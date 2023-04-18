На Западе нет клуба уровня «Ак Барса». Готов ли ЦСКА к такому сопротивлению?

Главный показатель интересности первого матча финала Кубка Гагарина — во время его просмотра не хотелось отвлекаться на книжку или телефон. Это была динамичная игра, которая соответствовала всем стандартам плей-офф: пожалуй, в ней было не так много креативности, но предостаточно плотности на любом участке площадки.

В НХЛ давно проведена черта между «западным» и «восточным» хоккеем: в своё время считалось, что лучшие защитники лиги играют на Западе, и в своё время в канадской сборной, выигравшей Олимпиаду в Сочи, был лишь один защитник, представлявший Восток. В КХЛ, в свою очередь, Восток всегда считался более креативным — и на фоне игровых философий ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» это неудивительно. ЦСКА в своё время на фоне «Металлурга»-2016 и «Ак Барса»-2018 казался ужасно прямолинейным, и первый матч финала произвёл то же впечатление.

Как-то мало говорится о том, как важен для ЦСКА был Андрей Светлаков. Говорят, что президент клуба Игорь Есмантович очень уважает игрока, и это неудивительно. Воспитанник армейцев выглядит живым воплощением нынешнего стиля клуба, он играет в неброском, но максимально эффективном стиле на обеих сторонах площадки и умеет набирать очки в ключевых моментах любого матча. Даже при всей роботизированности ЦСКА линейка центров Каменев — Соркин — Гуськов — Мингачёв смотрелась чересчур уж неопытной. Конечно, они классно сыграли на «точке», но центрфорвард должен и управлять игрой звена в атаке в целом, а этого вчера не хватало.

ЦСКА производил летальное впечатление в западном плей-офф благодаря фантастической реализации — и это были не только контратаки, но и предпочтение количества качеству, поиск наилучшей позиции. Вчера же в моментах бросок был основным вариантом для ЦСКА, и Билялова сложно было им запугать. В принципе, «Ак Барс» тоже видел вещи и похуже, чем постоянное наваливание не особо подготовленными бросками с любых позиций.

«Ак Барс» — ЦСКА Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

По всем сайтам разошёлся момент, когда Кирилл Семёнов вышел специально на вбрасывание в большинстве, и эта задумка сработала. Однако надо отметить и то, как качественно Казань прибавила в игре на «точке» по ходу матча: с 29% выигранных единоборств в первом периоде до 74% во втором. Казанские журналисты уже отмечают, что Билялетдинов перешёл на наложения, пользуясь преимуществом домашней скамейки.

При этом интересно, что «Ак Барс» при активной игре с владением в чужой зоне вовсе не стремился прессингом подавить начало атаки ЦСКА. Возможно, казанские тренеры видели, как высокое давление СКА разрезалось буквально парой передач и приводило к сокрушительным контратакам, поэтому не стремились к форчеку ради форчека. В средней зоне превзойти команду Билялетдинова очень сложно, да и, что немаловажно, опытные игроки Казани достаточно спокойно выходили из-под прессинга, выделялся разве что ляп Лямкина, подарившего момент сопернику. Показательно, что сверхопасных контратак уровня гола Воронкова у гостей не было.

Но стоит ли ожидать того, что ЦСКА никак не отреагирует на то, что их переиграли? Интересно, что для Сергея Фёдорова это первое поражение в первом матче серии на посту главного тренера — и, может быть, именно удачные дебюты были причиной удачных серий. В НХЛ команда, которая выигрывает первый матч, берёт 70% серий. Однако никакой паники у игроков ЦСКА не было, и даже комментарий Прохора Полтапова, который сказал, что «Ак Барс» ничем не удивил, вряд ли удивил: вот если бы Казань сыграла в кружева, тогда бы она действительно удивила, а вчерашний хоккей от «АБ» мы и раньше видели.

Можно сказать, что ЦСКА вчера фантастически много ошибался — но не заставлял ли это делать их соперник? На Западе у армейцев таких соперников в последнее время не было: «Локомотиву» при всей молодости и задоре не хватало ментальной стойкости и какой-то креативности, а СКА в решающий момент совсем уж разочаровал медлительной обороной, оказавшейся вовсе не железобетонной. Сложно вспомнить, когда на Западе играла команда уровня нынешнего «АБ», которая не имела бы на джерси красной звезды. Может, перекрёстный плей-офф станет полезнее для западных грандов?

«Ак Барс» — ЦСКА Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сергей Фёдоров на пресс-конференции фактически отметил не лучшее принятие решений со стороны своих игроков: «Мы не встретили сумасшедшего давления в собственной зоне. Надо добавить в распоряжении шайбой и остроте». Но сказать здесь легче, чем сделать. В позиционных атаках «Ак Барс» вчера тоже смотрелся поострее, хотя ЦСКА вроде бы и защитников подключал к своим «каруселям».

В общем, интересно будет посмотреть именно на тактические ходы ЦСКА в ситуации, когда психология и кубковый опыт не будут настолько сильно выделяться на фоне соперника. Парадокс, но травма Светлакова сильно ударила и по глубине, вариантов для новых комбинаций у Фёдорова не очень много. Что ж — тем интереснее.