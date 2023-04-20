Костин – суперзвезда НХЛ! Россиянин забил шикарный гол и ввёл канадские трибуны в экстаз

Два дня назад «Эдмонтон» стартовал в плей-офф НХЛ с разочаровывающего поражения. К 52-й минуте игры с «Лос-Анджелесом» «нефтяники» вели со счётом 3:1, но позволили сопернику сделать камбэк и вырвать победу в овертайме.
Не сказать, что ко второй встрече «Ойлерз» сделали правильные выводы. «Эдмонтону» вновь удалось хорошее начало, и снова команду потащил на себе Леон Драйзайтль. Супернемец сначала создал момент для Дерека Райана, а затем забил сам, реализовав большинство с передачи Коннора Макдэвида.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
2:0 к начале 13-й минуты матча, но затем «Лос-Анджелес» успокоил игру, а в конце второго периода вернул всё на исходную позицию за пять минут. Филлип Дано и Габриэль Виларди оформили два трудовых гола с пятачка, и на второй перерыв команды ушли при равном счёте.
Но в третьем отрезке «Эдмонтон» всё-таки вырвал первую победу в этой серии, и благодарить за это фанаты «Ойлерз» должны не Драйзайтля, не Макдэвида, а российского форварда Клима Костина. На 43-й минуте тот подхватил нейтральную шайбу в средней зоне, продвинулся вперёд и, не сближаясь с Йоонасом Корписало, нанёс хлёсткий кистевой бросок в самый угол.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Эта шайба оказалась победной. Стюарт Скиннер ничего не пропустил в третьем периоде, а Эвандер Кейн за 23 секунды до сирены поставил точку, поразив пустые ворота. 4:2 и 1-1 в серии, которая переезжает в Калифорнию.
Костин же после матча почувствовал себя настоящей суперзвездой НХЛ. Во время послематчевого комментария на скамейке запасных и с выводом звука на динамики арены Клим произнёс несколько простых фраз, но они буквально утонули в овациях и восторженном гуле фанатов «Ойлерз».
Теперь от россиянина ждут такой же энергичной и успешной игры и в выездных матчах.
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