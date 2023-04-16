Дуэль двух роботов. Чего ждать от финала «Ак Барс» — ЦСКА?

В решающих матчах Кубка Гагарина мы увидим две команды, которые в своём автоматизме достигли совершенства — но кто-то из них проиграет.

Пять лет назад «Ак Барс» и ЦСКА встречались в финале, когда эти клубы были совершенно другими. Андрей Кузьменко и Кирилл Капризов тогда ещё числились в четвёртом звене армейцев, которые ставили на гиперактивный стиль, лидерами «Ак Барса» было легионерское звено Азеведо — Ландер — Секач, которое в полном составе покинуло лигу. ЦСКА в том финале поразил то ли свиной грипп, то ли просто свинка, то ли неподобающее поведение игроков вне льда, и особого сопротивления «Ак Барсу» они оказать не смогли — казанский клуб выиграл 4-1.

За пять лет изменилось практически всё — только Зинэтула Билялетдинов вернулся на скамейку тогда, когда этого не мог представить никто. Даже сразу после чемпионства в 2018-м вряд ли кто-то мог представить, что ЗХБ снова будет в финале спустя такой срок. ЦСКА же кардинально поменял стиль, перестал впустую расходовать силы: эта команда включается тогда, когда надо, далеко не обязательно на 60 минут, но так, чтобы этого хватило для победы в серии.

За два года стала вполне понятна причина, по которой Никитина поменяли на Фёдорова. Несмотря на то что оба тренера ни разу не пропускали финалов, у прошлой версии ЦСКА не ощущалось такого инстинкта убийцы и тотальной уверенности в себе, которые чувствуются у этих ребят. Мы так и не поняли, каким тактиком является Фёдоров, но он однозначно видится топовым психологом. Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли на скамейке — это ледяное спокойствие и фирменный секундомер.

Сергей Фёдоров Фото: РИА Новости

Одна из самых известных историй про великого игрока рассказана Александром Овечкиным в старом подкасте — при 2:4 в финале Квебека управление игрой якобы принял на себя Фёдоров как самый опытный в той команде, и наступил перелом. Разница была видна и в финале Запада: когда Роман Ротенберг постоянно спускался к бортику, расплёскивал эмоции и тасовал состав, то ЦСКА шёл своей дорогой без ощущения, что что-то идёт не так. Сложно объяснить, как это работает, если не находишься при этом в раздевалке — но это работает.

Но в главном финале лиги Фёдорову будет противостоять не менее классный психолог. Билялетдинов совершил чудо, когда пришёл в команду, соцсети которой сами шутили про «кланы» (помните ещё эти шутки про противостояние «местных» и «шипачёвских»?) и своим авторитетом буквально за считаные дни погасил конфликты. Возможно, что-то внутри тлеет до сих пор, но такую разительную перемену в игре невозможно объяснить одними лишь тактическими настройками.

В серии с «Авангардом» «Ак Барс» тоже включался лишь отрезками, но когда это делал, то капитально давил оппонентов в чужой зоне, реализовывал моменты и делал результат. Статистика впечатляет: за пять матчей «Ак Барс» забил лишь два гола в первых двух периодах, но при этом сделал это семь раз в третьем периоде и три раза в овертайме.

В общем, в финале встречаются две очень похожих команды. Если брать конкретные матчи, то сложно вспомнить игру, в которой эти клубы полностью доминировали над соперником, однако на дистанции они превосходили любого соперника, с которым пересекались в плей-офф. Очень трудно представить, что кого-то из них заставит запаниковать ранний гол или любое другое неожиданное развитие событий.

Поэтому стоит обратить особое внимание на детали — например, на потенциальные микроматчи. И Билялетдинов, и Фёдоров в решающие моменты были очень консервативны и не вносили изменений в свои топ-9, меняя разве что порядок выхода звеньев. Легко представить, что звено Светлакова будет использовано для того, чтобы попытаться закрыть тройку Сафонова, которая была основной атакующей угрозой «Ак Барса» большую часть плей-офф. Но и у Казани есть чекерское на бумаге звено Галимова, которое в теории должно закрывать тройку Каменева, которая особенно разыгралась в серии со СКА. Но на данный момент все эти построения написаны вилами по воде.

В плане вратарей небольшое преимущество уходит «Ак Барсу». Билялов был стабилен весь плей-офф, подтаскивая и против «Адмирала», и против «Авангарда». Рейдеборна подменили где-то в паузе между сериями с «Северсталью» и «Локомотивом» — из пускающего все дальние броски голкипера швед превратился в хладнокровного игрока с убийственным спокойствием. Однако нет гарантии, что не случится обратного превращения.

Тимур Билялов Фото: РИА Новости

Спецбригады соперников в большинстве случаев не были ключевым фактором победных серий — однако в ключевой момент спецбригада «Ак Барса» забила в Омске, когда судьба матча стояла на грани. ЦСКА же в финале Запада смог закрыть большинство СКА, которое было превосходным весь сезон — однако стоит отметить, что отправка в запас Гусева и травма Жафярова облегчили жизнь тем, кто защищался.

Суммируя: друг против друга встречаются настолько похожие в базовых настройках команды, что предсказать судьбу этой серии точно нереально. Их преимущества похожи друг на друга, а недостатки в этом плей-офф проявлялись редко. Можно представить, что ни одна из команд не получит преимущества в две победы, а выигрыши будут чередоваться.

Однако есть ощущение, что в решающий момент ЦСКА выиграет именно за счёт той метафизики, которую невозможно увидеть или измерить, но которая была показана хоккейному миру не раз. Логично ли это? Не совсем, но являются ли логичными четыре подряд победы армейцев в седьмых матчах?

Прогноз «Чемпионата»: 4-3, ЦСКА