубка Гагарина мы смотрим этой весной!