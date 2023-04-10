Звериный инстинкт! ЦСКА включился с 0:2 и растерзал СКА в финале Запада

Пятый матч в длинной серии, когда счёт равный, — в плане важности почти как седьмой. Кто берёт его, чаще берёт и всю серию. Колоссальный опыт и практически звериный инстинкт ЦСКА вновь сыграл решающую роль в нынешнем финале Западной конференции со СКА. Московские армейцы включились с 0:2 и растерзали СКА.

Первые 15 минут СКА показывал абсолютное доминирование, в какой-то момент перевес по броскам был 15-1! ЦСКА как будто вышел просто покататься, а не играть в финале конференции. И снова, уже в третий раз в этой серии, невские армейцы выстрелили двумя молниеносными голами. Александр Никишин открыл счёт, прошив Рейдеборна от синей линии, пока шведа закрывали и свои, и чужие.

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Через 37 секунд четвёртое звено СКА улетело в контратаку. Николай Прохоркин, появившийся в составе впервые в этой серии, заменив Гребенщикова, выдал пас-конфетку на Эмиля Галимова, разжалованного из первой тройки в четвёртую. Сработали очередные перестановки в составе от тренерского штаба СКА.

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Это можно было бы назвать холодным душем, если бы в соперниках была любая другая команда. Но ни у Сергея Фёдорова, ни у игроков ЦСКА не дрогнул ни один мускул. Так что, как впоследствии оказалось, это был не холодный душ, а всего лишь фора. Хозяева резко расслабились, а гости резко включились в своём фирменном стиле и за шесть минут выровняли счёт на табло.

Третье звено ЦСКА убежало три в два, разорвав замешкавшуюся оборону хозяев, а спустя 53 секунды Михаил Григоренко забросил совершенно фантастическую и не менее абсурдную (в хорошем смысле) шайбу. Остаётся только гадать, как он исхитрился так бросить – совершенно непонятно! Но очень зрелищно.

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На последних секундах периода Сергей Плотников мог уже выводить ЦСКА вперёд, но простил хозяев. Во втором периоде команды по очереди поиграли в большинстве – никто не забил, но ЦСКА свои две минуты провёл гораздо более качественно. Позже у Дмитрия Яшкина был идеальный момент вернуть СКА в правильную колею, но капитан петербуржцев, настрелявший в регулярке на звание лучшего снайпера КХЛ, свой шанс не использовал. А на экваторе игры Григоренко оформил дубль, окончательно зацементировав камбэк своей команды. Вновь, как и в первом его голе, невских армейцев поймали на пересменке.

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В третьем периоде ЦСКА вроде бы и не рвался вперёд, но в нужный момент нанёс смертельный удар. Перехват в средней зоне, два быстрых паса, проход по правому борту – и вот уже Николаев вынимает шайбу из ворот. Пятая шайба в исполнении Максима Мамина стала логичным завершением вечера.

СКА под конец уже не мог держать удар. Хотя Александр Волков всё же смог забить в формате «шесть на пять», последнее слово осталось за лучшим бомбардиром этого плей-офф Григоренко, который оформил хет-трик, и ещё одной шайбой в пустые ворота от Окулова.

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ЦСКА за последние пять лет (считая ковидный) проиграл только одну серию – финал с «Авангардом» в 2021 году. Только Боб Хартли – и то не с первого раза – смог разгадать эту бесподобную машину. Сергей Фёдоров, заступив на пост главного тренера армейцев, на данный момент выиграл шесть серий из шести, и всё идёт к тому, что скоро это число увеличится до семи. ЦСКА остался один шаг до главной битвы за Кубок Гагарина.