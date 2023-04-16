«Россия 25» обрела тренера и состав, два чеха предпочли сборной КХЛ. Итоги дня в хоккее

«Омские Ястребы» сравняли счёт в финале МХЛ, а «Химик» сделал первый шаг к Кубку Петрова в ВХЛ.

Представляем вашему вниманию дайджест главных хоккейных новостей дня за 16 апреля.

«Омские ястребы» сравняли счёт в серии финала плей-офф МХЛ

В Омске на стадионе «Авангард» завершился второй матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором местные «Омские Ястребы» принимали нижегородскую «Чайку». Хозяева одержали победу со счётом 6:2 (2:0, 2:1, 2:1).

В составе победителей голы забили Александр Филатьев, Никита Холодилин, Андрей Заикин, Андрей Перфильев, а также Николай Хворов, оформивший дубль. За «Чайку» шайбы забросили Матвей Уткин и Василий Атанасов.

Таким образом, «Омские Ястребы» сравняли счёт в серии — 1-1. Третий матч серии пройдёт в Нижнем Новгороде 19 апреля.

«Сан-Хосе» подписал контракт новичка с российским защитником

«Сан-Хосе Шаркс» на официальном сайте объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с 19-летним российским защитником Артёмом Гурьевым.

Последний сезон российский защитник провёл в Хоккейной лиге Онтарио, выступая за «Петерборо Питс», а затем, после обмена, за «Флинт Файрбёрдс». Гурьев провёл лучший сезон в карьере в плане результативности, забросив семь шайб, отдав девять голевых передач и суммарно набрав 16 очков. Россиянин помог «Файрбёрдс» выйти в плей-офф, где команда вылетела в семиматчевом противостоянии в первом раунде.

Всего за карьеру в ОХЛ Гурьев сыграл 98 встреч, в которых набрал 30 (8+22) очков, включая две победные шайбы и гол в меньшинстве, при 158 штрафных минутах. Защитник был задрафтован «Сан-Хосе» в 2021 году в пятом раунде под общим 158-м номером.

Два чешских хоккеиста предпочли национальной команде игру в КХЛ

Два чешских хоккеиста не будут вызваны в сборную на чемпионат мира — 2023, сообщает iSport.cz. Причина — оба игрока будут играть в КХЛ.

«Ты играешь в КХЛ? Тогда тебя не будет в команде. Когда началась подготовка к чемпионату мира, в составе сборной Чехии отсутствовали защитники Давид Скленичка и Лукаш Клок. Первый из них стал лучшим защитником шведского «Брюнеса», а последний играл на Кубке Карьяла в ноябре. Второй приехал на Шведские игры в феврале в качестве игрока швейцарского «Лугано», куда он отправился после возвращения из «Аризоны» через «Рёгле». Как сообщает iSport.cz, оба игрока отправляются в КХЛ. Однако официально контракты будут действовать только с 1 мая, до тех пор никто не может комментировать более подробно», — говорится в сообщении.

По данным iSport.cz, Скленичка должен отправиться в «Барыс», а Клок — вернуться в «Нефтехимик», за который играл в прошлом сезоне.

Лукаш Клок Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«В сборной мы их не увидим — а это две весомые потери для сборной Чехии, особенно перед чемпионатом мира. При этом предложения были и у других игроков. Они решили иначе и не поедут в Россию. Именно поэтому они в команде Кари Ялонена», — добавляет журналист Павел Барта.

В «Ак Барсе» хотят сохранить Билялетдинова на посту главного тренера

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что в клубе хотят сохранить Зинэтулу Билялетдинова на посту главного тренера и на следующий сезон.

«Я думаю, когда сезон закончится, он сам в первую очередь скажет [о своём желании]. Конечно, мы такого специалиста хотели бы видеть в клубе. Конечно, в качестве главного тренера. Ему огромное спасибо за то, что он приходил и в начале сезона, у него большой опыт. Он дал очень многое для республики, для команды», — приводит слова Валиуллина ТАСС.

«Химик» выиграл первый матч финальной серии плей-офф ВХЛ

В Красноярске на стадионе «Платинум Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сокол» принимал воскресенский «Химик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

На первой минуте Фёдор Свечков с передачи Даниэля Усманова вывел «Химик» вперёд. На 26-й минуте Матвей Заседа, реализовав численное большинство после паса Ильи Шипова, удвоил преимущество воскресенской команды. На 47-й минуте Павел Кукштель с передачи Фёдора Свечкова забросил третью шайбу в ворота «Сокола».

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу воскресенской команды. Следующий матч пройдёт завтра, 17 апреля. Команды вновь сыграют в Красноярске.

Роман Ротенберг стал главным тренером «России 25»

Тренерский совет Федерации хоккея России выбрал главного тренера команды «Россия 25». Им стал главный тренер СКА Роман Ротенберг, сообщает официальный сайт ФХР.

Члены тренерского совета – Борис Майоров (председатель), Аркадий Ротенберг, Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Владимир Юрзинов, Павел Буре, Игорь Тузик, Зинэтула Билялетдинов, Алексей Кудашов, Валерий Брагин, Олег Браташ, Владимир Крикунов и Сергей Светлов – единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру.

Отмечается, что команда «Россия 25» в мае проведёт турне по городам Челябинск – Астана – Красноярск – Тула – Минск.

ФХР назвала расширенный состав «сборной России 25»

Федерация хоккея России на официальном сайте назвала расширенный список состава сборной «России 25», которая примет участие в майском турне по городам России и Беларуси. Отметим, что в расширенном списке 22 игрока СКА.

Вратари: Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Сергей Иванов, Дмитрий Николаев (оба — СКА) и Никита Серебряков («Адмирал»).

Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба – «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Игорь Ожиганов, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все – СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Даниил Пыленков («Северсталь»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: Захар Бардаков, Александр Волков, Михаил Воробьёв, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Николай Прохоркин, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов, Владислав Цицюра (все – СКА), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба – «Динамо» М), Матвей Мичков (ХК «Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилёв (оба – «Нефтехимик»), Максим Шабанов («Трактор»), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачёв, Иван Николишин (оба – «Амур»), Денис Алексеев («Локомотив»), Сергей Гончарук, Николай Коваленко (оба — «Торпедо»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Никита Коростелёв («Металлург» Мг), Владимир Ткачёв, Сергей Толчинский (оба – «Авангард»).