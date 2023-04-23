Русский вратарь поколотил соперника и подвёл команду. Шестёркина наказали за хулиганство

«Нью-Джерси» реализовали это удаление и сравняли счёт, а потом выиграли в овертайме и возродили интригу в серии с «Рейнджерс».

«Рейнджерс» в гостях показали идеальных со всех точек зрения хоккей – разрывали «Нью-Джерси» в атаке и «душили» одну из самых результативных команд регулярки в обороне, не дав забить ни одного гола в равных составах. «Дьяволам» надо было как-то спасать ситуацию и кровь из носу выигрывать третью игру.

Основной вратарь Витек Ванечек был отправлен в запас (его статистика в этом плей-офф – всего лишь 82,7% отражённых бросков, да и в «Вашингтоне» в прежние годы была не лучше), а место в воротах доверено другому чеху — Акире Шмиду, который в этом сезоне мотался между НХЛ и АХЛ. Забегая вперёд, ставка на молодого голкипера сработала, он отразил 35 из 36 бросков и был признан второй звездой встречи.

Третью звезду дали Игорю Шестёркину – он вновь был надёжен и до самого конца давал своей команде шанс на победу, хотя в одном эпизоде подвёл команду и позволил «Нью-Джерси» вернуться в игру. Лучший снайпер этого плей-офф, ветеран Крис Крайдер продолжил свою голевую серию, открыв счёт в начале второго периода. Мика Зибанеджад и Патрик Кейн совместными усилиями отобрали шайбу у Ондржея Палата в своей зоне и отправили американского нападающего в контратаку, а тот мастерским броском прошил Шмида в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Если в предыдущих матчах «Рейнджерс», выйдя вперёд, быстро забивали вторую и уже не отпускали преимущество, то сегодня больше забить вообще не смогли. Дало осечку прежде слаженно работающее большинство. У хозяев было пять попыток реализовать лишнего, включая три при счёте 1:1, но они больше стреляли по воробьям, чем по воротам. Шайба упорно не хотела идти в створ – в третьем периоде, например, Артемий Панарин дважды бросал в упор, и оба раза – мимо. «Нью-Джерси», наоборот, воспользовался последней из своих трёх попыток и наказал за хулиганство Игоря Шестёркина.

Российский вратарь не сдержал эмоций и поколотил блином по спине нападающего Тимо Майера, который приземлился на него в пылу борьбы у ворот. Да вот только швейцарец сделал это не по собственной воле, на Шестёркина его толкнул защитник «Рейнджерс» Брэйден Шнайдер.

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В противоположном конце площадки в это же время Артемий Панарин едва не подрался со здоровяком Кевином Балем, который выше его на 15 сантиметров и тяжелее на 26 килограммов, но там страсти так и не дошли до точки кипения, и обоим выписали по две минуты за грубость. Шестёркин тоже схватил удаление, которое «дьяволы» быстро превратили в заброшенную шайбу. Джек Хьюз с кистей послал шайбу из левого круга вбрасывания в ближний угол, пока Палат перекрывал обзор Шестёркину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Нью-Джерси» удалось больше не пропустить и дотянуть до овертайма, где они забросили свою первую шайбу в равных составах в этой серии. Йеспер Братт сначала несколько раз мог сам заканчивать игру, а на 72-й минуте организовал гол для Даги Хэмилтона. Впервые с 1985 года в плей-офф НХЛ сразу два защитника в один игровой день принесли своим командам победы в овертаймах (в матче в Тампе героем «Торонто» стал Морган Райлли). «Сегодня мы нанесли два хороших броска. Так и надо забивать этому парню. Мы, как и все остальные в этом мире, пытаемся разобраться, как ему забивать», — сказал Хэмилтон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Главный тренер «дьяволов» Линди Рафф тоже отдал должное Шестёркину: «Если разбирать победный гол, Шестёркин занял великолепную позицию. Просто Даги нанёс идеальный бросок. Было бы тяжко проиграть и третий матч, но победа может придать нам импульс, поверить в то, что мы можем выигрывать, даже если мы создаём не так много шансов. Надо отдать «Рейнджерс» должное, они мало что нам позволили».