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Российский новичок «Вегаса» Павел Дорофеев забил первый гол в НХЛ

Ушёл в игру с головой! Российский новичок комично забил первый гол в НХЛ
Егор Бульчук
Павел Дорофеев забил первый гол в НХЛ
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Павел Дорофеев не нашёл шайбу – шайба нашла его.

Первый гол в НХЛ – большое и яркое событие, но даже в жизни признанных впоследствии звёзд оно не всегда наступает красиво. Кому-то (Овечкину) удалось сразу продемонстрировать размашистый бросок. Кто-то (Буре) получил возможность красиво разобраться с вратарём при выходе один на один. А кто-то всего лишь оказывался в нужном месте в нужное время – таков случай и Павла Дорофеева.

22-летний нападающий «Вегаса» открыл персональный счёт в матче с «Сент-Луисом». При 3:3 на табло за 15 минут до окончания третьего периода «рыцари» выбрали самый верный способ выйти вперёд и отправились закапывать шайбу с пятака. Вильям Карлссон добротно вложился в бросок с ближней дистанции, поэтому, соприкоснувшись со щитком голкипера Джордана Биннингтона, шайба взлетела вверх. И попала в голову ничего не подозревающему Дорофееву, а от неё – в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Осознав себя в качестве автора гола, россиянин махнул правой рукой – кажется, немного расстроился, что всё случилось именно так. Но быстро оттаял и уже через пару мгновений со смущённой улыбкой получал от партнёров похлопывания по шлему.

Впрочем, Павел поработал и клюшкой тоже: в его активе результативная передача и вместе с ней – титул первой звезды игры. Россиянин провёл на площадке почти 13,5 минуты.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2023, понедельник. 02:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Карлссон (Дорофеев, Смит) – 08:05 (5x5)   1:1 Врана (Кайру, Шенн) – 13:26 (5x4)   1:2 Маршессо (Пьетранджело, Мартинес) – 20:28 (5x5)   1:3 Амадио (Хауден, Хаг) – 22:10 (5x5)   2:3 Кайру (Томас, Бучневич) – 35:19 (5x5)   3:3 Питлик (Сканделла, Уокер) – 43:41 (5x5)   3:4 Дорофеев (Карлссон, Смит) – 45:23 (5x5)   3:5 Пьетранджело (Барбашёв) – 59:53 (en)

Для Дорофеева матч стал первым в новом календарном году. Предыдущий раз он выходил на лёд в конце декабря, а дебютировал в НХЛ в начале прошлого апреля. В общей сложности за плечами форварда пять матчей, по итогам ещё двух в протоколе напротив его фамилии вместо цифр с игровыми показателями значится мрачное словосочетание «неиспользованная смена».

Само по себе присутствие Дорофеева в основе «Вегаса» едва ли можно назвать удивительным фактом. Будь россиянин внутри другой, менее сильной франшизы, мы бы почти наверняка увидели и описали его гол раньше.

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Прошлый сезон нападающий закончил в статусе лучшего российского бомбардира АХЛ. В 63 матчах за «Хендерсон» уроженец Нижнего Тагила набрал 52 (27+25) очка. В нынешнем сезоне прогресс Дорофеева замедлился: в 32 играх у него только 17 баллов.

В КХЛ Дорофеев принял участие ровно в 80 матчах. Но раскрыть потенциал в полной мере ему не дали. В магнитогорском «Металлурге» Павел получал остатки от игрового времени лидеров. Порой это были унизительные две-три минуты, а больше 15 нападающий не сыграл ни разу.

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В 2019 году «Вегас» выбрал Дорофеева под общим 79-м номером на драфте НХЛ. «Высококреативный и одарённый игрок; обладает отличной реализацией и мягкими руками», – накануне лотереи Elite Prospects выделил основные достоинства хоккеиста. Теперь понятно, что в этой характеристике не учли железную голову.

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