Перетерпеть для победы. Чего ждать от седьмого матча «Локомотива» и ЦСКА?

«Локомотив» в седьмых матчах Кубка Гагарина: 2 победы — 3 поражения

ЦСКА в седьмых матчах Кубка Гагарина: 5 побед — 2 поражения

Второй раунд на Западе хочется перевернуть вверх тормашками. Почему разухабистая и весёлая серия СКА и «Торпедо» продлилась лишь четыре матча, а тяжёлое выполнение трудовой повинности от ЦСКА и «Локомотива» длится семь игр? Как отмечают в телеграм-каналах, единственное оправдание такому стилю игры — длительность серии: седьмых матчей, как ни крути, в КХЛ не хватает.

Правда, нельзя сказать, что от этой пары можно было ожидать чего-то другого. Кто бы здесь комбинировал и веселился — застёгнутый на все пуговицы «Локомотив» или роботизирующийся с каждым годом ЦСКА? Семь матчей — самый логичный итог бодания, от которого нейтральный зритель почти наверняка хочет одного: нового лица в финале Запада.

Эта серия в первую очередь вызывает воспоминания о 2021-м. Тогда «Локо» и ЦСКА тоже дошли до семи матчей, но Игорь Никитин работал в Москве и победил за счёт того, что с составом, превосходивший тогдашний «Локомотив», начал играть если не в откат, то очень глубоко садясь в оборону после первого гола. В Ярославле рулил не менее системный Андрей Скабелка, и за семь матчей команды выжали из себя аж 23 шайбы: сейчас у нас хотя бы чуть повеселее с этим.

Игорь Никитин Фото: РИА Новости

Принято считать в последние годы, что Никитин — крайне оборонительный тренер. Однако свою карьеру в ЦСКА он начинал с того, что сделал армейцев чуть ли не ещё более прямолинейными и прессингующими, чем они были при Квартальнове. Смена стратегии произошла как раз где-то после проигранного финала-2018. «Локомотив» как раз ближе ко второй версии, хотя на отдельных отрезках серии с «Витязем» показывал, что умеет включить режим «крушить-ломать».

Первые два матча в Москве в этом плане удивили — не то что даже «Локо» так резко атаковал, а скорее ЦСКА свернулся и двумя отрезками примерно по десять минут каждый обеспечил себе 2-0. Выглядело это настолько фантастически, что тут же вызвало вопросы о ментальной зрелости «Локомотива» и заставило вспоминать сентябрьскую цитату о «лице в крови и лице в соплях».

Однако Никитин показал, почему его считают топ-тренером. В нужный момент в составе появился Чехович, который сделал хет-трик и забил быстрый гол в важнейшей третьей игре. В нужный момент тот же Чехович отправился на лавку вместе с двумя партнёрами — хотя переход на три звена кажется устаревшим приёмом, а во втором периоде так и вообще странным, это помогло стабилизировать шестую игру. Кроме того, штаб «Локомотива» не стал дёргать Даниила Исаева, и он ответил сильной игрой в двух последних матчах.

ЦСКА же остаётся скорее загадкой. Чем-то постчемпионский сезон ЦСКА напоминает тот год, что провела «Магнитка» — с тем лишь исключением, что у москвичей запас прочности оказался побольше и они могли позволить себе играть, когда хотели. Впрочем, даже так «Северсталь» они прошли с таким скрипом, который не оставлял ощущения, что эта команда может прибавить в любой момент. После двух магических превращений в дебюте серии больше флёра волшебства вокруг ЦСКА мы не видели: за два проигранных матча у чемпионов лишь одна шайба в равных составах.

С другой стороны, у ЦСКА есть то, что год назад после финала мы назвали «сердце чемпиона». Это четвёртая подряд семиматчевая серия, в которую заходит ЦСКА — и три прошлых седьмых матча они вытащили, причём далеко не всегда в обстоятельствах, складывающихся за них. Это невероятно сбитый костяк с гигантским опытом, который давно стал синонимом слова «кубковость» в КХЛ: в общем, метафизика, которую сложно измерить цифрами, но которая каждый раз видна в ключевой момент.

Серия «Локомотив» — ЦСКА Фото: cska-hockey.ru

Если же говорить о цифрах, то видна тенденция из плей-офф-2021, когда побеждали команды, ставящие на блок-шоты. Все шесть матчей серии выиграла команда, которая больше ложилась под шайбу, при этом «Локо» в шестом матче серии сделал 28 блок-шотов. Даже в третьей игре, где по броскам в створ команда Никитина выиграла 33-28, его ребята поймали на себя 27 бросков. Ключ к победе в этой серии — максимально даже не системная, а самоотверженная игра в своей зоне.

Конечно, это скучно — но есть ощущение, что победитель этой пары пройдёт даже отдохнувший СКА, для физического стиля которого шесть лишних дней без игр весьма важны. Хотя Роман Ротенберг больше всех в лиге говорит о системе, любой из двух его потенциальных оппонентов гораздо более структурирован. Это касается не только ЦСКА, который уже пять плей-офф разрушает питерские мечты, но и «Локомотива», который в регулярном чемпионате выглядел командой, против которой СКА не мог найти ключи.

В общем, добро пожаловать в тот Кубок Гагарина, к которому мы привыкли. Здесь нет сказок и красивых атакующих историй, но есть очень много работы — даже у клубов, которые считаются топовыми.