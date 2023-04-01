«Авангард» совершил камбэк за три секунды до сирены! Но шаг к финалу сделал «Ак Барс»

На утренней раскатке в день матча защитники «Авангарда» Семён Чистяков и Дамир Шарипзянов работали с основной группой омичей. По всей видимости, оба решили играть с травмами, на обезболивающих. Уж больно важная и ответственная пора наступила, сидеть в лазарете некогда. Однако в итоге в заявке на матч оказался лишь капитан омичей, получивший порез руки в четвёртой игре с «Металлургом», а вот Чистякова решили поберечь.

В свою очередь, у казанцев вернулся в состав защитник Вячеслав Войнов, заменивший Константина Лучевникова.

«Прошлые серии с «Авангардом» я уже забыл. Мы не думаем, будет ли нынешняя серия принципиальной, готовимся к сопернику. Это новая команда, хорошая команда, сбалансированная. На протяжении сезона она улучшала свою игру, не случайно они сыграли таким образом. У них очень хорошее большинство. Есть игроки, которые забивают. Нет смысла сравнивать с прошлым, это разные команды», — говорил ранее главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов.

Интересно, что «Ак Барс» стал первой в истории командой КХЛ, дошедшей до финала конференции без легионеров в составе.

Билялетдинов и Радулов – главные козыри «барсов» в этой серии. Опытный главный тренер и самый звёздный форвард во всей лиге должны повести команду за собой. У рулевого «ястребов» такого кубкового опыта нет, но мастеров в команде тоже хватает: североамериканская связка Найт – Буше, Ткачёв, Толчинский и Грицюк уже навели шороху в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

На трибунах «Татнефть-Арены» в выходной день собрался аншлаг. «Ак Барс», в отличие от скатившегося в Первую лигу футбольного «Рубина», по-прежнему является главной спортивной гордостью и достоянием республики.

В первом периоде болельщики увидели лишь одну заброшенную шайбу. Причём хозяева реализовали дебютное удаление у соперника, когда две минуты выписали Якупову. Войнов щёлкнул от синей линии — Радулов поборолся на пятаке, а Кагарлицкий подхватил шайбу и послал её в пустой угол ворот. Всё сложилось для «барсов» очень удачно.

Во второй двадцатиминутке омичи прибавили в скорости, потому что в стартовом отрезке встречи «Ак Барс» их перебегал. И это странно, ведь «барсы» дважды летали на Дальний Восток и в целом провели шестиматчевую серию, а «Авангард» после 4-0 в противостоянии с «Магниткой» долго отдыхал.

На 32-й минуте матча казанцы подловили омичей на контратаке. Войнов заблокировал дальний бросок, Шипачёв подхватил шайбу и сразу же сделал пас вперёд. Кагарлицкий выкатился на ворота и бросил между щитков Демченко – 2:0 на табло.

Омск решил последовать примеру соперника и тоже реализовал своё первое большинство, полученное в третьем периоде после удаления Токранова. Билялов справился с броском Береглазова от синей линии. Бродхёрст попытался добить с пятака, а Найт с лёта затолкал шайбу уже почти с линии ворот.

Ближе к концу периода Панюков каким-то чудом не забил с убойной позиции, а следом едва не отличился Толчинский, который мог наказать казанцев за расточительность.

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Кравец заменил Демченко на шестого полевого хоккеиста, а Семёнов удалился, неудачно выбросив шайбу за пределы площадки. Расплата последовала почти сразу. Ткачёв сделал перевод на правый край, Телегин подстроился и прострелил на пятак, а Найт в касание отправил шайбу в сетку. 2:2 — омичи отыгрались за три секунды до сирены, переведя матч в овертайм.

В дополнительное время всё решилось в первом овертайме. Удача вернула должок Панюкову! Панюков справа накатился и великолепным кистевым броском из круга для вбрасывания отправил шайбу в дальнюю девятку. 3:2 в матче и 1-0 в серии в пользу Казани, сделавшей первый шаг к финалу Кубка Гагарина.