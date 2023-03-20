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Результаты матчей Кубка Гагарина 20 марта, сетка плей-офф КХЛ, видеообзоры, расписание на 21 марта

СКА деклассировал «Торпедо», «Адмирал» творит чудеса. Итоги дня плей-офф КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей Кубка Гагарина 20 марта
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Дальневосточники снова зацепились за матч во многом благодаря вратарю, а разница в мастерстве позволяет СКА побеждать.

20 марта в плей-офф КХЛ состоялись ещё два вторых матча в сериях Запада и Востока. Кратко подводим итоги матчей во Владивостоке и Нижнем Новгороде.

Расписание, результаты и сетка Кубка Гагарина
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
20 марта 2023, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 0
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Лисовец (Червены) – 73:54 (5x5)

Казалось бы, 1:0 ОТ скрывает за собой скучнейшую игру. Однако героями матча были не только рефери Константин Оленин, который в ключевой момент умудрился сделать планку на сетке ворот, но и вратари. Понятно, что Никита Серебряков в плей-офф допустил только одну результативную ошибку и играет почти идеально, но и Тимур Билялов справлялся с менее редкими, но не менее острыми атаками «Адмирала».

Команды не воспользовались многочисленными возможностями для реализации большинства, которое во многом и позволило «Ак Барсу» ехать на выезд с 2-0 в серии. «Адмирал» выстоял даже четыре минуты подряд (во многом помог тот же Серебряков), а успех своей спецбригады слишком зависит от Либора Шулака, у которого в этом Кубке Гагарина пока не идёт в воротах. Даже надстройка по ходу матча результата не принесла: большинство осталось нулевым в плане результата.

Казалось, что этот матч может уйти во второй или даже третий овертайм, но Евгений Лисовец классно бросил, а его партнёры отлично закрыли на пятаке обзор Билялову — шансов у вратаря «Ак Барса» просто не было.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
20 марта 2023, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
0 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Жафяров, Никишин) – 11:02 (5x5)   0:2 Жафяров (Глотов, Рукавишников) – 13:31 (5x5)   0:3 Никишин (Хайруллин, Хуснутдинов) – 30:03 (4x5)   0:4 Хайруллин – 59:10 (en)

«Торпедо», несмотря на 0-2 в Петербурге, могло как минимум держать голову гордо поднятой: гости ничем не уступали в созданной опасности, но реализация хромала ужасно. В первом домашнем матче разница в реализации достигла полного абсурда и показала, что класс и опыт игроков СКА, к сожалению для местных болельщиков, оказываются важнее молодости и задора.

Если против «Динамо» молодые защитники «Торпедо» смогли сыграть правильно, то СКА показал недостаток их опыта. В первом голе Хайруллин спокойно прорвался в прореху между обороняющимися, во второй шайбе Жафяров беспрепятственно забил с пустого пятака, в третьей шайбе Никишин хладнокровно использовал провал в построении «Торпедо» в большинстве.

При этом возможностей отличиться у команды Ларионова снова была прорва, но игроки «Торпедо» каким-то необъяснимым образом отправляли шайбу в штанги, дважды не попадали в пустые ворота, когда сетку уже победно подсвечивали. Но у классных игроков, как ни крути, процент реализации моментов выше — и эту разницу за один год построения команды не преодолеть.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 21 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
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