Такого в КХЛ не было девять лет! Чего ждать от развязки первого раунда плей-офф?

Оба финалиста прошлого сезона могут закончить этот чемпионат уже завтра, и это даже мало кого удивит.

В годы безоговорочного доминирования СКА и ЦСКА первый раунд КХЛ превращался в скучную формальность. В плей-офф-2017 в первом раунде нижние команды Запада взяли в нём два матча, а через год — аж один. Сейчас же выросшая конкуренция подарила нам две серии максимальной продолжительности: такого их количества в плей-офф не было с 2014-го. Если от уральской пары с учётом их формы многие ждали долгой серии, то мало кто мог представить, что кусачая «Северсталь» так сыграет с чемпионом.

«Автомобилист» — «Металлург» Мг

«Автомобилист» в седьмых матчах Кубка Гагарина: не играл

«Металлург» в седьмых матчах Кубка Гагарина: 5 побед — 3 поражения

Есть серии настолько равные, что кажется, что обе команды заслужили прохода дальше. Такой была заруба «Торонто» и «Тампы» прошлой весной, где оба клуба показали фантастическое равенство всех показателей и закончили всё в седьмой игре с разницей в одну шайбу. Здесь два клуба тоже максимально равны — но не из-за того, что играют хорошо, а из-за того, что играют плохо. Объективно говоря, оба участника этой пары по игре выглядят слабее уже вылетевших «Нефтехимика» и «Сибири», но кто-то точно пройдёт дальше.

Главный вопрос, стоящий перед «Автомобилистом» в седьмом матче — вратарский. Если вы перед седьмой игрой вообще вынуждены ломать голову перед выбором голкипера, а не имеете чёткой кандидатуры №1, то это уже говорит о проблеме. Казалось, что с тремя голкиперами «Авто» не о чем париться — но после травмы Юхана Маттссона, который получил тяжёлое повреждение при контратаке «Металлурга», у болельщиков началась лёгкая паника.

Игорь Бобков Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Прямой вины Игоря Бобкова в восьми пропущенных шайбах за полторы игры нет. Другое дело, что с первых минут матча в Магнитогорске возникало ощущение, что Игорь играет неуверенно, пару раз его подлавливали при выходе из ворот (причём так было и в регулярке). Именно в этой неуверенности пока и видится проблема: даже сломавший хребет «Авто» гол Акользина, как справедливо отметил Илья Воробьёв, был забит из-за того, что обзор вратарю закрывал свой защитник. Мелкие недочёты Бобкова заставляли вспомнить поговорку о соломинках и верблюде.

И крайне сложно представить в такой момент в воротах Владимира Гaлкина. Количество сыгранных матчей обманчиво: после 8 октября у Владимира лишь четыре полноценных матча за основу, а с октября по декабрь вратарь почти и не играл даже в ВХЛ. Даже после геройств Гaлкина в серии с «Югрой» (96% сейвов), где фарм-клуб «Автомобилиста» стал первой в истории 16-й командой ВХЛ, прошедшей во второй раунд, сложно представить его в воротах клуба в ключевом матче сезона. Это следствие не только консервативности штаба Николая Заварухина, но и болезни самого хоккеиста.

Всю серию команды играют так, что даже сложно прогнозировать что-то. Шестой матч тоже прокатился по синусоиде: первые 15 минут лучше играл «Металлург». Потом гости стали комбинировать и создавать моменты, однако вместо голов шайба либо попадала в штангу, либо Паскуале танцевал брейк-данс и делал сейв. Наконец, после того самого гола Акользина «Магнитка» доиграла матч очень уверенно и мало что позволила создать «Автомобилисту» в концовке.

Главная проблема «Металлурга» — большинство. Воробьёв, конечно, посмеивался над вопросом, просил ли он Дронова пробежать 60 метров и обыграть всех по пути, но розыгрыши «Магнитки» «5 на 4» — это душераздирающее зрелище. Даже комментаторы «Матч ТВ» в шестом матче не выдерживали полной безыдейности и аморфности спецбригады «Металлурга», критикуя её открытым текстом. Забавно, но «Металлург» забил только тогда, когда сделал самый очевидный шаг и всё-таки выпустил в пятёрке своего лучшего атакующего защитника Кёррана.

