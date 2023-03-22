СКА совершил могучий камбэк, Радулов бурно отметил важнейший гол. Итоги дня плей-офф КХЛ

22 марта в плей-офф КХЛ состоялись ещё два матча второго раунда в сериях Запада и Востока. Кратко подводим итоги встреч во Владивостоке и Нижнем Новгороде.

Если третий матч «Адмирала» и «Ак Барса», несмотря на свой минимальный счёт, был весёлым и насыщенным, то четвёртый цифрам табло полностью соответствовал. В дебюте игры третье звено казанского клуба воспользовалось позиционной ошибкой Либора Шулака и создало атаку «2 в 1», которую завершил Кирилл Семёнов. Для центрфорварда это был первый гол в плей-офф.

Уже с шестой минуты «Ак Барс» стал фактически играть на удержание, выглядело это максимально несмотрибельно, но какая-то логика в этом была: второй матч во Владивостоке командам обычно даётся крайне трудно. Однако дотянуть минимальное преимущество хотя бы до третьего периода не удалось: Шулак исправился за свою ошибку, прошив Билялова, которого закрывал свой игрок.

Потом Билялову зачастую приходилось спасать ворота даже больше, чем Серебрякову, и игра ушла в овертайм. Однако он тоже не был долгим: первое звено «Ак Барса» организовало момент, который с пятака завершил Радулов, сильно порадовавшийся голу. «Ак Барс» едет в Казань при 3-1 в серии и постарается во Владивосток не возвращаться.

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«Торпедо» повело 2:0 уже на пятой минуте матча, где проигрывать было нельзя. Показалось, что Сергей Гончарук свои дублем оправдался за прошлые три игры и особенно за третью, где он не попадал в ворота из абсолютно необъяснимых позиций. Роман Рукавишников своим мощным броском один гол в концовке периода отквитал, но в целом «Торпедо» более-менее уверенно вело матч.

После гола Василия Атанасова, который стал первым для форварда в Кубке Гагарина, казалось, что СКА может уже продавать билеты на пятый матч второго раунда плей-офф. Однако рикошет от конька Михаила Орлова стал роковым для «Торпедо». Кажется, именно этот гол выбил молодую команду из колеи, и после этого СКА за пять минут забил ещё трижды, закончив торпедовскую сказку слишком рано — и куда раньше, чем могло показаться перед стартом второго раунда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

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