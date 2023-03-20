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Кудашов подвёл итог выступления «Динамо» в сезоне и рассказал, что произошло в плей-офф

Кудашов подвёл итог выступления «Динамо» в сезоне и рассказал, что произошло в плей-офф
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги сезона.

«Думаю, что вы от меня хотите услышать по спортивной части. Регулярную часть команда прошла ровно. И больше всего вас интересует, что же произошло у нас в плей-офф и почему команда выступила вот таким образом. На самом деле есть элемент физической подготовки. И сегодня на совете директоров я доложил, где были допущены ошибки.

Не хочу публично проходиться по игрокам и тренерскому штабу. Но к следующему сезону мы подкорректируем подготовку. Этот сезон был новым для нас, потому что чемпионат состоял из большого количества матчей и всё было по-другому. Ожидалось, что после его завершения мы сделаем глобальные выводы и будем смотреть, куда двигаться дальше. Не скрою, что во многом сезон становится похож на НХЛ, и нам надо будет перенимать опыт из НХЛ. И мы уже начали это делать, есть у меня контакты. Да и Вячеслава Козлова представлять не надо, он всю жизнь там проиграл. Часть подготовки мы возьмём оттуда.

Также есть вопросы по реализации моментов, психологии и дисциплине. Сегодня обо всём этом было доложено совету директоров», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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