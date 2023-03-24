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Журналист Блэкберн — о Худобине: «Чикаго» действительно хочет Бедарда

Журналист Блэкберн — о Худобине: «Чикаго» действительно хочет Бедарда
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В момент публикации новости в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного сезона НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхоукс».

Российский голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Антон Худобин участвует в своём первом матче в Национальной хоккейной лиге с января 2022 года. В первом же периоде на 11-й минуте он допускает грубую ошибку, которая привела к голу Конора Шири.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Журналист BallySports Пит Блэкбэрн пошутил про этот момент в своих социальных сетях: «Блэкхоукс действительно хочет Бедарда». Молодой нападающий Коннор Бедард является главным претендентом на то, чтобы стать первым пиком драфта. На данный момент «Чикаго» идут предпоследними в Западной конференции с 54 очками за 70 матчей.

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