Григорий Дронов Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

В седьмых играх, если верить стереотипам, должны решать нижние звенья и опыт. У «Авто» в этом плане всё печальнее. Центры боттом-6 Романцев и Кормье (85 млн зарплаты на двоих) за серию забили ноль раз, а всего игроки нижних звеньев отличились лишь трижды (при этом один раз в пустые ворота). При этом «Металлург» в ключевые моменты плей-офф не раз накрывало оцепенение: вспомните второй раунд с «Авангардом» в 2021-м или две последние игры финала с ЦСКА. Загадывать в этом матче что-то просто бессмысленно: логичнее угадать, на какую сторону упадёт подброшенная монетка.

ЦСКА — «Северсталь»

«Северсталь» в седьмых матчах Кубка Гагарина: 1 поражение

ЦСКА в седьмых матчах Кубка Гагарина: 4 победы — 2 поражения

Если переводить букмекерские коэффициенты в проценты вероятности, то «Северстали» отдают лишь 20–25% шансов на победу. Странное неверие в команду Разина, которая снова заставила себя уважать и чуть ли не впервые в эру «Роснефти» сделала для ЦСКА первый раунд головоломным.

При этом по ходу серии случилось, казалось бы, немыслимое: «Северсталь» стала прибавлять по игре. Даже в начале серии две победы Череповец добыл во многом за счёт подвигов Александра Самонова, который оставил команду в игре в овертайме второго матча. Сейчас бывший вратарь СКА продолжает играть на уровне, но ему уже не надо тащить за волосы полевых, которые сильно прибавили.

Александр Самонов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Кажется, эксперимент Разина при провале в четвёртом матче серии оправдал себя. Конечно, выход третьего голкипера и попытки сыграть с шестым полевым при 3:8 могли выглядеть эпатажем, но главный тренер «Северстали» не только устроил шоу для болельщиков, как потом говорил, но и решил снять тяжесть поражения. Беспросветные 1:6 могли «прибить» молодую команду, но лёгкий оттенок комизма в концовке явно снял с игроков напряжение.

Уже пятая игра в Москве была вполне равной, несмотря на то что в какой-то момент ЦСКА вёл 4:1. А уж в Череповце «Северсталь» была лучше и не только сыграла от своих давно известных сильных качеств, но и прикрыла оппонента, который ограничился лишь 26 бросками. При всех положительных чертах тренера Разина его команды часто начинали играть робко при преимуществе и умудрялись возвращать интригу в матчи, где вели 4:0 и 5:1. При 3:0 во вчерашнем матче Череповец же сыграл эталонно, не снижал давление и даже толком не дал снять сопернику вратаря.

Удивительно, но «Северсталь» решила даже проблему, которая беспокоила её весь сезон — вбрасывания. Именно провал на «точке» стал ключевым в первом матче, когда «рыси» повели 1:0, но из-за проигранных единоборств на «точке» торчали почти весь второй период в своей зоне («Практически каждое вбрасывание в нашей зоне заканчивалось броском по воротам» — Разин). Счёт по вбрасываниям в пятой игре — 25-23, в шестой — 23-21, и в пользу «Северстали», и такой паритет не позволяет ЦСКА вести много позиционной игры.

Ну ладно, а что ЦСКА? А там есть огромные вопросы к своим вратарям. Конечно, босс «Северстали» иронизировал над журналистами: «Вы опять напишете, что ЦСКА расслабились, сами себе голы назабивали, да?», но стоит признать, что тандем Рейдеборн — Шарыченков подарил «рысям» несколько легчайших шайб. В этом плане у Сергея Фёдорова тоже есть головная боль перед седьмым матчем: кто лучше из двух проваливающих серию киперов?

Александр Шарыченков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ну и по самоотдаче вопросы к игрокам армейцев тоже есть. «Сыграть так аморфно, без столкновений, грубо говоря, без борьбы. Как в парке культуры покатались. Не знаю, чем это вызвано, но думаю, что такие игры выпадают из общего рисунка в плей-офф», — сказал сегодня Владимир Плющев «Чемпионату», и стоит признать, что при 0:3 в шестом матче армейцы реально не пытались как-то залезть под кожу сопернику.

Однако главным преимуществом ЦСКА будет метафизика. Почти этот же костяк за два последних плей-офф в седьмых матчах переиграл «Локомотив», СКА и «Металлург», опыт огромен. Другое дело, что ЦСКА в этом году не вызывает той спокойной уверенности, что в прошлом году — и у «Северстали» шанс впервые за десять лет выиграть серию плей-офф куда больше, чем в 20%.