Беда с составом не сломала ЦСКА. Лучшие команды КХЛ теперь начнут всё заново в Москве!

Начало финальной серии плей-офф КХЛ не задалось для ЦСКА ещё за несколько дней до её старта. В Казань действующий обладатель Кубка Гагарина прилетел без своего ведущего форварда Андрея Светлакова. Может быть, 27-летний нападающий и не является первой скрипкой в армейской команде, но в этом сезоне он добился лучших статистических показателей за всё время своего выступления в лиге. Самым же важным критерием, доказывающим несомненную полезность и эффективность хоккеиста для ЦСКА, в первую очередь является тот фактор, что до первого матча финала плей-офф российский нападающий не пропустил ни одной игры москвичей в текущем чемпионате. А их у команды Сергея Фёдорова в общей сложности (регулярный чемпионат и три раунда плей-офф) было 88!

В столицу Республики Татарстан Светлаков не прилетел из-за болезни, и в его отсутствие тренерскому штабу ЦСКА пришлось перекраивать все тройки нападения, что явно не способствовало усилению армейской команды. Позавчера столичная команда нарвалась на идеальный хоккей в исполнении «Ак Барса» и потерпела итоговое поражение – 1:4. Московские армейцы впервые под руководством Фёдорова начали серию плей-офф КХЛ с поражения, и даже это было не последней печальной новостью для них по итогам понедельника.

В конце третьего периода шведский защитник армейцев Фредрик Классон пытался выполнить силовой приём, однако промахнулся по оппоненту, вместо этого угодив в своего партнёра Максима Мамина. Проводивший очень сильный плей-офф 28-летний нападающий досрочно завершил матч из-за сотрясения мозга и не смог вернуться в строй к сегодняшней игре. Не появился в армейском составе и продолжающийся лечиться в Москве Светлаков. Таким образом, исправлять положение в серии армейцы должны были сразу без двух ключевых форвардов своего топ-9. В свою очередь, в победном составе казанской команды никаких изменений не произошло.

Казанцы активнее вошли в игру и могли забивать едва ли не в первой атаке в матче – с близкого расстояния атаковал Александр Радулов, но бросок у лидера «Ак Барса» не получился. Постепенно подопечные Фёдорова набрали ход и надолго завладели игровой инициативой. Особенно выделялась тройка Владислава Каменева – единственное сочетание в составе ЦСКА, сохранившие свой привычный вид после потерь Светлакова и Мамина.

На шестой минуте стартовой трети после ошибки Кирилла Адамчука шайбу подхватил Константин Окулов, от лицевого бортика отдал на Сергея Плотникова, который с близкой дистанции не смог попасть в створ. Но свой следующий опасный момент ведущее сочетание ЦСКА преобразовало в изменение счёта на табло – Плотников за воротами отыграл на Окулова, тот от лицевого бортика прострелил на пятачок, и ускользнувший из-под опеки Адамчука Каменев в касание переиграл Билялова. Гол гостей вытекал из логики игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Под занавес периода казанцы получили возможность впервые в матче сыграть в большинстве. Розыгрыш лишнего у команды Зинэтулы Билялетдинова вышел довольно интересным и даже обернулся заброшенной шайбой в ворота Адама Рейдеборна. Вадим Шипачёв практически одновременно с сиреной смог поразить цель, но арбитрам не потребовалось много времени, чтобы определить, что звуковой сигнал об окончании периода всё-таки прозвучал раньше.

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После перерыва ближе всего к тому, чтобы восстановить равновесие на табло, хозяева были на 12-й минуте второго периода, когда им удалось провести атаку «2 в 1». Кирилл Семёнов отыграл налево на своего тёзку Панюкова, которому не так просто было подстроиться – пришлось бросать с неудобной руки и переиграть Рейдеборна у него не вышло.

А вот ЦСКА использовал свой шанс в затяжной позиционной атаке. Великолепный бросок с правого края зоны соперника удался Ярославу Дыбленко, которому ассистировали молодой Прохор Полтапов и лучший бомбардир нынешнего плей-офф КХЛ Михаил Григоренко

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Впереди у хозяев оставалось ещё 20 минут на оформление камбэка, и помочь вернуться в игру «Ак Барсу» должна была реализация лишнего. Ключевой момент в матче наступил спустя шесть секунд после начала третьего периода, когда после последовательных удалений Виталия Абрамова и Дыбленко в распоряжении подопечных Билялетдинова было почти полторы минуты на игру «пять на три».

Но это был не день лидеров «Ак Барса». Забить хотя бы один в гол в двойном большинстве у хозяев не получилось, и это был фактически приговор для казанской команды на сегодня. К тому же следом большой штраф за удар локтем заработал защитник «Ак Барса» Адамчук. В такой ситуации довести матч до итоговой победы для команды Фёдорова было не более чем делом техники. Точку в игре поставил Григоренко, заславший шайбу в пустые ворота.

В отличие от финала пятилетней давности, когда казанцы после домашней части серии захватили лидерство 2-0, на этот раз в столицу России самые успешные команды в истории лиги (у «Ак Барса» больше всех титулов – три, а у ЦСКА больше всех выходов в финал – шесть) перебираются при счёте 1-1. Следующие два матча состоятся на армейской территории – в пятницу (21 апреля) и воскресенье (23 апреля).