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Результаты матчей Кубка Гагарина 22 марта, видеообзоры, сетка плей-офф КХЛ, расписание матчей на 23 марта

СКА совершил могучий камбэк, Радулов бурно отметил важнейший гол. Итоги дня плей-офф КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей Кубка Гагарина 22 марта
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Команда Ротенберга стала первым финалистом конференции, а «Ак Барс» может закончить серию в Казани.

22 марта в плей-офф КХЛ состоялись ещё два матча второго раунда в сериях Запада и Востока. Кратко подводим итоги встреч во Владивостоке и Нижнем Новгороде.

Расписание, результаты и сетка Кубка Гагарина
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
22 марта 2023, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Панюков) – 05:13 (5x5)   1:1 Шулак (Криштоф) – 35:10 (5x5)   1:2 А. Радулов (Воронков, Токранов) – 65:47 (5x5)

Если третий матч «Адмирала» и «Ак Барса», несмотря на свой минимальный счёт, был весёлым и насыщенным, то четвёртый цифрам табло полностью соответствовал. В дебюте игры третье звено казанского клуба воспользовалось позиционной ошибкой Либора Шулака и создало атаку «2 в 1», которую завершил Кирилл Семёнов. Для центрфорварда это был первый гол в плей-офф.

Уже с шестой минуты «Ак Барс» стал фактически играть на удержание, выглядело это максимально несмотрибельно, но какая-то логика в этом была: второй матч во Владивостоке командам обычно даётся крайне трудно. Однако дотянуть минимальное преимущество хотя бы до третьего периода не удалось: Шулак исправился за свою ошибку, прошив Билялова, которого закрывал свой игрок.

Потом Билялову зачастую приходилось спасать ворота даже больше, чем Серебрякову, и игра ушла в овертайм. Однако он тоже не был долгим: первое звено «Ак Барса» организовало момент, который с пятака завершил Радулов, сильно порадовавшийся голу. «Ак Барс» едет в Казань при 3-1 в серии и постарается во Владивосток не возвращаться.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
22 марта 2023, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гончарук (Кручинин, Конюшков) – 01:31 (5x4)   2:0 Гончарук (Коваленко, Федотов) – 04:45 (5x5)   2:1 Рукавишников (Воробьёв, Камалов) – 16:25 (5x5)   3:1 Атанасов (Белевич, Веряев) – 43:49 (5x5)   3:2 Галимов (Фальковский, Поляков) – 50:13 (5x5)   3:3 Гусев (Хуснутдинов) – 53:17 (5x5)   3:4 Ожиганов (Хайруллин) – 56:42 (5x5)   3:5 Хайруллин – 58:19 (5x5)

«Торпедо» повело 2:0 уже на пятой минуте матча, где проигрывать было нельзя. Показалось, что Сергей Гончарук свои дублем оправдался за прошлые три игры и особенно за третью, где он не попадал в ворота из абсолютно необъяснимых позиций. Роман Рукавишников своим мощным броском один гол в концовке периода отквитал, но в целом «Торпедо» более-менее уверенно вело матч.

После гола Василия Атанасова, который стал первым для форварда в Кубке Гагарина, казалось, что СКА может уже продавать билеты на пятый матч второго раунда плей-офф. Однако рикошет от конька Михаила Орлова стал роковым для «Торпедо». Кажется, именно этот гол выбил молодую команду из колеи, и после этого СКА за пять минут забил ещё трижды, закончив торпедовскую сказку слишком рано — и куда раньше, чем могло показаться перед стартом второго раунда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Игры 23 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
23 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
23 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
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