Бродхёрст — о поражении от «Ак Барса»: немного заржавели из-за перерыва между сериями

Нападающий «Авангарда» Алекс Бродхёрст прокомментировал поражение в первом матче финала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (2:3 ОТ, 0-1 в серии).

«Были ожидания быстрой, плотной, силовой игры, как и бывает в плей-офф. Наверное, да, немного заржавели из-за перерыва между сериями. Это чувствовалось в первых двух периодах. В третьем периоде совершили камбэк, но, к сожалению, пропустили в овертайме. Мы здорово дали отпор в третьем периоде. Исключили обрезы, потери, удаления, правильно играли. Поэтому забираем всё это и идём к матчу послезавтра.

Как вернулись в игру? Весь сезон мы отыгрываем по три-четыре гола. Всегда бьёмся, чтобы отыграться, неважно, сколько нам забивают. В овертайме не повезло? Так бывает в хоккее, ты бросаешь – и она заходит. Но понятно, что могло повернуться и в нашу сторону.

Были ли какие-то сюрпризы от «Ак Барса»? Нет, мы знали, что ожидать. Мастеровитая команда, физически крепкая. Мы серьёзно готовились к ней – и это будет увлекательная серия», – цитирует Бродхёрста Metaratings.ru.

Отметим, что в прошедшем матче «Авангарду» удалось отыграть две шайбы по ходу третьего периода, сравняв счёт за три секунды до конца. Второй матч серии состоится завтра, 3 апреля. Матч пройдёт в Казани и начнётся в 19:30 мск.