Человек, ради которого включали хоккей. Шесть лет назад мы потеряли Сергея Гимаева

Ровно шесть лет назад хоккейный мир потерял Сергея Наильевича Гимаева. Наилича, как называли известного комментатора и эксперта, любили практически все. К человеку такого масштаба нельзя относиться равнодушно. К Гимаеву прислушивались даже главные тренеры клубов и сборной России. Не секрет, например, что Гимаев был в хороших отношениях с Олегом Знарком, а специалист не стеснялся спрашивать у более старшего коллеги совета и экспертного мнения.

18 марта 2017 года стало трагической датой в отечественном спорте. Ничто в тот день не предвещало беды. Гимаев вместе с другими хоккейными ветеранами отправился в Тулу, где прославленные хоккеисты проводили товарищеский матч. Сергей Наильевич, несмотря на жёсткий рабочий график, всегда находил время для хоккея. Игры, которой он посвятил всю свою жизнь и во время которой умер.

Причиной смерти, как выяснилось позже, стала ишемическая болезнь сердца. Гимаев, не жалея себя, буквально «сгорел». Он почувствовал себя плохо на льду, его отвели в раздевалку, но спасти его жизнь врачи не смогли.

Гимаев всегда был строг, прямолинеен, но справедлив. Он мог указать на ошибку абсолютно любому хоккеисту и тренеру, дать втык, раскритиковать и разнести в пух и прах. Но эта критика всегда была по делу, носила объективный, а не личностный характер.

«Идите и бейтесь!» — ставшая крылатой фраза Сергея Гимаева вошла в хоккейные справочники и регулярно звучит в телевизионных эфирах. Наилич терпеть не мог безразличия и расхлябанности. Разнос «пассажирам» он устраивал такой, что больше валять дурака на льду никому не хотелось.

А помните легендарный финал между Россией и Канадой на чемпионате мира в Квебеке 2008 года? Он стал одним из самых запоминающихся и эмоциональных репортажей Наилича, который он провёл со своим товарищем и коллегой Романом Скворцовым. «Илья, ну Илья!» — громко вскрикнул Гимаев перед решающим броском Ильи Ковальчука в овертайме. И вот оно, долгожданное золото.

«Часто просматриваю матч в Квебеке. Это один из лучших моих репортажей. Как я кричал, когда мы выиграли! Но когда смотрю на тренерскую скамейку во втором периоде, то вижу, что два человека стоят на расстоянии нескольких метров друг от друга, смотрят на табло и выглядят довольными тем, что уже попали в финал. Давайте честно: в той победе не так велика заслуга тренеров, и это все знают. Тогда ребята собрались в раздевалке, обсудили, как играть, и победили! Мы долго шли к той победе, мечтали о ней! Заслуга тренеров, безусловно, есть. Но после этого они вообще перестали кого-либо воспринимать всерьёз, кроме себя. Самый главный звонок, даже не звонок, а набат, — Ванкувер! Тогда нас просто раздавили. Мы играли безобразно. Нас просто уничтожили. 3:7 – ещё хороший счёт. Вот это был звонок! Но никто не стал прислушиваться», — делился воспоминаниями сам Гимаев.

Сергей Гимаев Фото: РИА Новости

Конечно, очень жалко терять таких людей и экспертов. Особенно в ситуации, когда ничто не предвещало трагедии. Символично, что дело отца подхватил его сын, Сергей Гимаев-младший. Который, завершив профессиональную карьеру хоккеиста, стал сильным комментатором и экспертом. Значит, традиции Наилича живут, и это здорово!

Самого же Сергея Наильевича сегодня хочется вспомнить его коронным словом: спасибо за всё, мастерюга!