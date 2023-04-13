НХЛ едет в Австралию, а легенде Канады запретили въезд в Россию. Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных событий в хоккее, которые произошли в среду, 12 апреля.
В КХЛ определена финальная пара плей-офф
В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» завершился шестой матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина чемпионата КХЛ сезона-2022/2023. ЦСКА принимал на своём льду СКА. Победу во встрече со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали москвичи.
ЦСКА в рамках финальных серий Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина победил СКА в шестой раз подряд. Москвичи были сильнее в 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 годах.
Теперь команда Сергея Фёдорова в финале розыгрыша Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом», который ранее в финале Восточной конференции в пятиматчевой серии сломил сопротивление «Авангарда» (4-1). Решающая серия плей-офф КХЛ стартует 17 апреля на казанском льду.
Роман Ротенберг остаётся главным тренером СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (0:3, 2-4 в серии) ответил на вопрос о своём будущем в клубе.
«Я остаюсь главным тренером? Мы продолжаем работать все вместе. Хочу поблагодарить нашего спонсора и Алексея Миллера лично, который нам доверяет и с которым мы обсуждали на полном доверии, как нужно усилить команду. Нам просто нужно усилить те вещи, которые нужно усилить. У нас молодая, дерзкая команда, у которой всё только начинается. И самое главное, что уже есть успехи у команды, есть результат», — заметил Ротенберг.
НХЛ впервые едет в Австралию
Национальная хоккейная лига в сентябре впервые проведёт предсезонные матчи в Австралии. Об этом в среду сообщает пресс-служба лиги. 23 и 24 сентября в Мельбурне на арене Рода Лэйвера, на которой проводится Открытый чемпионат Австралии по теннису, сыграют «Аризона Койотс» и «Лос-Анджелес Кингз».
«Мы не намерены приехать в Австралию, сыграть и никогда сюда не возвращаться. Мы хотим, чтобы это стало серией игр и способствовало развитию хоккея. Это будет радостью для НХЛ, игроков и, надеюсь, для болельщиков из Австралии. Если игра состоится в Мельбурне, мы можем ожидать на матче до 150 тыс. болельщиков», — сказал исполнительный вице-президент НХЛ по международной стратегии Дэвид Пропер.
Максим Грошев продолжит карьеру в «Тампе»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий СКА Максим Грошев подпишет контракт с клубом НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» после окончания сезона КХЛ.
Грошев был выбран «Тампой» на драфте НХЛ — 2020 в третьем раунде под общим 85-м номером, а в сезоне-2020/2021 перешёл в СКА из «Нефтехимика». За основную команду петербуржцев нападающий сыграл 55 матчей в регулярке (34 из них – в этом сезоне), набрав в общей сложности 8 (5+3) очков. В ВХЛ за «СКА-Нева» форвард за это время провёл 39 матчей, набрав 30 (10+20) очков. Кроме того, в 2022 году он выиграл Кубок Харламова в составе «СКА-1946».
В составе сборной России Грошев становился серебряным призёром юношеского чемпионата мира — 2019 и молодёжного чемпионата мира — 2020.
Четырёхкратной олимпийской чемпионке из Канады запретили въезд в Россию
Министерство иностранных дел России на сайте опубликовало заявление о введении персональных санкций в отношении ряда граждан Канады. Под санкции попали спортсмены, в том числе четырёхкратная олимпийская чемпионка по хоккею, семикратная чемпионка мира Хейли Уикенхайзер.
В заявлении МИД указано, что санкции введены за «подписание письма об отстранении российских спортсменов от Олимпиады-2024».
В 2000 году Уикенхайзер принимала участие в летних Олимпийских играх в Сиднее в соревнованиях по софтболу. После окончания карьеры в софтболе Хейли выиграла золотые медали на Олимпиадах 2002, 2006, 2010 и 2014 годов. 44-летняя хоккеистка является рекордсменом по количеству золотых олимпийских медалей среди канадских спортсменов.
- 12 апреля 2023
-
23:50
-
23:44
-
23:40
-
23:28
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:01
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:38
-
22:26
-
22:20
-
22:14
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:04
-
22:02
-
21:59
-
21:51
-
21:42
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:27
-
21:25
-
21:25
-
21:18
-
20:41
-
20:24
-
20:16
-
20:01
-
19:43