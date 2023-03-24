Антон Худобин провёл первый матч в НХЛ за год и пропустил шесть, включая первый гол после собственного ляпа.

Овечкин в огне! Убежал от американца как от стоячего, забив 821-й гол в НХЛ

В матче «Вашингтона» с «Чикаго» состоялось два знаменательных возвращения. В составе «столичных» вышел после травмы защитник Джон Карлсон, а в воротах «Блэкхоукс» появился Антон Худобин.

36-летний российский вратарь не играл в НХЛ с января 2022 года, когда получил травму и закончил сезон операцией на бедре. Уже в том году «Даллас» выставлял Антона на драфт отказов, ещё раз – в начале этого сезона, и первую половину нынешнего чемпионата Худобин провёл в АХЛ, пока клуб подыскивал варианты его обмена. Перед дедлайном вратарь стал частью сделки с «Чикаго» по Максу Доми и на лёд в последний раз выходил в начале февраля.

А сегодня Худобин оказался заявлен стартовым вратарём «Чикаго». И первые минут 10 матча всё шло неплохо – команды долго раскачивались, и на льду практически ничего не происходило. Но потом Худобин вышел из ворот, замешкался и в итоге выложил шайбу на катившего на него Конора Шири.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Чудовищный ляп, но болельщики «Чикаго» в соцсетях даже с усмешкой его поприветствовали. «Блэкхоукс» потерял даже теоретические шансы на плей-офф и просто доигрывает сезон, а фанаты мечтают о победе в лотереи и фаворите грядущего драфта Конноре Бедарде.

Но это было только начало – через 18 секунд Ови со вбрасывания рванул сквозь двух соперников к воротам. Шайбу у него выбили, но она пришла к Энтони Манте, который не промахнулся. Этой передачей Ови продлил результативную серию до шести матчей и отметил два юбилея – 30 передач и 70 очков в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Заполучив контроль над игрой, «столичные» разыгрались – в какой-то момент Овечкин даже начал чеканить шайбу посреди площадки. Во втором периоде хозяева забили ещё дважды усилиями Дауда и Бекстрёма, а кошмар Худобина продолжился и в третьем игровом отрезке. Во-первых, забил Карлсон, который как будто и не пропускал три месяца из-за трещины в черепе и разрыва височной артерии. Первым делом в матче он получил клюшкой по лицу, а потом принялся генерировать моменты, и в итоге пробил Худобина дальним броском в большинстве через трафик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре Никита Зайцев лишил Дарси Кемпера «сухаря», забросив свой первый гол в сезоне, а завершился матч ничем иным, как шайбой Овечкина. Причём крайне для него в последнее время нетипичной.

Ови перехватил передачу Сета Джонса и рванул вперёд на полных парах, убежав от американца на 10 лет моложе, как от стоячего. Джонс бил ему клюшкой по рукам, но Ови переложил на неудобную и красиво разобрался с Худобиным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Это был его 41-й гол в сезоне и 821-й в карьере. До Гретцки уже 73 шайбы. Интересно, выбьет ли полтинник? В последних восьми играх на его счету семь голов, и в регулярке осталось провести девять матчей.

«Вашингтон» победил 6:1 и прервал трёхматчевую серию неудач, сократив отставание от зоны плей-офф до четырёх очков. Худобин испил всю чашу разгрома до конца, пропустив шесть с 28 бросков. Для вратаря, который в ковидном плей-офф был одним из главных героев, затащивших «Даллас» в финал Кубка Стэнли, это, возможно, был последний матч в НХЛ. Вряд ли он представлял его так.