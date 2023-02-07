Никишин — первый российский защитник в истории КХЛ, набравший 50+ очков в регулярке

Защитник СКА Александр Никишин отметился результативной передачей в матче с «Металлургом» и стал четвёртым защитником в истории КХЛ и первым из россиян, набравшим 50 и более очков в отдельно взятом регулярном чемпионате, сообщает пресс-служба лиги.

После матча с «Магниткой» на счету Никишина 10 шайб и 40 результативных передач.

Защитники с 50+ очками за регулярку:



1. Крис Ли («Металлург» Мг) – 65 (14+51) очков в сезоне-2016/2017.

2. Кевин Даллман («Барыс») – 58 (28+30) очков в сезоне-2008/2009.

3. Кевин Даллман («Барыс») – 54 (18+36) очка в сезоне-2011/2012.

4. Даррен Диц («Барыс») – 53 (15+38) очка в сезоне-2018/2019.

5. Александр Никишин (СКА) – 50 (10+40) очков в сезоне-2022/2023.

Напомним, в Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

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