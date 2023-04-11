Матч СКА – ЦСКА завершился массовой дракой. Что сделал Каменев?

Серия СКА – ЦСКА – это, пожалуй, лучший хоккей текущего сезона КХЛ. Видеообзоры одного лишь пятого матча можно крутить и смаковать целый месяц. В нём было всё. Блестящий старт хозяев, не менее фееричный камбэк гостей, 10 шайб на любой вкус и в самой разной стилистике. И, наконец, на десерт – зрелищная массовая драка после финальной сирены. Когда соперники оказались на грани побоища команда на команду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Кстати, ругать СКА и ЦСКА за кулачные бои – язык не повернётся. Градус эмоций зашкаливает, нервы у всех на пределе. Нет ничего зазорного в том, что мужики сбрасывают оставшийся адреналин таким вот силовым способом. Но был в этой массовой драке момент, который однозначно не красит конкретного хоккеиста, так как противоречит любым спортивным и понятийным нормам поведения.

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев разжег конфликт между армейскими командами, когда решил вмешаться в стычку Константина Окулова и Никиты Камалова. Он подъехал сбоку и вмазал игроку СКА клюшкой по руке. Эта выходка вызвала гнев Андрея Педана и сподвигла питерских хоккеистов на применение силы. А сам провокатор после удара быстренько отъехал в сторонку, демонстрируя явное нежелание вступать в бой.

Александр Никишин и Владислав Каменев Фото: photo.khl.ru

Безусловно, такие инциденты всегда оставляют неприятный осадок. Но чтобы понимать причину такого поведения, нужно проследить за карьерой Каменева.

В своё время уроженец Орска считался суперталантом, а «Магнитка» выставляла его чуть ли не новым Малкиным. Однако ЦСКА окончательно превратил «второго Малкина» в чекера.

В НХЛ у центрфорварда мало что получалось: замучили травмы и ярлык бегунка из четвёртого звена, который приклеили к нему почти сразу — и ничего более в нём видеть не хотели. Вырваться из порочного круга парень мог: в какой-то момент в него поверил СКА. Каменев подписал контракт с питерским клубом, где штаб тотчас выписал уральцу кредит доверия – место в ведущих тройках и спецбригадах, много игрового времени. А Роман Ротенберг, будучи тогда главой штаба сборной, даже возил Каменева на чемпионат мира в 2021-м. Как теперь видно, тоже во многом авансом. На том ЧМ у него было 0+2 в восьми матчах, в чемпионате КХЛ Владислав тоже не блистал. Клуб в конце концов от форварда отказался.

Андрей Педан и Владислав Каменев Фото: photo.khl.ru

Каменев оказался в ЦСКА. Где остался узкоспециализированным ролевиком, так и не преодолев более высокую планку. Но Владиславу повезло, что он попал в очень опытную, организованную команду.

Сравните серую статистику Каменева с тем же Михаилом Григоренко, который сотворил гол-шедевр в ключевой для команды момент, а по итогам вчерашнего матча оформил хет-трик. Сравните с Окуловым, который выдал очень важный дубль и старался творить даже под жёстким прессингом энергичных питерцев. Сравните, наконец, с тем же Николаем Прохоркиным. Форвард СКА в этом сезоне пережил тяжёлую травму, много сидел в запасе – но когда он на льду, то в атаке выглядит ярче Каменева.

После матча по окончании драки он начал оскорблять ещё и питерских болельщиков – катался и провоцировал трибуны.

Один из лучших бойцов в истории российского хоккея, экс-игрок сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал поведение нападающего ЦСКА: «Очень некрасивое поведение со стороны Каменева. Был бы я в этот момент на льду, увидел бы подобное поведение соперника – проучил бы его, без всякого сомнения.

Нынешнему поколению просто повезло, что я завершил карьеру. Раньше никто такого себе не позволял, особенно если играла команда, где я был. Возвращаясь к Каменеву, этот парень какое-то время играл в Петербурге, но непонятно, зачем так реагировать на болельщиков. Думаю, это его поведение — одна из причин, почему он не смог закрепиться в НХЛ. Вообще, рекомендовал бы СДК обратить внимание на такое: это неспортивное поведение», — сказал Юдин.

По решению Спортивно-дисциплинарного комитета Каменев оштрафован на 300 тысяч рублей.