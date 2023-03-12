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Приключения Павла Бучневича в НХЛ: потерял верных партнёров, а теперь стал центральным нападающим

Удивительные приключения россиянина в НХЛ. Почему Бучневичу пришлось менять профессию?
Егор Бульчук
Приключения Павла Бучневича в НХЛ
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Лишившись поддержки соотечественников, Павел выдал длинную результативную серию в депрессивном клубе.

Летом в интервью «Чемпионату» Павел Бучневич рассуждал в свойственной себе откровенной манере: «Давят ли разговоры о возможном обмене Тарасенко? Не сказал бы, что это давит. Я не думаю, что Володю обменяют. Я просто не понимаю, кого ты должен за него получить, если человек стабильно забивает 40 голов? Кого тебе за него дадут? В лиге не так много людей, которые хотя бы приближаются к этой цифре и набирают 80 очков. Это что такое тебе за него должны дать?»

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Полгода спустя «Сент-Луис» ответил на многочисленные вопросы российского нападающего. Вместе с Владимиром Тарасенко «Блюз» отправили в «Рейнджерс» защитника Нико Микколу, а взамен получили два условных пика на двух следующих драфтах, форварда Самуэля Бле и защитника Хантера Скиннера.

Обратная связь от клуба вряд ли удовлетворила Бучневича, но другое разочарование ещё только поджидало его на пути. В конце февраля «музыканты» попрощались с другим соотечественником Павла – Иваном Барбашёвым. Так одна из самых российских франшиз НХЛ сократилась вдвое: помимо Бучневича, в основе остался лишь Алексей Торопченко.

Общее положение Бучневича осложняли личные проблемы со здоровьем (в конце января он попал в список травмированных, где находился в течение двух с половиной недель) и командный кризис (порой одни игроки «Блюз» были до такой степени беспомощны, что вызывали праведный гнев других).

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Бучневич, в отличие от Торопченко, не стал выступать в жанре открытого письма и сосредоточился на собственной игре. Потери Тарасенко и Барбашёва, обмен капитана Райана О’Райлли обескровили «Сент-Луис», но в то же время дали шанс раскрыться тем, кто остался его частью. Бучневич в первом матче после травмы сделал три ассиста и ненадолго оживил партнёров – с ним «Блюз» выдали редкую для себя трёхматчевую серию побед.

3 марта Бучневич оформил ассистентский покер и вышел на график свыше одного очка за матч. Пять дней спустя нападающий заколотил дубль «Аризоне». Сегодняшним утром Павел ограничился одним ассистом в матче с «Коламбусом» – и таким образом набрал очки в восьмом матче подряд. На этом отрезке у 89-го номера «Сент-Луиса» гроссмейстерские 14 (4+10) баллов.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Саад (Бле, Шенн) – 07:19 (5x5)   1:1 Лайне (Годро, Бланкенбург) – 09:14 (5x4)   1:2 Кайру (Томас, Бле) – 13:38 (5x5)   1:3 Бле (Саад, Шенн) – 18:07 (5x5)   1:4 Кайру (Торопченко) – 52:15 (5x5)   2:4 Дженнер (Джонсон, Годро) – 55:55 (6x5)   2:5 Кайру (Томас, Бучневич) – 58:43 (en)

Любопытно, что по ходу результативной серии Бучневич сменил позицию. Главный тренер «блюзменов» Крэйг Берюбе периодически переводил его с края в центр – а что делать, если в дедлайн, кроме О’Райлли и Барбашёва, команда потеряла ещё одного игрока этого амплуа.

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Во встрече с «Сан-Хосе» Бучневич выиграл 60% единоборств на «точке» (9 из 15) и не оставил Берюбе шансов сказать хоть что-то, кроме того, что тот сказал: «Я считаю, что он очень хорошо сыграл. Был лучшим на вбрасываниях в нашей команде. Их звено забросило шайбу. Он показывал уверенную игру в течение всего вечера». Эффективный дебют в новой роли – открытие и для самого Павла.

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Впрочем, не исключено, что первые успехи Бучневича на новом поприще объясняются эффектом новизны. В последнем матче россиянин действовал на «точке» заметно хуже – у него только 3 выигранных вбрасывания из 12. В то же время Бучневич с большим отрывом лидирует среди нападающих «Сент-Луиса» по показателю полезности. Пройти три четверти сезона в нынешнем «Блюз» с «+12» – достижение, которое заслуживает уважения.

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