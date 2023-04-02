Ястреб в болоте. «Ак Барс» не дал развернуться лидерам «Авангарда»

«Ак Барс» пытался засосать в своё болото». Если верить казанским журналистам, именно так игроки «Авангарда» описывали первый матч финала Востока. У команды Билялетдинова это получилось — и эта победа особенно важна на фоне того, как «Ак Барс» ужасно играл в домашних матчах в трёх предыдущих сериях с «Авангардом» (одна победа из девяти).

Вполне возможно, ключевым моментом матча стал быстрый гол Кагарлицкого в большинстве. Во всех сыгранных матчах, кроме одного (третьего с «Сибирью») команда Кравца открывала счёт — да и даже в упомянутой игре в Новосибирске сравняли счёт уже через пять минут. Быстрый гол хорошо ложился в план А, где «Авангард» получал возможность действовать более спокойно и терпеливо, отвечая резкими контратаками своих технарей.

Главный тренер «Авангарда» признал, что первые минуты его команда провела робко — и это было ещё мягкое слово. Конечно, болельщики «ястребов» могут пнуть «казанское судейство» — были в дебюте матча пограничные ситуации, когда хозяева вполне могли остаться в меньшинстве. Однако в хоккей всё-таки играют «пять на пять», и в этом положении у «Авангарда» были немаленькие проблемы с переходом из обороны в атаку и с преодолением капканов «Ак Барса» в средней зоне.

Лучший отрезок «Авангарда» в матче пришёлся на старт второго периода, где «Ак Барс» пространство чуть отдал, а технарям омичей, которые пользовались преимуществом дальней скамейки, это и надо было. Однако здесь повторилась серия с «Сибирью», только с обратной стороны: буквально за минуту до второй шайбы «Ак Барса» у Грицюка был шикарный момент, чтобы отличиться, но в результате позиционного провала Кагарлицкий убежал на одинокого Демченко. Кстати, в эпизоде с голом снова можно покритиковать Якупова: форвард бросил куда-то наобум в направлении игрока «Ак Барса», и рикошет был использован для старта контратаки.

«Ак Барс» — «Авангард» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Странно было читать вчера, что в третьем периоде «Ак Барс» просел под давлением «Авангарда». Никаких особых моментов в равных составах гости не создали, а команда Билялетдинова не раз убивала время владением в чужой зоне. Момент Панюкова, которому «с метра легко» не было, был намного опаснее бросковых попыток «Авангарда» в третьем периоде — конечно же, учитывая «пять на пять». «Ак Барс» очень грамотно защищался позиционно, не пускал соперника в слот и не давал растягивать себя, долгое время это не получалось даже «6 на 4».

Другое дело, конечно, что никакого превосходства у хозяев не было. Они играли по счёту и вперёд уже не рвались. Странно обвинять Билялетдинова в том, что он ставит скучный хоккей — а вы что, не знали? С таким же успехом можно задаваться вопросом, почему Квентин Тарантино не снимает интеллектуальный чёрно-белый артхаус. У «барсов» всё стабильно: крепкие 1-4 в средней зоне, но при этом в чужой зоне хозяева всё-таки прессинговали и не давали «Авангарду» полноценно раскатываться.

Главная проблема «Авангарда», как показалось — ощущение того, что для омских ребят прошлые два раунда как будто не закончились. Они играли так, как будто против них снова варёная «Магнитка» или прямолинейная «Сибирь»: спокойно, свои моменты ещё создадим, а их наскоки перетерпим. А шутки кончились — оказалось, что на индивидуальном мастерстве тут уже не выехать, шайбы неточными передачами из-за ворот дарить никто не будет.

И ведь этот «Авангард» в теории форчеком может задавить почти любого соперника, благодаря этому зарабатывая так нужное ему большинство. «Нефтехимик» создал «барсам» гигантское количество проблем благодаря своему стилю, провоцируя удаления движением и активностью в чужой зоне. Если бы у Нижнекамска было более отлаженное «5 на 4», исход серии мог бы и повернуться в другую сторону.

Однако имеет ли «Авангард» для этого силы? Вчера по движению команды возникло ощущение, что омичей жёстко гоняли всю неделю после свипа «Магнитки». Рассказы о том, как лютовал тренер по ОФП Брэндон Бови, уже доносились во время предыдущих серий — и не вышло ли так, что американец перестарался? Именно фундамент Бови назывался основной двух финалов при Хартли, но невозможно идеально провести несколько сезонов подряд.

«Ак Барс» — «Авангард» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Не возникало ощущения, что и «Ак Барс» играет на свой максимум. Как умеет давить эта команда, мы видели в дебюте шестой игры во Владивостоке, когда игроки, которых вроде бы должны были вымотать перелёты туда-сюда, со старта врубили бешеный темп и быстро прибили интригу. Однако усталость имеет накопительный эффект — и время будет играть не за Казань.

Теперь вопрос, перестроится ли «Авангард». Все ресурсы у Омска есть — но пока хромало их использование, в команде с таким количеством креативных форвардов даже на себя игру редко кто брал. Если же серия продолжится в фарватере первого матча, то победа будет за «Ак Барсом» — перетерпеть эту команду прямо сейчас никто не сможет, и одного лишь большинства будет мало.