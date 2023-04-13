Третье место – не провал для СКА, но и не успех. В следующем сезоне Питер станет сильнее?

Да, снова не прошли ЦСКА, но перед началом сезона мало кто вообще ставил на питерцев.

Серия ЦСКА – СКА останется украшением этого чемпионата. В финале Запада всё было по высшему стандарту. Блестящий динамичный современный хоккей. Зашкаливающая интрига и равная борьба. Человеческий подвиг и человеческая драма. Неслучайно армейское дерби смогло «вывести на эмоцию» не только Москву с Питером, но и всю хоккейную Россию.

И пусть даже обо всех этих фантастических овертаймах, камбэках да голах-шедеврах со временем забудут. Нашему хоккею от серии ЦСКА – СКА всё равно останется очень важное наследие. Стратегическое, на долгие годы.

Вспомните, с каким скепсисом оценивали перспективы нынешнего СКА прошлым летом. Когда все наперебой говорили, что у Ротенберга нет ни звездной игровой карьеры, ни опыта подъема по тренерской вертикали «ДЮСШ – МХЛ – ВХЛ – КХЛ». Когда с усмешкой смотрели на селекцию питерского клуба. Называли «деревянным» Яшкина, провалившего предыдущий сезон в НХЛ. Считали Хайруллина и Никишина теми, кто не потянет на уровне топ-клуба. Усмехались в адрес Педана с Пашниным, оспаривали полезность Комарова. Ну и так далее.

А в итоге – эта самая команда с этим самым тренером сыграла лучше, чем кто-либо мог предположить. Огромный отрыв от традиционных фаворитов – что по заброшенным шайбам, что по очкам (первыми питерцы стали за две недели до окончания турнира). Кубок Континента.

Перед сезоном все думали, что для СКА счастьем, прыжком выше головы будет попадание в тройку, а теперь невские армейцы в призерах – девятый год подряд! Сравните с тем же «Ак Барсом», который выигрывает Восток только с Билялетдиновым, вспомните результаты «Трактора» и «Салавата», оцените, как быстро развалилась «серебряная» «Магнитка». Или посмотрите на «Локомотив», который за те же девять лет лишь раз вышел в финал конференции.

Что сейчас скажет дружное сообщество ветеранов ЦСКА во главе с Борисом Михайловым, которое на протяжении многих лет призывало давать титул чемпиона России по хоккею именно обладателю Кубка Континента? Причём лоббисты аргументировали это тем, что выиграть гладкий чемпионат сложнее. Ибо для этого надо качественно трудиться не один месяц (как в плей-офф), а все восемь (с учётом предсезонки).

Игорь Есмантович, Борис Михайлов, Владислав Третьяк Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Третье место – всё равно не успех. Но и не провал

По всем стандартам сезон СКА можно оценить твёрдую четвёрку. Да, барьер ЦСКА не пройден. Но неужели могучий и практически непобедимый ЦСКА появился внезапно, в кратчайшие сроки? Конечно же, нет. Вспомните, как долго строилась эта команда. И сколько бед, проблем и неудач было в процессе. До того, как московские армейцы оформились в своём нынешнем виде, клуб-олигарх провалил шесть сезонов подряд! Давайте пробежимся по тем сезонам с точки зрения плей-офф.

2013-й: без шансов уступили во втором раунде «Динамо». 2014-й: во главе с американским тренером Торчетти проиграли первый раунд 0-4 (кстати, то была серия со СКА). 2015-й: вели в финале Запада 3-0, но упустили победу. 2016-й: разобраны в финале «Магниткой», уступив и интеллектуально, и тренерски, и тактически. 2017-й: не вышли даже в финал Запада. 2018-й: 1-4 с «Ак Барсом» в серии, которую в преддверии нынешнего боя за Кубок Гагарина будут вспоминать особенно тщательно.

И лишь потом ЦСКА добрался до тех вершин, где обитает сейчас. Вот такая дорога. Мучительная, долгая, с набиванием шишек, ошибками, кризисами.

Роман Ротенберг и Сергей Фёдоров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

А посмотрите на другого финалиста Кубка Гагарина — 2023. И конкретно на его наставника, одного из величайших тренеров нашего хоккея. Это сейчас Зинэтула Билялетдинов — четырëхкратный победитель плей-офф и может стать пятикратным. А на пути к статусу легенды у него были и чёрные отрезки карьеры. Три подряд сезона с такими результатами, что врагу не пожелаешь. Ещё в Суперлиге Зинэтула Хайдярович дважды вылетал в первом раунде от «Авангарда», причём отдал даже серию, в которой вел 2-0. А в локаутном чемпионате-2004/2005, получив под своё начало сверхзвëздный состав с огромными зарплатами, завалил задачу отпраздновать 1000-летие Казани победой. Тоже уныло вылетев в первом раунде.

Это пример процессов, которые могут происходить во время командного либо тренерского взросления. На фоне тех осечек, которые мы описали, новый тренерский штаб СКА в своём первом полноценном сезоне сработал вполне качественно. Если бы он вслед за Кубком Континента выиграл и Кубок Гагарина – это было бы вообще чудо.