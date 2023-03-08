Спасли от позора! Малкин и Кросби организовали нереальный камбэк с 0:4 в матче НХЛ

«Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» – одно из самых популярных мест в Питтсбурге. И даже приезд последней команды регулярного чемпионата – «Коламбуса» – собрал здесь 17,5 тыс. человек. Частые пустоты зияли лишь на первых рядах за воротами хозяев, и те зрители, которые опоздали или хотели купить билет в этот сектор, но передумали, оказались в наибольшем выигрыше. Им не пришлось на расстоянии вытянутой руки наблюдать за позором своей команды.
В первой половине стартового периода «Питтсбург» был попросту безнадёжен. На пятой минуте «пингвины» пропустили в меньшинстве, затем ринулись вперёд, но не преуспели, а напротив – проморгали две похожие как капли воды контратаки. Оба наступления «Блю Джекетс» развились через левый фланг. В первом случае Евгений Малкин попытался догнать оторвавшихся соперников. А во втором не стал и пробовать. Россиянин ошибся в передаче и позволил Патрику Лайне расстрелять сетку за спиной Тристана Джерри.
Перерыв не помог «Питтсбургу» остановить агонию. Уже через несколько смен после вбрасывания команда пропустила ещё раз. Комментаторы даже не повысили голос в момент взятия ворот – привычка к неудачам «Пингвинз» выработалась быстро.
В середине периода парни в чёрно-жёлтом всё же очнулись – увеличили бросковую активность, добавили в единоборствах и генерации атакующих идей. Как итог случился первый ответный гол: Малкин, находясь у борта, катнул шайбу мимо двух защитников на пятак, где Джейсон Цукер издевательски разобрался с Майклом Хатчинсоном.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Впрочем, самое интересное «пингвины» отложили на третий отрезок. На 21-й секунде Джейк Гюнцель результативным прорывом по правому краю впервые заставил «Блю Джекетс» забеспокоиться всерьёз. Затем беспокойство только увеличилось – через пару минут Малкин и Ко внесли в ряды противников настоящую панику. Евгений агрессивно вступил в отбор в чужой зоне и ещё раз помог отличиться Цукеру.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Следующий гол «Питтсбург» подготовил за 50 секунд – это уже Кросби расчертил атаку для Дэнтона Хайнена. В общей сложности на три шайбы «Пингвинз» понадобилось четыре минуты.
В овертайме Кросби и Малкин объединили свои усилия. Команда получила возможность сыграть в большинстве и в середине отрезка подготовила разящий удар.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Теперь болельщикам, которых не оказалось за воротами в момент развязки, можно лишь посочувствовать.
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