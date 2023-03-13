Американец сделал выбор в пользу КХЛ. Почему Хмелевски остался в «Салавате»?

В нынешнем составе «Салавата Юлаева» было всего три легионера, а эпоха финских звёзд и шведа Умарка осталась в прошлом. Но если с Хо-Сэнгом, который весь сезон только лечился, а также защитником Мёрфи однозначно надо прощаться, то нападающий Хмелевски оставил о себе исключительно положительные впечатления.

Права на 23-летнего форварда в НХЛ принадлежат «Сан-Хосе», именно из системы «акул» американец украинского происхождения переехал в «Салават». И с ходу показал приличный результат: 48 (26+22) очков при показателе полезности «+13» в 67 матчах регулярного чемпионата и 5 (4+1) очков при показателе полезности «-1» в шести играх плей-офф с «Адмиралом». Саша стал абсолютно лучшим хоккеистом уфимцев в проигранной серии и лучшим снайпером команды в прошедшем чемпионате.

Хмелевски очень коммуникабелен, говорит по-русски, не имеет никаких проблем в коллективе. Его прекрасно приняла местная публика, а сам нападающий отвечает ей взаимностью своей игрой на льду. В общем, полная гармония.

Конечно, в такой ситуации сторонам нужно было оперативно договариваться о продлении нынешнего соглашения. Тем более что в следующем сезоне лимит на иностранцев в КХЛ ужесточат до трёх человек.

Сегодня стало известно, что именно Хмелевски уже точно станет первым из обновлённого легионерского трио Уфы. Контракт между клубом и хоккеистом продлён ещё на сезон, до 30 апреля 2024 года.

Руководство «Салавата», включая гендиректора Рината Баширова, после проваленного плей-офф справедливо критиковали за слабую селекционную работу, но в случае с Хмелевски боссы Уфы сработали грамотно и на опережение.

«Мне было приятно играть за «Салават Юлаев» в этом году. У нас очень хороший коллектив, настоящая команда. Я увидел, что КХЛ – это отличная лига, для меня переход в Уфу стал отличным шагом в карьере. Рад, что оказался здесь. Я прибавил как игрок, мне понравилось всё: партнёры, организация, клуб.

Какие впечатления оставила Уфа? Для меня Уфа – это не просто город. Это мой второй дом, я чувствую себя здесь максимально комфортно. Сначала никого не знал, не знал команду, а сейчас я прожил семь-восемь месяцев, болельщики полюбили меня. Мне от этого тепло на душе, меня узнают. Я с уважением отношусь к нашим фанатам, они создают отличную атмосферу на трибунах.

Продлил контракт, несмотря на вылет в первом раунде, верю в потенциал и будущее команды? Да, я верю в команду. Это мотивирует меня. Хочу вернуться обратно в Уфу, пройти максимально далеко и выиграть Кубок Гагарина. Поверьте, у нас всё для этого есть. Я сейчас понимаю, как тяжело дойти до вершины, получил очень хороший опыт в плей-офф. Но я хочу вернуться в «Салават Юлаев», мне нравится этот клуб. Я хочу играть за Виктора Николаевича Козлова», – прокомментировал своё решение сам Александр.

Александр Хмелевски (справа) Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Приятно, что американцу всё понравилось в России и в КХЛ. Плюс не стоит забывать, что для полноценной игры в НХЛ стоит обрасти мясом и быть полностью подготовленным. Это в своё время понял Кирилл Капризов, а сейчас и Александр Хмелевски, который в будущем однозначно покажет себя с лучшей стороны за океаном. Именно поэтому контракт с Уфой заключён на сезон, а не на два. Дальше хоккеист будет думать и принимать решение.

Логично и то, что после того, как Саша показал себя с лучшей стороны, его зарплата поднялась с 50 до 70 млн рублей. Повышение оклада форвард, в отличие от некоторых других уфимских хоккеистов, точно заслужил. Прежде всего своим добросовестным отношением к делу.