Костин – суперзвезда НХЛ! Россиянин забил шикарный гол и ввёл канадские трибуны в экстаз

Клим в серии с «Кингз» пока эффективнее Макдэвида, а у «Эдмонтона» есть первая победа в Кубке Стэнли — 2023.

Два дня назад «Эдмонтон» стартовал в плей-офф НХЛ с разочаровывающего поражения. К 52-й минуте игры с «Лос-Анджелесом» «нефтяники» вели со счётом 3:1, но позволили сопернику сделать камбэк и вырвать победу в овертайме.

Не сказать, что ко второй встрече «Ойлерз» сделали правильные выводы. «Эдмонтону» вновь удалось хорошее начало, и снова команду потащил на себе Леон Драйзайтль. Супернемец сначала создал момент для Дерека Райана, а затем забил сам, реализовав большинство с передачи Коннора Макдэвида.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

2:0 к начале 13-й минуты матча, но затем «Лос-Анджелес» успокоил игру, а в конце второго периода вернул всё на исходную позицию за пять минут. Филлип Дано и Габриэль Виларди оформили два трудовых гола с пятачка, и на второй перерыв команды ушли при равном счёте.

Но в третьем отрезке «Эдмонтон» всё-таки вырвал первую победу в этой серии, и благодарить за это фанаты «Ойлерз» должны не Драйзайтля, не Макдэвида, а российского форварда Клима Костина. На 43-й минуте тот подхватил нейтральную шайбу в средней зоне, продвинулся вперёд и, не сближаясь с Йоонасом Корписало, нанёс хлёсткий кистевой бросок в самый угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба оказалась победной. Стюарт Скиннер ничего не пропустил в третьем периоде, а Эвандер Кейн за 23 секунды до сирены поставил точку, поразив пустые ворота. 4:2 и 1-1 в серии, которая переезжает в Калифорнию.

Костин же после матча почувствовал себя настоящей суперзвездой НХЛ. Во время послематчевого комментария на скамейке запасных и с выводом звука на динамики арены Клим произнёс несколько простых фраз, но они буквально утонули в овациях и восторженном гуле фанатов «Ойлерз».

ВИДЕО

Теперь от россиянина ждут такой же энергичной и успешной игры и в выездных матчах.