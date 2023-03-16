Хет-трик россиянина и слетевший с катушек вратарь! Огненный матч с 13 голами в НХЛ

Ещё совсем недавно «Миннесота» и «Сент-Луис» были командами НХЛ с примерно одинаковыми задачами и боролись друг с другом, а также с «Далласом» и «Виннипегом» за места в топ-3 Центрального дивизиона. Но нынче ситуация иная: «дикари» всё так же остаются в топе, а вот «музыканты» в этом сезоне ушли в перестройку, обменяли почти всех лидеров и скоро потеряют даже математические шансы на попадание в плей-офф.

Но, несмотря на разный статус, эти команды выдали огненный очный матч в рамках очередного игрового дня НХЛ. «Сент-Луис» снова потащил на своих плечах Павел Бучневич, который после ухода Владимира Тарасенко и Райана О’Райлли выделился в единоличного лидера «Блюз». До игры с «Миннесотой» россиянин, переквалифицированный в центрального нападающего, набирал очки в девяти матчах подряд, заработав на этом отрезке 15 (4+11) баллов, ну а сегодня Павел превзошёл сам себя.

На пятой минуте Бучневич открыл счёт в матче, лучше всех сориентировавшись после отскока шайбы от лицевого борта.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине матча, когда «Сент-Луис» уже уступал 3:4, Павел реализовал большинство весьма забавным способом. Он просто прострелил на пятак с левого фланга, а шайба, собрав три рикошета от двух защитников «Миннесоты», юркнула в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Правда, после этого «Сент-Луис» пропустил четыре гола подряд, расписавшись в поражении, но последнее слово в матче за собой оставил Бучневич. На 55-й минуте Павел классно открылся за спину Йону Клингбергу и броском в ближний угол в третий раз за матч огорчил Марка-Андре Флёри.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хет-трик российского форварда, благодаря которому он разменял седьмой десяток набранных очков в нынешнем сезоне. Но на результат матча подвиги Бучневича уже никак не повлияли. «Миннесота», которая и правда неплохо чувствует себя без Кирилла Капризова, покуражилась над обороной «Блюз», забив восемь голов, а главными героями «дикарей» стали форварда Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк, набравшие по три очка.

Авоська пропущенных шайб на домашней площадке не оставила равнодушным голкипера «Сент-Луиса» Джордана Биннингтона, известного своими эпатажными и агрессивными выходками. После пятого гола «Миннесоты» канадский вратарь устроил драку, полетев бить автора шайбы Хартмана, который ещё толком не успел отпраздновать успех с партнёрами. Формальным поводом для Биннингтона, очевидно, стал контакт Хартмана с его ногой, случившийся сразу после взятия ворот.

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Забавно, что вразумить Биннингтона с другого конца площадки приехал Флёри, однако рефери не позволили состояться драке вратарей. Марк-Андре в итоге получил две минуты штрафа, а вот слетевшего с катушек голкипера «Сент-Луиса» по итогам эпизода удалили до конца матча.