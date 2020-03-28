Гол Кучерова без броска стал хитом в НХЛ. У видео уже 2,3 млн просмотров

Современную «Тампу-Бэй» невозможно представить без русских игроков – Андрея Василевского и Никиты Кучерова. Первый является действующим обладателем «Везины» и одним из лучших вратарей в мире, но всё-таки главная звезда «молний» — это Кучеров. Уроженец Майкопа и воспитанник московской хоккейной школы «Белые медведи» за несколько лет прошёл путь от молодого юноши, оказавшегося не нужным ЦСКА, до игрока, установившего рекорд по результативности в сезоне НХЛ в эпоху жёсткого потолка зарплат. Все мы прекрасно помним, что в сезоне-2019/2020 Кучеров «настрелял» 128 очков в регулярке, взял «Харт Трофи» и «Арт Росс» и окончательно укрепился в роли ключевого фронтмена в новейшей истории «Тампы», задвинув на второй план главного проспекта «молний» этого времени Стивена Стэмкоса.

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Но ещё до того великого сезона Кучеров заработал репутацию великолепного бомбардира и мастерюги. С самого первого появления в основе «Тампы» Никита прогрессировал с каждым годом, улучшая личную результативность и радуя публику красотой на льду. Это сейчас фамилия Кучерова ассоциируется, прежде всего, с рекордным 128-очковым сезоном, но в интернете россиянин успел прославиться гораздо раньше. В марте 2017-го весь хоккейный мир облетело видео удивительного буллита Кучерова в матче регулярки с «Баффало», а впоследствии этот ролик стал по-настоящему «вирусным».



Матч, в котором Кучеров забил свой чудо-гол без броска

«Тампа» тогда ещё не была признанным лидером Востока НХЛ – три года назад «молнии» безуспешно бились за попадание в плей-офф, и каждая победа в конце регулярки была для них на вес золота. 5 марта «Лайтнинг» играли гостевой матч с «Баффало», и если бы не творение Кучерова, то эта встреча вряд ли бы кому-то запомнилась. «Клинки» и «молнии» обменялись шайбами на рубеже первого-второго периодов, а затем без голевых свершений доигрались до овертайма. Дополнительное время перешло в буллиты – вот там-то и настал звёздный час Кучерова. Никита исполнял четвёртую по очереди штрафную попытку и мог принести «Тампе» победу: «Баффало» два буллита не реализовал, а вот Брейден Пойнт был точен. Кучеров раскатился, сблизился с Робином Ленером, затем сначала показал, что будет бросать с кистей, а потом – что переложит шайбу на неудобную руку. Махинации Никиты смотрелись очень правдиво, но снаряд при этом не менял траекторию, в результате чего шайба так и прошла между ног у Ленера, реагировавшего на обманные движения. Знаменитый гол без броска, ставший настоящим шедевром в НХЛ!

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на официальном канале Sportsnet в YouTube.

Этот смелый финт принёс «Тампе» победу в той игре, и после матча представители «молний» не скрывали восторга от действий Никиты.



«Этот финт Кучерова – что-то из школьных уроков физкультуры, которые он перенёс на большую сцену. Но результат говорит сам за себя, это лучший ответ. Он сделал это. Особенные игроки имеют право на подобные вещи», — сказал главный тренер «молний» Джон Купер.



«Кучеров нарочно так исполнил буллит. Он постоянно это делает на тренировках. Возможно, многим это не понравится. Но кто бы мог подумать, что такое может произойти в матче НХЛ. Этот гол будет вечным хитом на Youtube, не могу дождаться момента, чтобы ещё раз на него посмотреть», – цитирует официальный сайт НХЛ Тайлера Джонсона.



Партнёр Кучерова по звену «тройняшек» как в воду глядел! Ролик очень быстро стал «вирусным», тем самым вечным хитом, который хочется пересматривать ещё и ещё, всякий раз восхищаясь спортивной наглостью и мастерством русского хоккеиста. За три года, прошедшие с того момента, видео на YouTube собрало более 2 млн. 300 тыс. просмотров, и это очень мощные цифры для хоккейного момента из рядового матча регулярки НХЛ.



С тех пор такой трюк стал называться «голом Кучерова», и его сотни и тысячи раз пытались повторить хоккеисты разного возраста на тренировках и в официальных матчах. На бис с этим номером выступил и сам форвард «Тампы», и даже два раза.



В сезоне-2017/2018 Кучеров сначала забил таким образом Брэйдену Холтби на Матче всех звёзд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

А затем во второй раз огорчил голкипера «Вашингтона» уже в игре регулярки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Впрочем, ошибочно утверждать, что гол без броска – это плод фантазии самого Кучерова. Никита достиг совершенства в исполнении этого трюка, но когда-то давно он подсмотрел его у своего партнёра по ЦСКА Сергея Широкова. Повод вспомнить об этом любопытном историческом факте предоставился в ноябре 2019-го, когда нападающий «Авангарда» в таком дерзком стиле переиграл вратаря «Салавата» Юху Метсолу.

Широков забил гол без броска в стиле Кучерова! Его покажут даже в Америке Сергей Широков реализовал выход один на один в матче с «Салаватом Юлаевым» и эффектно переиграл Метсолу.

Широков: наверное, Кучеров подсмотрел у меня трюк с голом без броска

В народ ушло, что Широков повторил финт Кучерова, но на самом деле это Кучеров в марте 2017-го скопировал трюк Сергея из их совместного «армейского» прошлого. Кстати, Никита никогда не скрывал, кто научил его забивать без броска, просто людям, понятное дело, больше запомнилось то, что безостановочно крутили в интернете по всему миру. А «оригинальный» гол без броска в исполнении Широкова в КХЛ было бы проблематично найти без помощи пресс-службы «Авангарда».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте клуба «Авангард».

Хотя потом выяснилось, что Сергей забивал таким образом ещё в 2010-м году в АХЛ.

ВИДЕО



Но в НХЛ, где мало кого интересует происходящее в других лигах, этот финт запатентован Кучеровым, так же, как и бросок в стиле лакросс стал визитной карточкой Андрея Свечникова, а не Микаэля Гранлунда или Сергея Шумакова.

У Кучерова есть один гол в КХЛ. Русский рекорд в НХЛ – повод его вспомнить Можно не помнить все 188 голов Никиты в НХЛ, но эта шайба может войти в историю.

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